COVID-19 :

Il augmentation des cas de coronavirus dans la Communauté de Madrid (51%) a amené le gouvernement régional à décider d’avancer le couvre-feu à 23h00. La durée, telle qu’établie, restera jusqu’au 06:00 heures. D’autre part aussi La fermeture anticipée de l’hôtel et de toutes sortes d’établissements a été décrétée à 22h00.

En même temps, ilLes restrictions à la mobilité ont augmenté dans 47 zones de base et 19 villes de la Communauté de Madrid. La commune de Fuenlabrada sera fermée dans son intégralité en raison de la grande incidence accumulée de ses trois zones de santé de base.

Comme annoncé ce vendredi par le sous-ministre de la Santé publique, Antonio Zapatero, et le directeur de la santé publique communautaire, Elena Andradas, les nouvelles mesures Ils entrent en vigueur ce lundi 18 janvier à 00h00 et seront valables pendant 14 jours, jusqu’au 1er février prochain à 00h00. Passé ce délai, la Communauté évaluera la situation et décidera des mesures supplémentaires sur la base de l’incidence cumulée.

Antonio Zapatero a également annoncé que Le module 1 de l’hôpital Isabel Zendal ouvrira dans les prochains jours, le centre hospitalier inauguré à la suite de la pandémie de coronavirus: “Nous aurons 90 lits supplémentaires”, a assuré le conseiller adjoint.

À l’exécutif régional, ils demandent la responsabilité individuelle aux citoyens de Madrid et Ils demandent qu’il n’y ait que des personnes vivant ensemble dans les maisons. En cas de rassemblements sociaux, L’utilisation du masque est demandée pour éviter de nouvelles infections.

Souches britanniques et sud-africaines à Madrid

Le conseiller adjoint de la Communauté a déclaré: «À ce jour, nous avons identifié 48 cas confirmés de la souche britannique. Sont faites échantillons provenant de centaines de PCR et Nous étudions un citoyen de Madrid qui, alors qu’il était en Afrique du Sud, a été infecté par le coronavirus ».

La population jeune, la plus touchée

«Le plus grand nombre de cas est encore concentré dans la tranche d’âge entre 15 et 29 ans. Serieuse le plus grand groupe de transport actuellement dans la Communauté de Madrid “, Andradas a expliqué.

Au total, avec les données de la semaine dernière, la Communauté de Madrid a dénombré 24794 nouveaux cas de coronavirus en seulement sept jours, c’est un incidence cumulée de 636,1 pour 100 000 habitants.

“Une tendance à la hausse, comme cela se produit dans le reste de l’Espagne. Nous agirons comme nous l’avons toujours fait, en appliquant les mesures nécessaires “A déclaré Zapatero lors d’une conférence de presse.

Vaccination

“À l’heure actuelle, le nombre de vaccins enregistrés est de 77 130 et il est prévu de terminer environ 100000 vaccinations à Madrid dimanche. Comme vous le savez, nous laissons une réserve pour les secondes doses tous les 21 jours. Ce dimanche deuxième dose aux résidents. À la date d’aujourd’hui plus de 50% des habitants des centres sont vaccinés “Rapporta Zapatero.