COVID-19 :

Dans le sud de la Floride, ils appliqueront un couvre-feu différent à Noël et au Nouvel An. À Broward, ce sera pour une courte période, mais à Miami-Dade, cela se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.

Certains ont choisi d’organiser des soirées virtuelles tandis que d’autres préfèrent le faire avec un groupe limité de personnes. Les experts recommandent, si possible, de préparer le dîner à l’extérieur.

Selon le maire de Broward, il commencera à 12 h et se terminera à 5 h du matin, à l’exception de Noël et du nouvel an, quand il sera retardé jusqu’à 1 h du matin afin qu’il y ait plus de temps pour célébrer.

Le maire de Fort Lauderdale a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le couvre-feu, qu’il ne croyait pas que restreindre l’esprit de Noël soit nécessaire mais qu’il devrait le respecter.

Pour tout cela, un tribunal fédéral a rejeté le couvre-feu pour les bars et restaurants du comté de Broward, mais le maire Geller a assuré que cela n’affectait pas sa restriction.

Sa plus grande préoccupation, dit-il, ce sont les fêtes privées avec beaucoup de monde. C’est pourquoi il a établi une limite autorisée:

À Miami-Dade, le couvre-feu reste tel qu’il est actuellement; bien qu’à Noël et au Nouvel An, il commencera également une heure plus tard.

Ces mesures sont prises alors que les chiffres rapportés par les autorités sanitaires indiquent une augmentation des cas de coronavirus dans la région.

Le maire du comté de Broward a déclaré qu’il donnerait des amendes à ceux qui ne se conforment pas, mais qu’il n’y aura pas d’arrestations, des amendes qui doivent être payées lorsque l’ordonnance d’urgence de l’État prend fin.