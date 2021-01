COVID-19 :

L’augmentation des infections dans la Communauté de Madrid, 51%, a contraint le gouvernement régional à annoncer une série de mesures plus restrictives pour lutter contre le coronavirus. L’un d’eux a été avancer le couvre-feu, de 0 h 00 à 23 h 00 à partir du 18 janvier, afin que vous ne puissiez pas conduire dans la rue à partir de cette heure jusqu’à 6 h 00, sauf cas exceptionnels.

Chaque fois qu’un couvre-feu a été imposé dans une région espagnole, en général, Les mêmes causes ont été spécifiées pour pouvoir quitter le domicile et s’absenter du domicile pendant les heures où la limitation de mobilité est maximale.

SNous pouvons aller acheter des médicaments, des produits de santé et d’autres produits de première nécessité. Egalement fréquenter les centres de santé, centres de soins vétérinaires pour des raisons d’urgence, se rendre au travail, pour retourner au lieu de résidence habituelle ou pour l’assistance et le soin des personnes âgées, des mineurs ou des personnes à charge. En bref, pour un cause exceptionnelle et justifiée.

Alors peut-on sortir le chien?

Il y a beaucoup de gens avec un chien en charge qui ont l’habitude de sortir l’animal la nuit et que cette limitation crée des doutes pour eux quant à savoir s’ils peuvent continuer à le faire. Ces animaux sont habitués aux mêmes horaires et il est essentiel pour eux de sortir dans la rue pour se promener ou se soulager.

Cette question il n’est stipulé nulle part. La nuit, ils ne peuvent ouvrir que des pharmacies, des établissements médicaux, des vétérinaires, des stations-service et ceux qui fournissent des services essentiels et incontournables. Cependant, l’expérience des précédents verrouillages et couvre-feux permet de résoudre cette question.

Au cours du mois de mars, par exemple, il a été précisé que le couvre-feu pouvait être laissé et “ ignoré ” en cas de force majeure ou de nécessité, et enlever le chien pourrait être justifié comme force majeure pour des raisons d’hygiène et d’hygiène. Ça oui, le temps qui lui est indispensable pour faire ses besoins et respecter les recommandations sanitaires.