COVID-19 :

Le pont est arrivé Notre-Dame de l’Almudena pour les habitants de Madrid, mais aucun d’entre eux ne pourra quitter la Communauté à la suite de restrictions dues au COVID-19. L’exécutif de Isabel Diaz Ayuso a décidé de décréter le Fermeture de Madrid pour le pont Todos los Santos et le pont Almudena et éviter ainsi de nouvelles infections par coronavirus. La fermeture actuelle du périmètre durera jusqu’au mardi 10 novembre à minuit.

Avec cette restriction de mobilité, Aucun Madrilène ne peut quitter le territoire sauf pour un motif justifié tel que des raisons professionnelles, médicales, éducatives ou de force majeure.. Pareillement, les habitants des autres provinces ne pourront pas non plus entrer dans la Communauté de Madrid sinon pour une raison correctement documentée.

Comme l’a rapporté vendredi le sous-ministre de la Santé publique, Antonio Zapatero, le Le couvre-feu dans la Communauté est maintenu de 00h00 à 06h00 du matin et il sera prolongé au-delà du 9 novembre, date initialement fixée par l’exécutif régional.

Expansion des zones de santé de base

En outre, la Communauté de Madrid a élargi les zones de santé de base, de sorte que dans ces zones, il ne sera pas possible d’entrer ou de sortir avant les mesures exceptionnelles qui commenceront à partir de Lundi 9 novembre et cela durera jusqu’à 15 jours.

Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar, Sierra de Guadarrama et Collado Villalba les nouvelles zones de santé de base sont-elles ajoutées au 35 régions de Madrid qui avaient déjà des restrictions de mobilité.

Dans les zones confinées, Les habitants pourront quitter leurs maisons et se déplacer dans leur zone ou commune, ce qu’ils ne pourront pas faire est de déménager dans une autre zone de la Communauté de Madrid. Au contraire, le reste de Les résidents de Madrid qui ne vivent pas dans des zones confinées du périmètre pourront se rendre dans d’autres municipalités de la région. Ce qui ne peut en aucun cas être fait, au moins jusqu’au 10 novembre, c’est de quitter la Communauté.

Couvre feu

Le couvre-feu imposé dans toute la Communauté permet libre circulation entre 00h00 et 06h00. Dans ce cas, Vous pouvez être à la maison avec des personnes qui ne vivent pas ensemble tant que ces personnes ne quittent pas la maison. Bien qu’Antonio Zapatero ait recommandé: “Le plus bénéfique pour tous est que chacun de nous réduit les mouvements à ce qui est nécessaire et essentiel.”

Mesures dans les zones restreintes

Les nouvelles zones de santé de base devront se conformer aux mesures établies dans les territoires dont la mobilité est restreinte. C’est-à-dire, dans les lieux de culte, la capacité d’accueil sera d’un tiers et en veille, 15 personnes maximum pourront être à l’extérieur et 10 à l’intérieur.

Les locaux et les établissements de restauration peuvent être ouverts jusqu’à 00h00 la nuit avec une capacité maximale de 50% à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Il pourra admettre les clients jusqu’à 23h00 et le le service de bar sera fermé.

Académies, auto-écoles et centres privés d’enseignement non réglementé doit également se conformer à la 50% de capacité, la même chose que les installations sportives à l’intérieur, même si pour l’extérieur, il est de 60%.

L’exercice physique en groupe ne peut excéder six personnes, comme pour les réunions à domicile, tandis que l’activité dans les terrains de jeux à usage public est suspendue.