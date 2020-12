COVID-19 :

COVID dans le modèle. «Aujourd’hui, nous n’avons pas été en mesure de nous entraîner à cause du problème du COVID, demain ils sont tous convoqués à sept heures et nous verrons qui peut l’être. Nous avons plusieurs joueurs qui ont été testés positifs et doivent faire un PCR pour tester négatif. En ce moment, toute l’équipe est il fait des tests et demain nous verrons sur qui nous pouvons compter. Ceux sur lesquels nous ne pouvons pas compter avec certitude sont Sergio pour COVID ou Augusto et Quezada, tous deux blessés. Ensuite, il y en a plusieurs qui ont arrêté de s’entraîner pour positif et ont ensuite été testés négatifs, mais même nous ne saurons pas demain. “

Plans perturbés dans le précédent à Valladolid. “La veille de l’entraînement, c’est quand vous vous souvenez des choses spécifiques de l’équipe adverse. Aujourd’hui, nous n’avons pas été en mesure de le faire. Pour le moment, je ne sais pas sur quels joueurs je pourrai compter. Cela vous bouleverse. À sept heures, nous sommes convoqués dans la ville des sports. J’imagine que Aujourd’hui et demain, ils nous diront sur qui nous pouvons compter. Les tests sont en cours. Je n’ai pas été en mesure de préparer le match. “

Ambiance. “Nous avons eu un début de saison spectaculaire, on pensait que c’était la réalité quand ce n’était pas comme ça et que de mauvais résultats arriveraient. Peut-être que ces trois derniers résultats, pour moi, n’étaient pas normaux. Le match à Vigo a été le meilleur dans lequel nous avons attaqué. , mais c’était un mauvais jeu. Getafe est une réalité, ils nous ressemblent beaucoup mais avec plus d’années dans la première division. C’était un jeu égal, mais où Getafe vous a battu parce qu’il est consolidé et que vous venez d’arriver. L’autre jour (Betis) J’ai aimé, c’est un jeu que nous contrôlons, mais nous avons perdu à cause de notre erreur et parce que nous n’avions pas raison dans les arrivées. Moralement, nous sommes touchés, car nous avons perdu trois matchs de suite et ils nous ont remis à notre place. La réalité est la suivante. “