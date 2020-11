COVID-19 :

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a révélé que les voyages dans le monde entier sont en baisse de 65% et les voyages intérieurs de 33%, alors que la perte d’emplois dans le secteur du tourisme atteint déjà 142,6 millions en raison des effets négatifs de la pandémie de covid-19.

“Pour lui, un travail coordonné entre les employeurs et les autorités est essentiel, cela permet de devancer cette crise. La reprise de l’activité touristique exige une coopération mondiale sans précédent, qui permet une réactivation sûre et coordonnée », a déclaré Gloria Guevara, présidente-directrice générale du WTTC, lors de sa participation au salon virtuel Asonahores 2020.

Quand cela vient à “Une crise sans précédent”, le WTTC a insisté sur la nécessité d’une collaboration “sans précédent”, c’est pourquoi ils ont proposé au G20 un plan de récupération de 100 millions d’emplois, à travers des engagements pris par l’initiative privée et les gouvernements, qui permettent reprendre en toute sécurité les voyages et le tourisme.

Comme l’a expliqué Guevara, le WTTC promeut quatre principes mondiaux de relèvement qui vont d’une approche internationale coordonnée, y compris réouverture des frontières, la suppression des barrières et la mise en place de ponts aériens, jusqu’à la réalisation de tests rapides pour la détection du virus, l’adoption de protocoles de santé, d’hygiène et de sécurité, et enfin, les incitations et le soutien gouvernemental au secteur.

Selon le rapport d’impact économique du WTTC, en 2019, le secteur des voyages et du tourisme était responsable un emploi sur 10 dans le monde (330 millions au total), avec une contribution de 10,3% au PIB mondial et créant un sur quatre de tous les nouveaux emplois.