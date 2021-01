COVID-19 :

Page 366 sur 366 Ce jeudi, nous disons au revoir – enfin, diraient beaucoup – l’une des pires années de mémoire. Nous laisserons cette 2020 derrière nous et avec elle, espérons que tout ce qui s’est passé au cours de ces douze mois sera laissé pour compte. L’arrivée récente du vaccin contre le coronavirus laisse espérer que tout ira mieux. Cependant, il est encore tôt pour parler d’amélioration, notamment du nombre d’infections. Pour lui, Nous devons continuer à prendre en compte les mesures sanitaires de chaque communauté pour cette nouvelle année, célébrer le début d’une nouvelle année avec toutes les mesures de sécurité appropriées:

Andalousie

La communauté permet d’entrer et de sortir de la communauté pour des réunions de famille jusqu’au 6 janvier. Le soir du Nouvel An le couvre-feu est reporté à 1h30 du matin. Ce jour-là et le nouvel an, des réunions jusqu’à 10 personnes sont autorisées. De plus, l’hôtellerie peut ouvrir en deux sections: jusqu’à 18h00 et de 20h00 à 22h30.

Aragon

Les déplacements pour visites familiales sont autorisés jusqu’au 2 janvier. Le couvre-feu de la Saint-Sylvestre est également maintenu jusqu’à 1h30 du matin, jusqu’à 6h00. Les réunions de famille seraient jusqu’à 10 personnes les vacances du Nouvel An, puis elles seront maintenues à six personnes maximum.

Asturies

Les réunions de la Saint-Sylvestre sont organisées avec un maximum de six personnes de deux noyaux familiaux différents. Pour ce réveillon du Nouvel An le couvre-feu est prolongé de 00h30 à 7h00, comme la semaine prochaine, à Reyes. La communauté permet aux parents et amis d’entrer et de sortir des communautés.

Baléares

Les îles connaissent leur pire étape ces derniers jours depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les cas ont monté en flèche, Majorque étant le grand perdant de cette nouvelle vague de COVID-19. Par conséquent, Baleraes a resserré ses restrictions afin d’éviter les foules. L’hôtellerie doit fermer à Majorque à 18h00 et les magasins, sauf ceux de première nécessité, à 20h00.

Les réunions de famille sont limitées à un maximum de six personnes, à l’exception d’Ibiza, où jusqu’à 10 personnes peuvent se rassembler à l’extérieur. La situation inquiétante a contraint le couvre-feu à être avancé à 22 heures jusqu’au 12 janvier, réveillon du Nouvel An compris. Cependant, l’archipel permet la mobilité à l’intérieur, ainsi que l’entrée et la sortie du reste de l’Espagne ou de l’étranger, oui, présentant une PCR négative.

les îles Canaries

Aux îles Canaries, la situation varie selon les îles. La mobilité sera limitée de 1h30 à 6h00 pendant ce réveillon du Nouvel An pour toutes les îles, à l’exception de Tenerife et de La Gomera, qui avanceront le couvre-feu d’une demi-heure, c’est-à-dire à 1h00 du matin. . Sur ces deux îles, les réunions seront pour un maximum de six personnes – hors cohabitants. Dans le reste des îles, cataloguées comme «feux verts», jusqu’à 10 personnes qui ne vivent pas ensemble peuvent se rencontrer.

La restauration connaîtra également des modifications selon les îles. A Tenerife et La Gomera, ils devront fermer leurs portes avant d’accueillir la nouvelle année, à 23 heures. Dans le reste des îles Canaries, ils peuvent rester ouverts jusqu’à minuit.

Cantabrie

C’est une autre des communautés en Espagne qui avance son couvre-feu. La mobilité sera limitée à partir de 00h30 le soir du Nouvel An. De plus, les réunions passent de dix personnes à un maximum de six après le resserrement des restrictions. En fait, cette même semaine, la fermeture des intérieurs des bars a été prolongée de 14 jours supplémentaires.

Castille et Leon

Il permet l’entrée des membres de la famille dans la Communauté jusqu’au 2 janvier prochain, bien que Castilla y León maintienne la fermeture du périmètre en raison de son taux élevé d’infections. Cependant, des réunions d’un maximum de dix personnes sont autorisées, mais pas plus de deux unités familiales. Le couvre-feu est retardé jusqu’à 1 h 30, bien que l’entrée de la nouvelle année ne puisse pas être célébrée dans les rues de la communauté. En effet, l’hôtellerie devra fermer ses locaux le soir du Nouvel An au plus tard à 22h.

