COVID-19 :

La troisième vague de la pandémie ne donne pas de trêve dans la Communauté de Madrid. Avec le plus grand nombre d’infections de toute l’Espagne, le gouvernement de la communauté a dû prendre des mesures en la matière et durcir les mesures pour arrêter l’avancée du coronavirus dans toute la région. Pour lui, A partir de ce lundi 18 janvier, Madrid met en œuvre des mesures plus dures contre la pandémie, Parmi ceux qui se démarquent, la fermeture de l’hôtellerie à 22 heures ou le couvre-feu une heure avant, à 23 heures.

Mais ce ne sont pas seulement les restaurants et les bars qui devront fermer à 22h00 – alors qu’avant ils le faisaient à 00h00 -, Sinon, la mesure est appliquée à tous les types d’entreprises, au moins jusqu’au 31 janvier prochain, quand ces mesures et la situation épidémiologique dans toute la Communauté de Madrid seront à nouveau étudiées. La capacité a également été plus limitée, ce sera 50% à l’intérieur -En plus de l’interdiction du service de bar-, ou du nombre de personnes dans les rassemblements sociaux, qui est fixé à six personnes.

L’horaire de nuit, unique pour les services essentiels

Mais, Qu’en est-il du service de livraison de ces restaurants? Eh bien, la vérité est que ce n’est pas une mesure qui a été détaillée dans la déclaration des nouvelles mesures que la communauté elle-même a publiée. Comme indiqué par le Département de la santé, “Seuls les pharmacies, établissements médicaux, vétérinaires, stations-service et ceux qui fournissent des services essentiels et incontournables peuvent ouvrir la nuit ».

Pour lui, Il est entendu que la livraison à domicile, au-delà de 22 heures, ne sera pas autorisée en raison de la fermeture des bars et restaurants de la communauté. La même chose s’est produite lorsque le couvre-feu et la fermeture des locaux ont été stipulés pour minuit, heure à laquelle le service de livraison à domicile a également pris fin.