COVID-19 :

L’un des jours les plus attendus de l’année est arrivé: Bonne nuit. Bien que nous ne pourrons pas le célébrer comme chaque année, de nombreuses familles se réuniront ce soir pour fêter que, un an de plus, elles pourront célébrer Noël ensemble. Mais cette année, les conversations qui se poursuivent jusqu’aux heures tardives ou les jeux de société qui font tant plaisir en famille devront se terminer beaucoup plus tôt que d’habitude en raison restrictions causées par la pandémie de coronavirus.

L’une des mesures adoptées en Espagne pour essayer d’arrêter la propagation du COVID-19 a été la couvre feu, imposée à partir d’octobre entre 23h00 et 00h00, selon la communauté autonome. Mais Avec l’arrivée des vacances de Noël, les autorités ont étendu cette restriction de nuit afin que les familles aient plus de temps pour rentrer chez elles à ces dates.

Selon chaque région, le couvre-feu sera différent dans la nuit du 24 au 25 décembre, c’est-à-dire au petit matin du Noël et Noël. Ensuite, nous détaillons les horaires par communauté autonome:

Andalousie

Dans la communauté andalouse, le couvre-feu il est prolongé jusqu’à 01h30 et cela durera jusqu’à 06h00 tôt le matin.

Aragon

Le couvre-feu en Aragon aussi Il est prolongé jusqu’à 01h30 le soir de Noël et Il se terminera à 06h00.

Asturies

Dans la communauté asturienne, le couvre-feu sera imposé de 1h30 à 7h00.

Baléares

Dans l’archipel des Baléares toutes les îles n’auront pas les mêmes horaires de restriction. En raison de la situation épidémiologique de ces dernières semaines, Le gouvernement des îles Baléares a décidé de ne pas retarder le début du couvre-feu à Majorque, qui débutera à 22h00 jusqu’au 28 décembre. et se terminera à 06h00.

Ibiza, Formentera et Minorque ils appliqueront le calendrier établi par le Ministère de la Santé au sein du Conseil Interterritorial du Système National de Santé. Je veux dire, couvre-feu Il sera retardé dans ces îles jusqu’à 01h30 et se terminera à 06h00.

les îles Canaries

Quelque chose de similaire à la situation dans les îles Baléares se produit dans l’archipel des Canaries. Le couvre-feu sera reporté à 01h30 sur toutes les îles de la communauté canarienne à l’exception de Tenerife, que le couvre-feu commencera à 22:00 heures. Sur toutes les îles la restriction de nuit prendra fin à 06h00 du matin.

Cantabrie

La communauté gouvernée par Miguel Angel Revilla prolonge également le couvre-feu la veille de Noël jusqu’à 01:30 heures. Fini à 06h00.

Castilla La Mancha

Dans le cas de la communauté castillane-manchego, le couvre-feu n’est retardé que d’une demi-heure, jusqu’à 00h30. Il se terminera, comme d’habitude, à 06h00.

Castille et Leon

Dans la communauté castillane-león, le couvre-feu sera inclus entre 01h30 et 06h00 pour la nuit de Noël.

Catalogne

La Catalogne a également instauré un couvre-feu entre 01h30 et 06h00 du matin.

Ceuta

La ville autonome de Ceuta retarde le début du couvre-feu de deux heures, c’est-à-dire la veille de Noël la restriction nocturne Il débutera à 00h00 et se terminera à 06h00.

Communauté valencienne

Le couvre-feu pour la veille de Noël sera compris entre 00h00 et 06h00.

Estrémadure

Le couvre-feu dans la communauté d’Estrémadure est retardé d’une demi-heure, jusqu’à 00h30. La restriction nocturne il se terminera à 06h00.

Galice

La communauté galicienne a également instauré un couvre-feu pour la veille de Noël entre 01h30 et 06h00.

Madrid

Comme dans la plupart des communautés, la Communauté de Madrid a établi ses horaires restrictifs entre 1h30 et 6h00.

Melilla

La ville autonome de Melilla limite également ses heures de nuit entre 1h30 et 6h00.

Murcie

Murcie a établi son couvre-feu pour la nuit du 24 au 25 décembre entre 01h00 et 06h00.

Navarre

La région navarraise a instauré son couvre-feu entre 01h30 et 06h00.

Pays Basque

La mobilité nocturne sera restreinte entre 00h30 et 06h00.

La Rioja

Le couvre-feu pour la nuit du 24 au 25 décembre sera eentre 01h30 et 05h00 dans la communauté de Riojan.