COVID-19 :

Grenade, malheureusement, est punie par la pandémie mondiale de COVID-19. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé les points positifs de l’entraîneur, Diego Martínez et Antonio Puertas. Aussi le délégué Manolo Lucena. Puertas et Lucena sont à Grenade depuis vendredi soir après leur arrivée de Nicosie en dehors du groupe. Les deux ont dû être isolés dans l’hôtel de concentration de la capitale de Chypre. Après avoir confirmé le positif de Puertas au moyen de tests PCR, les deux ont été transférés dans la capitale de Grenade lors d’un voyage privé et avec toutes les mesures de sécurité appropriées.

Les derniers tests ont également confirmé le positif de l’entraîneur, Diego Martínez, isolé et en contact permanent avec les services médicaux du club. et que le club a officialisé. Jeudi dernier Víctor Lafuente, entraîneur physique, devait diriger l’équipe contre Omonia en raison de l’absence (en raison des circonstances susmentionnées) du premier entraîneur, de son deuxième Raúl Espínola et de l’entraîneur des gardiens Juan Carlos Fernández. Une circonstance qu’il faudra répéter ce dimanche à Anoeta face à La Real Sociedad. Le fichu bug a également causé les absences de Roberto Roberto Soldado et Vallejo.

Au moins la filiale, Recreativo de Granada, pourra enfin jouer dimanche prochain. Grenade et le Granada Football Club attendent que le soleil se lève enfin.