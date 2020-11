COVID-19 :

Cristiano Ronaldo ne vit pas l’un de ses meilleurs moments. Le Portugais ne s’habitue pas à regarder les matchs de son équipe à la télévision et ces dernières semaines, malheureusement, c’est devenu sa seule solution. Le Portugais continue de faire face au coronavirus après avoir été testé positif lors de la dernière concentration avec son équipe et également lors du dernier test qu’il a soumis, ce qui l’a empêché de disputer le match de Ligue des champions contre le FC Barcelone.

De l’intérieur, l’ancien attaquant du Real Madrid doit escalader les murs, mais ce n’est pas l’image qu’il veut transmettre à ses millions d’adeptes, qui ces derniers jours et heures ont vu plus de selfies sur son profil que partagent généralement régulièrement. Depuis le canapé de la maison, et avec une image plus insouciante, Cristiano Ronaldo a voulu sourire à la vie ce vendredi et publier un nouvel instantané. Cependant, Ce qui a le plus attiré l’attention de ses fidèles, ce n’est pas son visage, qui aussi, mais le titre de l’image: “Kaizen Philosophy”.

Kaizen, sa philosophie de vie

Le profil de Cristiano Ronaldo semble être devenu un carrousel d’images du Portugais assis sur son canapé, avec différentes tenues et aussi différentes coiffures; Souvenez-vous que le Portugais a décidé de se raser la tête il y a quelques jours lorsqu’il a été contraint de rester confiné chez lui. Malgré cela, S’il y a une chose que CR7 se caractérise depuis toutes ces années, c’est pour sa faim infatigable et sa discipline exemplaire, deux ingrédients qui l’ont toujours conduit à se dépasser.

C’est précisément ce que fait le titre de votre dernière publication. La philosophie Kaizen semble être celle que les Portugais ont adoptée depuis un certain temps, également pour vaincre un coronavirus qui est la seule chose qui l’éloigne des terrains de jeu. Mais en quoi consiste-t-il? Quelle est la philosophie Kaizen? Et pourquoi Cristiano Ronaldo a-t-il décidé de la suivre?

Quelle est la philosophie Kaizen?

La philosophie Kaizen remonte aux années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’au Japon, ils ont décidé de le créer pour améliorer leur système commercial et aller de l’avant. Son nom vient de deux termes japonais «Kai» (modifications) et «Zen» (améliorer). De cette manière, cette méthodologie que tant d’entreprises ont mise en œuvre – comme Sony ou Walt Disney – est également adoptée par des milliers de personnes comme mode de vie, parmi lesquels semble se trouver Cristiano Ronaldo.

L’engagement et la discipline sont les principaux fondements sur lesquels repose cette philosophie et s’intègrent parfaitement à ce que la star portugaise a l’habitude d’être. L’une des phrases les plus significatives de cette philosophie est: «aujourd’hui mieux qu’hier et demain mieux qu’aujourd’hui», une preuve plus qu’évidente qu’il faut surmonter chaque jour, une obsession que le portugais applique dans sa routine professionnelle et personnelle.

Sans aucun doute, ce sont quelques jours où Cristiano Ronaldo passe plus de temps que d’habitude à la maison, et comme il ne peut pas être avec sa famille car il continue d’être isolé, il semble qu’il se tourne de nombreuses fois vers, comme on dit, l’analyser. tout et être suffisamment motivé pour mener à bien une autre des pratiques Kaizen les plus courantes: la rapidité du changement dépendra du nombre d’actions d’amélioration menées au jour le jour. Le Portugais continue de surprendre ses partisans, et à cette occasion, il l’a fait en révélant l’un de ses «secrets» pour réussir – comme il le fait – sur et en dehors du terrain.