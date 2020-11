COVID-19 :

le femmes enceintes qui ont été infectés par coronavirus mai ressentez les effets de Covid-19 pendant plus longtemps que la moyenne générale, comme révélé une nouvelle étude aux États-Unis.

COVID-19 peut avoir un effet durable pendant la grossesse

L’étude a été réalisée par le Universités UC San Francisco et UCLA et a abouti à un quart des femmes enceintes qui a participé avait symptômes prolongés du COVID-19, durant deux mois et même plus.

Il s’agit de la plus grande étude à ce jour sur le COVID-19 chez des femmes enceintes non hospitalisées, dans lequel les chercheurs ont analysé l’évolution clinique et Résultats de 594 femmes qui ont été testés positifs pour le virus SRAS-CoV-2 pendant la grossesse.

Parmi les résultats de l’étude, il a été révélé que les premiers symptômes les plus courants chez les femmes enceintes étaient la toux, les maux de gorge, les courbatures et la fièvre. La La moitié des participants présentaient encore des symptômes après trois semaines et 25% avaient des symptômes après huit semaines. L’étude a été publiée dans Obstetrics & Gynecology.

«Nous avons constaté que les personnes enceintes atteintes de COVID-19 peuvent passer longtemps avec des symptômes», a déclaré l’auteur principal Vanessa L. Jacoby, MD, MAS, vice-président de la recherche au Département d’obstétrique, de gynécologie et de reproduction de l’UCSF, et co-chercheur principal de l’étude nationale sur la grossesse. “Les symptômes du COVID-19 pendant la grossesse peuvent durer longtemps et avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être.”

le étude qui a reçu le nom de PRIORITÉ et qu’il est toujours en cours pour continuer à analyser les données qu’il collecte, est sorti le 22 mars 2020.

Des recherches antérieures s’étaient concentrées sur les patients hospitalisés atteints du SRAS-CoV-2, mais cette nouvelle étude a analysé des patients ambulatoires, qui représentent la grande majorité des adultes porteurs du virus.

Les participants avaient un âge moyen de 31 ans. Près d’un tiers des cas étaient des agents de santé et les participants étaient géographiquement diversifiés: 34% vivaient dans le nord-est, 25% dans l’ouest, 21% dans le sud et 18% dans le milieu. Ouest.

31 pour cent des participants étaient Latino et 9 pour cent étaient noirs. L’âge gestationnel moyen au moment de l’inscription dans l’étude était d’environ 24 semaines.

Symptômes de Covid-19, lLes chercheurs ont pris en compte d’autres symptômes de grossessecomme la nausée, la fatigue et la congestion. Les résultats de l’étude ont conclu:

Les les premiers symptômes primaires étaient toux (20%), mal de gorge (16%), courbatures (12%) et fièvre (12%); par comparaison, la fièvre survient chez 43% des patientes hospitalisées non enceintes;

La perte de goût ou d’odeur a été le premier symptôme chez 6% des femmes enceintes;

Autres symptômes inclus difficulté à respirer, écoulement nasal, éternuements, nausées, maux de gorge, vomissements, diarrhée ou étourdissements; 60% des femmes ne présentaient aucun symptôme après quatre semaines de maladie, mais pendant 25%, les symptômes ont persisté et ont duré huit semaines ou plus;

Le délai médian de résolution des symptômes était de 37 jours;

Les conditions médicales de certains participants inclus hypertension, diabète pré-grossesse, asthme, maladie cardiaque, maladie thyroïdienne, anxiété et dépression.

Les auteurs ont dit que les données sur l’évolution clinique du virus sont essentielles pour évaluer le risque et orienter le traitement Pendant la grossesse.