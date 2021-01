COVID-19 :

La situation épidémiologique à Quito n’est pas stable car les infections à coronavirus continuent de croître. La capitale compte 76331 cas confirmés et, pour cette raison, le maire de Quito, Jorge Yunda, a affirmé que le Comité métropolitain des opérations d’urgence (COE) avait accepté les décisions du ministère de la Santé il y a quelques jours.

Nouvelles mesures

Parmi les nouvelles restrictions, nous trouvons un nouveau calendrier pour la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées. Du 22 janvier au 7 février, la vente d’alcool est interdite 22h00 à 06h00 du vendredi au dimanche. Le non-respect de cette mesure entraîne une amende de 50% du salaire de base unifié. Au lieu de cela, les marchands d’aliments et de boissons peuvent vendre de l’alcool comme complément alimentaire.

Les activités économiques suivantes restent suspendues: discothèques, bars, centre de tolérance et centres de vie nocturneà. De plus, le plan Today Circula a été modifié, à partir d’aujourd’hui, il ne sera pas possible de circuler dans le district métropolitain de Quito de 23h00 à 4h00.

La la circulation des véhicules est maintenue selon le dernier numéro de plaque. Lundi, mercredi et vendredi, assiettes finissant par impair; Les mardis, jeudis et samedis, assiettes impaires; Dimanches et jours fériés, libre circulation et sans restriction de temps. Dans le district métropolitain de Quito, il continuera le télétravail, sauf pour les activités essentielles ou celles qui doivent être effectuées en personne.

“Les mesures sont basées sur un appel à la conscience et à la responsabilité de chacun des trois millions d’habitants de Quito. Aux portes du vaccin, perdre un être cher serait malheureux, ne nous relâchons pas », a conclu Yunda dans son apparence.