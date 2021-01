COVID-19 :

Le jour 16 ajoute jusqu’à trois nouveaux reports pour les positifs dans COVID-19 à Primera Iberdrola. Les matches qui ont été suspendus pour cette raison sont: Barça-Granadilla, Rayo Vallecano – Espanyol et Sporting de Huelva-Levante. Ce dernier duel a été le premier à être suspendu, après qu’un cas positif a été découvert chez les entraîneurs et une quarantaine obligatoire a été décrétée pour 22 membres du personnel de Huelva en raison de contacts étroits et d’avoir voyagé avec les infectés dans un bus.

Díaz après avoir communiqué cette suspension, qui sera liée au report du Depor-Sporting de Huelva prévu pour la séance de semaine, On sait que Granadilla et Espanyol ont également des cas positifs dans leurs vestiaires. Une des raisons pour lesquelles le juge de la compétition a décidé de suspendre ses rencontres avec le Barça et le Rayo Vallecano, respectivement.

“Les tests antigéniques réalisés dans les dernières heures auprès des instances techniques et les gabarits de la première équipe et de la filiale ont confirmé des cas de COVID-19“Ils ont rapporté de l’Espanyol après avoir annoncé le report de leur match. Ce n’est pas la première fois que l’équipe de perruches voit son activité altérée par le coronavirus. Elle a déjà affronté le COVID-19 en novembre, avec un duel contre l’Athletic qu’elle a récupéré. semaines plus tard.

Les matchs reportés, un frein pour le Barça



Les reports hantent le Barça, qui est l’équipe la plus touchée par cette situation à Primera Iberdrola. L’équipe du Barça, qui a disputé son premier match suspendu cette saison contre le Rayo Vallecano (7-0) mercredi dernier, accumule quatre matchs en attente de leur différend. Un fait qui ne l’empêche pas d’être le leader, malgré moins de duels disputés que ses rivaux.

Le dernier match reporté des Catalans était le Barça-Granadilla, qui a été suspendu après avoir détecté deux cas positifs aux îles Canaries. “Aujourd’hui, ce juge du concours a eu connaissance de la communication envoyée par l’UDG Tenerife Egatesa dans laquelle, au moyen d’un certificat médical, l’existence de deux cas positifs confirmés par COVID-19 au sein du personnel, considérés comme des contacts étroits du reste des joueurs et deux entraîneurs »a annoncé ce vendredi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

La rencontre entre le catalan et Iles Canaries, qui devront être mises en quarantaine pendant les dix prochains jours Selon les autorités sanitaires, il devait avoir lieu ce samedi à 12h00 au stade Johan Cruyff. Sa non-contestation continue de compliquer le calendrier du Barça, qui n’a guère de dates disponibles pendant la deuxième partie de la saison.

Les duels qui restent à jouer pour l’équipe culé sont: Levante-Barça, qui se jouera le 3 février, étant le seul report fixé au calendrier; il Eibar-Barça (sans date); il Madrid CFF-Barça (pas de date), dont la suspension n’a pas été soumise au COVID-19 mais au Filomena temporaire; et le Barça-Granadilla (sans date).

Les Catalans jouent en février le Finale de la Coupe (13-14 février) et ils font aussi face Qualifications des champions depuis. Le tout accompagné de Dates FIFA et le différend de plusieurs jours de la Ligue au cours de la semaine. De la RFEF, ils appellent au calme et, comme l’indique María Tato, directrice du football féminin, “il y a encore de la place dans le calendrier”. Le patron du football féminin espagnol a été clair dans une interview avec AS: “Alors que le Barça tient bon, qui est celui qui a le calendrier le plus serré …”.