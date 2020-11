COVID-19 :

Cristiano Ronaldo est revenu mieux que jamais, tant sur le plan sportif que personnel. Après 21 jours d’absence pour avoir été testé positif au coronavirus, le Portugais est retourné marcher sur l’herbe avec le maillot de la Juventus et retrouver ce qu’il aime le plus: le but.

Avec un meilleur visage que jamais et un ennemi écrasant, la star a marqué un doublé lors de la victoire 1-4 contre Spezia, devenant ainsi le meilleur buteur des cinq ligues majeures en 2020 avec 26 buts en Serie A depuis 1 Janvier.

Cristiano n’a pas de limites. Utilisant toujours l’adversité comme une opportunité de surmonter, sa philosophie de vie et son effort constant le placent à 35 ans sur le podium des buteurs.

Nous passons en revue les secrets qui maintiennent le 7 au sommet de ses performances, jeune et heureux.

La famille d’abord

La famille est l’un des piliers, sinon le plus grand, de la vie du footballeur. Avec Georgina Rodríguez, le Portugais et la femme de Jaca ont construit un noyau d’amour et de confiance indestructibles.

Ignorant la polémique et les critiques, Gio et Cris ont surmonté ensemble toutes sortes de défis, de la mise en examen par la justice espagnole pour une fraude fiscale présumée, à leur changement d’équipe ou à l’AVC subi par Dolores Aveiro.

Sa petite amie et ses enfants, ainsi qu’une famille nombreuse, l’accompagnent partout où il va.clan«essentiel, parmi lesquels se trouvent la famille et les amis, son cercle de confiance et, avec qui il est commenté, il est extrêmement généreux.

Sa mère, ses sœurs, son frère, ses neveux et nièces, ainsi que José Semedo, Miguel Paixao, Ricardo Refuge et Jorge Mendes, les amis et les génies des affaires qui composent le noyau dur de CR7.

Kaizen

Comme nous vous l’avons dit dans TikitakAS, la star s’est “ imprégnée ” de la philosophie Kaizen pour vaincre le Coronavirus, pour lequel il a été testé positif jusqu’à deux fois.

Ce concept vient du monde de l’industrie lorsque, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, au Japon, ils ont décidé de le créer pour améliorer leur système commercial.

L’expression vient des mots «kai» et «zen», qui signifient ensemble l’action de changement et l’amélioration continue, graduelle et ordonnée.

Adopter le kaizen suppose une culture d’amélioration continue qui se concentre sur l’élimination des déchets et des déchets des systèmes de production. L’amélioration des normes est un défi permanent, et la phrase: un long chemin commence par un petit pas, illustre le sens du kaizen: tout processus de changement doit commencer par une décision et doit être progressif dans le temps, sans reculer. .

Cette méthode est également utilisée en psychologie pour obtenir des objectifs. Par exemple, une personne qui souhaite perdre du poids, doit commencer par une alimentation continue et progressive au fil du temps. Idem pour ceux qui veulent courir le marathon. Le premier jour ne durera que quelques kilomètres, mais l’effort croissant et continu de chaque jour permettra à l’athlète d’atteindre le niveau souhaité. C’est la manière de travailler que s’impose Cristiano, qui, à partir de petites habitudes et d’actions quotidiennes, crée la meilleure version de lui-même.

Micro habitudes

Les habitudes quotidiennes sont la base du succès à court et à long terme. C’est pourquoi il est essentiel d’examiner attentivement ce qu’est un comportement répétitif et s’il nous rapproche ou non de nos objectifs.

Manger, s’entraîner, habitudes de sommeil / repos, méditation, lecture, état d’esprit et même attitudes. Tout peut être modifié en changeant les habitudes.

C’est pourquoi les micro-habitudes sont un moyen de commencer que CR7 applique et qui est très en phase avec la philosophie Kaizen. Ce sont des actions qui nécessitent un minimum de motivation ou d’efforts pour les mener à bien; ce sont de petites étapes qui nous conduisent à atteindre un objectif plus grand. Des actions qui, une fois accumulées, forment une habitude de plus grand impact dans notre vie.

Par exemple, si vous voulez faire plus d’exercice, vous pouvez commencer par marcher le matin ou pendant votre pause déjeuner. Le premier jour, faites 1000 pas. Le deuxième jour, ajoutez 100 étapes supplémentaires, pour un total de 1100.

Pour vous lever plus tôt chaque jour, réglez le réveil 5 minutes plus tôt chaque jour. Méditez pendant 30 minutes par jour… Les possibilités sont infinies.

Pour montrer que tu dois souffrir

La routine de toilettage de Cristiano Ronaldo pour être un athlète d’élite est sans fin. Il ne laisse rien non analysé, y compris le nombre de repas qu’il prend par jour et les heures qui les séparent. Le journal britannique Daily Mail a analysé les habitudes du joueur et découvert quelques astuces comme ce que Cris fait rigoureusement. six repas par jour de petites ou moyennes quantités que vous mangez toutes les 3-4 heures. De cette façon, il contrôle son métabolisme rapide et garantit que tous les besoins nutritionnels sont couverts.

De plus, l’ex-madrilène ne se repose pas 8 heures d’affilée la nuit. Ce qu’il fait, c’est diviser ses heures de sommeil en cinq siestes de 90 minutes tout au long de la journée, une habitude qu’il a suivie depuis son passage à Manchester et qui l’aide à mieux performer et à se reposer beaucoup mieux.