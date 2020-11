COVID-19 :

Le gouvernement a une nouvelle fois soulevé l’état d’alerte suscité par le volume élevé d’infections dans toute l’Espagne et entre les mesures qui contemple l’exécutif c’est lui mise en place d’un couvre-feu nocturne, dans laquelle la mobilité est limitée entre 11 heures du soir et 6 heures du matin (les communautés autonomes peuvent l’avancer ou la retarder d’une heure) dans toute l’Espagne, sauf aux îles Canaries.

La restriction de nuit implique que vous ne pouvez pas quitter la maison sauf dans les exceptions prévues, comme aller travailler, aider les personnes âgées ou vulnérables ou aller dans des centres de santé, entre autres raisons. Le couvre-feu, donc, Il ne permet pas aux gens de quitter la maison pour aller acheter de la nourriture à emporter, mais la question demeure de savoir si une personne peut commander cette nourriture à la maison et la recevoir à la maison.

Un citoyen peut penser qu’il peut commander de la nourriture à la maison et la recevoir à la maison par un livreur, qui apparemment pourrait être dans la rue puisqu’il travaillerait. Cependant, dans ce cas Il faut voir les restrictions imposées par les différentes communautés autonomes aux restaurants et aux bars. Ces établissements de restauration ont actuellement des limitations de temps et de capacité et même dans certaines parties du pays la fermeture totale de l’hôtellerie a été décrétée jusqu’à ce que l’incidence du coronavirus dans cette région s’améliore.

Cela dépendra de chaque communauté autonome

Ainsi, dans les communautés où les restaurants et les bars peuvent opérer, les gouvernements régionaux ont établi une heure de fermeture maximale à la fois pour recevoir les clients dans leurs locaux et pour les livrer à domicile. Par exemple, À Madrid, il y a une limite de temps et à 12 heures, le service se termine également dans les locaux tels que la livraison à domicile. Pour sa part, en Asturies, malgré que le couvre-feu commence à 23 heures, les hôteliers peuvent livrer à domicile jusqu’à 1h du matin.

Dans Catalogne, là où l’hôtellerie est fermée, les entreprises de restauration peuvent opérer pour emporter ou livrer à domicile. Ainsi, jusqu’à 22 heures, les livreurs peuvent livrer les commandes à domicile. Un dernier exemple, en Castilla y León, le couvre-feu commence à 22 heures, mais vous pouvez continuer à servir de la nourriture à la maison jusqu’à minuit, établi par la Junta de Castilla y León.

La livraison à domicile ne dépend pas du couvre-feu

Pourtant, La livraison de nourriture à domicile ne dépend pas tant du couvre-feu, mais des limitations de l’industrie hôtelière que les communautés autonomes ont décrété. Dans certains cas, le couvre-feu sera dépassé, dans d’autres, il prendra fin au moment même où le couvre-feu commencera, et dans certains cas, l’expédition se terminera même avant le couvre-feu. C’est la nouvelle normalité dictée par la pandémie de coronavirus.