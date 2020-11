COVID-19 :

Le dernier week-end de ce mois de novembre le célèbre ‘Vendredi noir’, dans lequel les magasins et grands magasins proposent rabais étendus pour que les consommateurs commencent leurs achats de Noël. Cependant, de nombreuses entreprises étendent les offres pendant toute la semaine, et même plusieurs semaines. En 2020, la pandémie marquera ce “ vendredi noir ”, comme elle l’a fait avec les nombreux événements qui se sont produits tout au long de l’année.

COVID-19 a stimulé le commerce Internet dans notre pays, car la moitié des Espagnols ont décidé de rester à la maison et de faire leurs achats ‘Black Friday’ depuis l’ordinateur ou le téléphone portable Problèmes de sécurité, compte tenu de la situation sanitaire et des éventuelles foules pouvant survenir dans les magasins. Cela se reflète dans le étude sur les tendances d’achat dans la nouvelle normalité du manager Klarna, ce qui augmente même le nombre d’acheteurs sur Internet plus jeunes.

Pour ça segment jeunesse, le canal Internet est largement utilisé, car près de 7 répondants sur 10 âgés de 18 à 23 ans achèteront en ligne, et quelque chose de similaire se produit dans le cas des personnes âgées de 16 à 30 ans ou Millennials. La comparaison des prix idealo.es va plus loin et s’assure que environ 73% des consommateurs achèteront dans les magasins numériquestandis qu’un autre Etude IPG Mediabrands révèle que 21% des Espagnols choisiront de faire leurs achats virtuels.

Les gens achètent plus avec 25% de réduction

De la remise de 25%, c’est lorsque le consommateur espagnol décide de cliquer sur le bouton pour acheter l’appareil électronique, selon les personnes interrogées par l’Institut des talents et des professions numériques (Tekdi). le promotions, selon cette étude, sera le facteur principal qui affecte la décision d’achat, comme le reconnaît le 44% des répondants. Et ils ont de la chance, puisque cette année le «Black Friday» enregistrera les plus grosses offres de l’histoire en raison de la crise du secteur et de l’accumulation des stocks. 20% des consommateurs prévoient d’avancer leurs achats de Noël et profitez de ce large éventail de ventes, selon IPG Mediabrands.

D’autre part, la livraison gratuite sera essentielle pour 54% des consommateurs, selon la plateforme technologique mondiale de marketing numérique Criteo.

Les vêtements gagnent

Un an de plus, ce seront les vêtements qui remporteront le prix des produits les plus recherchés. En réalité, 39% des consommateurs rénoveront leur garde-robe profiter des soldes et des remises spéciales, selon idealo.es. Selon un rapport Think with Google, le consommateur sera «prudent, avant-gardiste et connecté», et 32% opteront pour l’achat de vêtements et accessoires, électronique (26%), culture (24%), meubles (10%) et beauté (8%).

Le baromètre Tekdi, quant à lui, reflète que 30% des personnes interrogées utiliseront ces achats pour des cadeaux de Noël et le 25% reconnaît qu’il s’agit de cadeaux de soi et «faire du shopping sur un coup de tête». le 43% restantsau lieu de cela, il laissera son cadeaux de vacances pour plus tard.

IPG Mediabrands souligne également cette année l’augmentation des achats pour équipement ménager (27% contre 19% l’an dernier), alors que 39% des Espagnols n’achèteront que ce dont ils ont besoin. Il convient de rappeler que la crise sanitaire a également provoqué une grave crise économique qui limitera les achats de nombreux citoyens.

Augmentation du transport

Les entreprises de colis et de logistique déménageront 50 millions d’expéditions avec les achats de ‘Black Friday’, 30% plus de volume à celui enregistré l’année dernière, selon les prévisions de l’employeur de l’ONU. Il estime également qu’à cette époque les entreprises de livraison transportent un 3,5 millions d’expéditions quotidiennes moyennes, un chiffre qui touchera 5 millions le lundi suivant («Cyber ​​Monday»).

En fait, les envois à cette date représenteront le 50% du total de la campagne de Noël, que l’ONU prévoit d’ajouter 100 millions de livraisons cette année. Pour faire face à ce pic d’activité, le secteur aura 1.100.000 travailleurs, une 30% de plus que l’effectif moyen du secteur.

Différentes prévisions de dépenses

La pandémie a généré trois blocs d’opinion sur les dépenses pendant le Black Friday: le optimiste, le éclectique et le plus pessimiste.

Dans le premier flux, Google il croit que les données de consommation devraient être beaucoup plus élevées et donne comme exemple le dernier ‘Prime Day’, qui a développé Amazon entre le 13 et le 14 octobre, où il facturait 43% de plus que l’année précédente pour ce même rendez-vous.

Dans le deuxième bloc, Mediabrands indique que le ticket moyen que les Espagnols dépenseront à partir de vendredi prochain ne dépassera pas 100 euros pour plus de la moitié des consommateurs, un chiffre très similaire à celui de l’année dernière, alors que 21% des Espagnols n’achèteront à ce rendez-vous que s’ils voient une offre qui les intéresse.

Tendances des dépenses analysées par Bnext exposent une autre réalité, puisque leur étude révèle que les consommateurs espagnols réduiront leur budget total de 4,2% pendant le «Black Friday». Il ajoute que, alors qu’en 2019, la dépense moyenne par Espagnol lors des remises de vente de ce vendredi était de 72 euros, pour cette année le budget individuel moyen diminue à 69 euros. Diminue également, selon leurs chiffres, le budget moyen pour chaque achat effectué. Cette réduction est plus importante et atteint le 13,8%.