COVID-19 :

Le coronavirus est devenu le principal protagoniste du grand jeu du jour des qualifications sud-américaines. Après le positif de Matías Viña dimanche, la Fédération uruguayenne a confirmé lundi qu’au moins deux autres joueurs, Rodrigo Muñoz et Luis SuárezOutre l’attaché de presse, Matías Faral, ils ont également contracté COVID-19 et ne seront pas au Centenaire de Montevideo mardi soir pour le match attendu contre le Brésil.

Le maestro Óscar Tabárez, qui a remporté sa 100e victoire avec l’Uruguay après l’écrasante victoire contre la Colombie (0-3), devra faire face à un puzzle compliqué pour remplacer au moins deux partants, Viña et Suárez, même si on craint que dans les résultats d’autres surprises peuvent sortir ce matin.

Le jeune Agustín Oliveros, 22 ans de Nacional, devrait être le remplaçant de Viña dans lequel ce sera ses débuts dans l’absolue Céleste. Viña a donné la stabilité à l’arrière gauche uruguayen, qui a souffert de l’irrégularité de Laxalt et avec l’expérience ratée de Martin Cáceres, avec une jambe changée.

À l’avant, Darwin Núñez entrera très probablement pour Luis Suárez. L’attaquant de 21 ans est en lune de miel avec les fans de Benfica, un club qui l’a signé pour 26 millions d’euros d’Almería. Il a marqué le troisième but de l’Uruguay lors de la victoire contre la Colombie et est la perle du futur pour La Celeste.

Le Brésil se rend à Montevideo, leader des tours de qualification, avec trois victoires en trois matches, mais aussi avec victimes importantes telles que Neymar, Coutinho et Fabinho, blessés, et Casemiro et Militão, également dus au COVID-19. Allan, milieu de terrain d’Everton, qui occupait le poste que serait Casemiro ou Fabinho lors de la victoire contre le Venezuela (1-0), est dubitatif en raison d’une gêne musculaire et Arthur peut débuter en partant.

Uruguay – Brésil

Alignements probables:

Uruguay: Cloche; Cáceres, Giménez, Godín, Oliveros; Nández, Torreira, Bentancur, De la Cruz; Darwin Núñez et Cavani.

Brésil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz; E. Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison et Firmino.

Arbitre: Tobar (Chili).

Stade: Centenario (Montevideo).

Heure: 00:00 (Movistar Plus)