COVID-19 :

Se réveiller. Remarquant un peu nerveux mais continuez avec la routine habituelle. Se doucher. Descendez prendre un café avant la réunion du matin. Jusqu’à ce que la tachycardie arrive. C’est le signal que le corps de Carlos a envoyé pour l’avertir que quelque chose n’allait pas.

«J’ai envoyé un message au travail en disant que je ne me sentais pas bien, je me suis couché et j’ai essayé de compter à partir d’une centaine», dit Carlos à Newtral.es, «quand je me suis un peu détendu, je suis sorti du lit et je suis allé directement à l’hôpital. ».

Là, on lui a diagnostiqué une dépression et un trouble anxieux. Et avec cela, il vit depuis juillet. Deux comprimés par jour, une visite chez le psychiatre tous les deux mois et une consultation privée avec le psychologue par semaine. Interrogé sur la vie quotidienne de la maladie, il a répondu: «J’ai du mal à me concentrer, ils me donnent des hauts et des bas d’esprit, parfois je suis abasourdi, parfois je suis avec des gens et j’ai envie de rentrer chez moi, parfois Je veux me défoncer, me saouler ou manger beaucoup ».

Selon les chiffres de notre système national de santé, 11% des problèmes de santé chroniques sont liés à la santé mentale. Et cette semaine le Organisation mondiale de la SANTE a averti que la pandémie augmentait la demande de ces services de santé. «De nombreuses personnes ont augmenté leur consommation d’alcool ou de drogues et souffrent de problèmes croissants d’insomnie et d’anxiété», conclut l’étude de l’OMS, menée auprès d’un échantillon de 130 pays.

Anxiété, dépendance ou problèmes de sommeil

Les symptômes du COVID-19 ne sont pas seulement subis par ceux qui sont infectés, mais aussi par ceux qui pleurent la perte d’un être cher, qui se sentent isolés en raison de l’isolement ou qui sont laissés sans travail par la crise sanitaire. Ces facteurs “engendrent ou aggravent des troubles de santé mentale”, prévient l’OMS.

Pour Celso arango, président de la Société espagnole de psychiatrie et chef du service hospitalier Gregorio Marañón, “la tempête parfaite” s’est produite. «Avec la crise de 2009, la maladie mentale a augmenté d’environ 20% et maintenant nous avons la crise économique et tout ce qui est dérivé du COVID-19», explique-t-il à Newtral.es.

Dans la Société espagnole de psychiatrie, ils identifient une augmentation du stress, de l’anxiété, des troubles du sommeil, du comportement alimentaire et des dépendances, telles que l’alcoolisme ou le jeu.

«Nous assistons également à des rechutes de personnes stabilisées, atteintes d’un trouble du spectre autistique ou d’une déficience intellectuelle», ajoute Arango. Les rechutes qui peuvent être motivées par des interruptions de traitement, l’isolement de la quarantaine ou des situations compliquées vécues en détention.

Une étude menée auprès de 3480 personnes en Espagne souligne que près de 19% avaient des symptômes compatibles avec la dépression, 21% souffrant d’anxiété et jusqu’à 15% souffraient d’un trouble de stress post-traumatique.

Pourcentages qui ont déjà été vérifiés dans la Confédération espagnole de la santé mentale. Nel Gonzalez, son président, raconte à Newtral.es comment les nouvelles demandes de traitement ont augmenté et que de nombreuses situations se sont aggravées: «Nous trouvons de nombreuses personnes qui ont trouvé une coexistence très compliquée dans l’environnement familial, ou des personnes lorsqu’elles sont à la maison au lit et son processus s’est aggravé ».

Manque d’attention à la santé mentale

2% dans le monde, 7,5% en Europe et 5% en Espagne. C’est le pourcentage des dépenses de santé alloué à la santé mentale. Dans les hôpitaux espagnols, il y a actuellement 0,2 lit psychiatrique pour mille habitants. «Nous sommes dans la file d’attente des dépenses de santé en psychiatrie», dit Arango, tout en jonglant pour redistribuer les mêmes ressources de l’hôpital Gregorio Marañón pour une plus grande demande.

En quelques mois, ils ont dû mettre en place des consultations téléphoniques, un programme de deuil compliqué ou même des groupes de professionnels de la santé. “Nous allons aux toilettes tard et la nuit, en ce moment nous avons 300 patients COVID-19 admis et les professionnels sont brûlés.” Il ne s’agit plus d’arriver à tout, mais à “la plus haute priorité”.

De cet étage où ils regardent est en bas, à la première ligne de soins primaires. «De nouveaux cas d’anxiété, de dépression ou d’insomnie viennent de la Primaire», explique Arango, «si la Primaire est effondrée, il est très difficile de référer à des soins spécialisés. Ce qui les inquiète le plus, poursuit-il, «c’est qu’il existe un mur dans lequel il est difficile pour les nouveaux cas d’accéder aux ressources disponibles».

