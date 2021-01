COVID-19 :

Le coronavirus se poursuit sans trêve en Espagne. Ainsi, les communautés autonomes ont signalé ce jeudi au ministère de la Santé jusqu’à 35 878 nouvelles infections, dont 16 676 correspondent aux dernières 24 heures. Ces données placent le jour comme le deuxième avec le plus de personnes infectées depuis le déclenchement de la pandémie, seulement dépassé par les 38 869 cas notifiés ce mercredi.

Le nombre mondial d’infections place déjà notre pays avec 2 211 967 personnes touchées par Covid-19, selon les organisations en charge des statistiques. Ces chiffres se reflètent évidemment dans l’incidence cumulée, qui au cours des deux dernières semaines a été grimpée à 522 pour 100 000 habitants, soit une augmentation significative par rapport à mercredi, où elle était de 492. Le chiffre cumulé des 15 derniers jours est passé à 245 824 positifs.

Sur les 16676 contagions diagnostiques au cours des dernières 24 heures, 932 ont été enregistrées en Andalousie, 891 en Aragon, 273 dans les Asturies, 310 aux Baléares, 326 aux îles Canaries, 181 en Cantabrie, 466 en Castille-La Manche, 2109 en Castille et León , 2288 en Catalogne, 37 à Ceuta, 234 en Communauté valencienne, 1179 en Estrémadure, 1183 en Galice, 4633 à Madrid, 53 à Melilla, 377 à Murcie, 213 en Navarre, 623 au Pays basque et 368 à La Rioja.

Le bilan des morts rebondit également légèrement. Le ministère de la Santé a notifié 201 décès ce jeudi pour les 195 enregistrés hier mercredi. . Selon les statistiques officielles, jusqu’à 53079 personnes testées positives sont décédées en Espagne depuis le début de la pendémie, bien que le nombre réel de décès par cononavirus soit nettement plus élevé, s’élevant à plus de 80000 selon les derniers calculs.

L’augmentation des cas, selon le directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simon, a une relation directe avec Noël dernier.

Simón a affirmé ce jeudi que les citoyens ont passé un meilleur moment pendant les festivités que ce qui aurait été souhaitable, faisant allusion aux conséquences que cela a eues. “Vous pouvez déjà proposer n’importe quoi, que cela se produise”, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

Il a également précisé qu’entre le 8 et le 9 janvier, il y avait un rebond de la courbe d’incidence, qui est dû, selon lui, à une période de transmission “très courte” survenue en fin d’année, c’est-à-dire pendant Noël.

Concernant les chiffres rapportés ce jeudi, il a déclaré qu ‘«il y a eu une augmentation plus rapide ces derniers jours par rapport à la tendance que nous observions et qui était à la hausse. Depuis la dernière semaine de novembre, nous avons eu une augmentation de six semaines, mais au cours des deux dernières semaines, l’augmentation a été plus rapide et nous attribuons cela au fait qu’au cours des derniers jours de l’année, plus de personnes ont transmis le virus.

Concernant la stratégie «Actions de réponse coordonnée pour le contrôle de la transmission du COVID-19», Simón a déclaré qu’elle avait été mise à jour et que certaines communautés autonomes travaillaient déjà sur cette nouvelle version, bien qu’elle ne soit pas encore publiée. manière officielle.

En ce qui concerne l’impact que la tempête “ Filomena ” pourrait avoir sur l’incidence de la transmission du coronavirus, Simón a suggéré qu’elle aura un impact sur la courbe de contagion, car elle a provoqué moins de mobilité et la fermeture de nombreux lieux de socialisation. comme, par exemple, les bars et les restaurants.

D’autre part, les personnes qui pensent qu’elles risquent moins d’être infectées par le coronavirus que leur environnement pourraient être plus susceptibles de ne pas suivre les mesures de prévention montrent une réticence à la vaccination, comme en témoignent les chercheurs du projet Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) dans une étude publiée dans la revue «Annals of Neurology».

«Le biais optimiste peut être très bénéfique pour réduire le stress, contrôler l’anxiété et promouvoir la santé. Mais faire face à une pandémie nécessite des changements de comportement, le respect des règles et l’adoption de pratiques qui peuvent être inconfortables. Cela peut coûter plus cher aux personnes ayant cette perspective optimiste, et encore plus si avec l’arrivée des vaccins les gens perçoivent que leur sens du risque diminue », a déclaré le directeur scientifique du BBHI et professeur de neurologie à la Harvard Medical School, Álvaro Pascual-Leone.

Le BBHI est un projet de recherche visant à comprendre comment maintenir la santé du cerveau, qui compte une cohorte de plus de 5 700 bénévoles. Entre mars et juin 2020, les chercheurs ont envoyé 4 questionnaires et recueilli les réponses de 3326 personnes, qui comprenaient des questions liées à l’inquiétude pour leur santé et celle de leurs proches.

Au cours des 4 mois, en moyenne 35,3% des participants ont exprimé plus de préoccupations pour la santé de leurs amis et de leur famille que pour la leur. Ces pourcentages ont été maintenus même chez les volontaires présentant des facteurs de risque liés à Covid-19, tels que l’âge, l’obésité ou le diabète, ainsi que dans le sous-groupe de personnes ayant reçu un diagnostic de Covid-19, nécessitant une hospitalisation ou ayant une personne à proximité diagnostiqués, hospitalisés ou décédés de la maladie.