Castilla La Mancha

Une autre des communautés qui a choisi de durcir ses mesures pour la Saint-Sylvestre. Le couvre-feu sera établi à 00h30. Les réunions peuvent être d’un maximum de dix personnes et l’entrée ou la sortie de la communauté est autorisée pour des visites à des parents ou amis jusqu’au 6 janvier, avec la fête des Trois Rois.

Catalogne

Malgré le fait que la situation en Catalogne soit alarmante et que la contagion ait explosé, la communauté maintient son plan de Noël comme elle l’avait prévu jusqu’au 11 janvier. Ils ont à nouveau exclu de resserrer les mesures, Pour cette raison, le couvre-feu de la Saint-Sylvestre reste à 01h00 du matin – la nuit des rois sera à 23h00.

Les réunions de famille sont organisées par un maximum de six personnes, bien que le réveillon du Nouvel An, le réveillon du Nouvel An et le jour des trois rois, une exception soit faite et jusqu’à 10 personnes peuvent être réunies, bien qu’un maximum de deux unités familiales. La communauté est toujours à périmètre fermé.

Ceuta

Comme beaucoup de communautés, le couvre-feu Le soir du Nouvel An, il est prolongé de 01h00 à 06h00. Bien sûr, le gouvernement de la ville continue de maintenir des restrictions sur les voyages dans la péninsule, à l’exception des voyages pour les réunions de famille – ce qui n’était pas envisagé auparavant.

Communauté valencienne

La communauté a certaines des mesures les plus restrictives pour ce réveillon du Nouvel An. Ils maintiennent les mesures sanitaires comme on les appelait: fermeture du périmètre -à l’exception des résidents-, couvre-feu entre 00h00 et 06h00 le soir du Nouvel An ou des réunions d’un maximum de six personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Estrémadure

L’hôtellerie fermera entre 18h00 et 20h00 le soir du Nouvel An, bien que la même mesure ait également été prolongée pour les 1er, 2, 5 et 6 janvier. De plus, des rassemblements jusqu’à dix personnes sont autorisés lors des dîners, mais uniquement avec des membres de la famille. Le couvre-feu débutera à 00h30, donner une marge de temps à tous ceux qui ont fêté l’entrée de 2021 hors de chez eux.

Galice

La Xunta a ouvert les localités dont le périmètre était fermé du 30 décembre dernier au 1er janvier dans la nuit avec l’intention que les proches puissent voyager pour célébrer le Nouvel An et le Nouvel An. Le couvre-feu de la Saint-Sylvestre commencera à 1h30 du matin. Les regroupements familiaux de six personnes au maximum sont autorisés dans le cas de trois unités familiales différentes et de dix personnes dans le cas de deux unités d’habitation différentes.

La communauté de Madrid

L’augmentation des infections dans la capitale madrilène est inquiétante, mais même ainsi, la communauté n’appliquera pas de restrictions de mobilité à ces 10 zones de base qui restent fermées. Les entrées et sorties sont autorisées pour les visites de parents et amis. Le couvre-feu de la Saint-Sylvestre sera de 01h30 à 06h00.

Melilla

Comme à Ceuta, le couvre-feu sera établi à 01h00 du matin le soir du Nouvel An. Les réunions peuvent être d’un maximum de six personnes pendant les vacances du Nouvel An. De plus, l’hôtellerie peut être ouverte de 7h00 à 18h00 et de 20h00 à 12h30.

Murcie

Le couvre-feu dure jusqu’à 1 h 30 le 1er janvier. L’hôtellerie devra fermer entre 18h00 et 21h00, afin d’éviter les foules dans les bars communautaires, qui restent fermés sur le périmètre sauf pour les membres de la famille.

Navarre

La communauté maintiendra ses mesures sanitaires et elles ne seront pas détendues même le soir du Nouvel An: réunions de six personnes d’un maximum de deux unités familiales et couvre-feu à partir de 23h00.

Pays Basque

Les réunions de famille du Nouvel An et du Nouvel An seront pour un maximum de six personnes. Le couvre-feu ce 31 décembre sera à partir de 00h30 et l’hôtellerie doit fermer ses portes à 18h00.

La Rioja

Comme Navarra, il maintient ses restrictions habituelles. En d’autres termes, la communauté reste en périmètre fermé, sauf pour les voyages en famille le soir du Nouvel An, du Nouvel An ou du 2 janvier. L’hôtellerie devra fermer à 20h00, sauf les restaurants, qui sera à 23h00, ainsi que le couvre-feu.