Qui pleure en pandémie

Depuis le début de la pandémie, les personnes âgées sont les patients à risque par excellence. La fracture numérique de cette génération a également provoqué l’interruption de bon nombre de leurs traitements et l’isolement social. «Nous allons voir un déclin cognitif très important chez ces personnes, car leurs centres de jour ont fermé, leur rééducation s’est arrêtée», explique-t-il à Newtral.es Raul Vaca, gérontologue et neuropsychologue.

[OPINIÓN | ¿Por qué me maltratan?]

Cow parle de la détérioration physique des personnes âgées. Perte de mobilité, solitude, anxiété et même sentiment de culpabilité en voyant comment leurs colocataires sont morts et ils ne l’ont pas fait. Cependant, tous ces symptômes sont accompagnés d’années d’expérience. «Ces facteurs rendent les personnes âgées plus vulnérables à la dépression ou aux troubles post-traumatiques, mais elles ont également la capacité de résilience, plus de compétences pour faire face à des situations stressantes en raison de leur trajectoire», explique Vaca.

Des années que les jeunes n’ont pas. “Beaucoup de jeunes sont à la maison depuis deux mois sans rien faire, au cours desquels les achats compulsifs sur Internet et la consommation de pornographie ont augmenté”, prévient Gonzalez, de la Confédération espagnole de la santé, qui rappelle que le suicide est la deuxième cause de suicide dans la population entre 15 et 29 ans et que pendant ces mois dans la Confédération espagnole de la santé mentale ont «remarqué l’augmentation des tentatives de suicide». La crise de ce groupe s’aggrave, avec un jeune sur trois au chômage et un tiers de ceux qui travaillent, à ERTE.

Photo: . | Maréchal

Arango estime que l’incidence des troubles psychiatriques sera d’environ 20%. Cependant, “il n’est pas nécessaire d’être catastrophique”, dit-il. Ne pas savoir si vous allez perdre votre emploi, ne pas aller à l’école, ne pas pouvoir voir vos proches ou les perdre devrait produire une réponse émotionnelle d’anxiété, «normale et attendue», explique-t-il.

Il est normal de pleurer lorsqu’un parent meurt ou d’avoir une boule dans la gorge quand on ne sait pas si on va arriver à la fin du mois. «Nous ne pouvons pas psychiatriser quelqu’un pour qu’il devienne triste», dit Arango, tout en prévenant que lorsque ces facteurs de stress se prolongent dans le temps, les plus vulnérables sont ceux qui courent le risque de produire «une altération de leurs capacités, de moins performer en aspects professionnels, familiaux et émotionnels ».

Survivants

La Confédération espagnole de la santé mentale rappelle l’importance de normaliser ces maladies. «Les personnes atteintes de troubles mentaux souffrent d’une très grande stigmatisation, elles perdent les amitiés et parfois le soutien familial», prévient Nel González, «et en cas de graves problèmes de santé mentale, elles perdent automatiquement tout type de crédit pour leur environnement et leur société. général”. Un processus qui «met en péril» la dignité de la personne.

Pour cette raison, Carlos a évité de dire au travail qu’il souffrait de dépression et d’anxiété: “Je ne voulais pas que quiconque me traite différemment, mais je l’ai dit parce que j’ai passé deux ou trois mois où ma performance au travail a beaucoup baissé.”

Rendre précisément visibles les problèmes de santé mentale, à la première personne, fonctionne Andres Colao, qui, à 44 ans, a reçu un diagnostic d’épilepsie il y a dix ans. Après des mois sont venues la dépression et l’anxiété, avec lesquelles il vit toujours.

«Nous sommes nombreux mais beaucoup de stigmatisation est créée, alors les gens se cachent», explique Andrés à Newtral.es, également témoin du nombre de familles «cachent la personne qui a des problèmes de santé mentale». «Je ne sais pas qui aura le plus de problèmes à ce moment-là, si la famille ou le diagnostiqué», critique.

Maintenant, avec les restrictions de la pandémie, vous passez des heures au téléphone à écouter d’autres personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Andrés assure que cesser de se cacher et commencer à aider les gens est ce qui l’a sauvé.

“Survivant” se dit-il, d’épilepsie, d’anxiété et de dépression. Survivant aussi du suicide. «Mon intention était de m’écarter parce que j’ai vu mon parent souffrir», dit Andrés. Une fois de plus, il raconte comment, il y a cinq ans, il a escaladé un mur avec l’intention de sauter dans la mer.

«J’ai appelé ma sœur aînée pour lui dire au revoir, pour lui dire:« Je suis venue jusqu’ici », dit-elle,« elle m’a dit de l’attendre, elle voulait d’abord me parler. Je l’ai attendue et, eh bien, me voilà », résume Andrés.