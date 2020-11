COVID-19 :

L’exploit réalisé par le football espagnol non professionnel est digne d’être encadré dans cette complication très difficile que nous traversons à cause du COVID-19. Beaucoup d’équipes sans les ressources financières dont bénéficient les première et deuxième équipes, devant payer les tests obligatoires avant chaque match, oui, elles auront l’aide de la RFEF qui investira de grosses sommes d’argent pour aider ces équipes. Cela ne veut pas dire qu’ils sont ‘dépenses impossibles’ pour les équipes de football non professionnelles, comme le prétend ProLiga.

Malgré cet effort titanesque de toutes les équipes Second B et Third, COVID-19 est très présent. À tel point que, spécifiquement dans la quatrième catégorie du football espagnol, cela a permis d’éviter la contestation d’un grand nombre de matches car des cas positifs étaient connus dans de nombreuses équipes de troisième équipe. Au total, 109 matchs ont été suspendus en raison de la pandémie. Un grand nombre de matchs si l’on tient compte du fait que seuls trois jours de la catégorie ont été joués, qui a commencé à la mi-octobre.

Un autre fait qui ressort est que seulement 3 groupes des 18 qui composent la troisième division a pu jouer tous les matchs sans avoir à suspendre un match. Ce sont les groupes VII (Castilla y León), XV (Navarra) et XVI (La Rioja). Ici, tout a été joué normalement. Quelque chose de totalement opposé se produit dans les groupes II (Asturies), III (Cantabrie) et XVII (Aragon), qui ont vu comment des journées entières étaient suspendues en raison d’épidémies de contagion par coronavirus. De plus, dans le groupe cantabrique, la quatrième journée a également été suspendue, qui devrait être jouée le week-end prochain, pour tenter d’arrêter la propagation de la pandémie.

D’autres groupes ont réussi à marcher sur la pointe des pieds grâce au COVID et n’ont eu qu’à suspendre un ou deux matchs dans l’un de leurs sous-groupes. Voir Groupe I (Galice), IV (Pays Basque), XI (Îles Baléares) ou XIV (Estrémadure). Le reste des groupes a eu une incidence élevée du coronavirus et a vu combien trop de jeux ont été arrêtés.

Compte tenu de l’impact du coronavirus sur le football non professionnel, nous devons attendre de voir comment la situation dans le pays évolue. Ce qui est clair, c’est que ce sont des moments difficiles pour les équipes modestes, puisque le virus, en plus d’affecter la santé de leurs joueurs et de leurs entraîneurs, a un impact sur leurs caisses. Espérons que ce n’est pas un coup dur pour le troisième. En attendant, profitons du football modeste.