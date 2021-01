COVID-19 :

Dans une année aussi atypique que celle de 2020, les chaînes de télévision ont mis toute la viande sur le gril pour surprendre, laissant les visages célèbres entre les mains de leurs plus connus. Carillons.

Comme cela s’est produit ces dernières années, au nom de Antenne 3, Image de balise Cristina Pedroche a été le protagoniste de la nuit, essayant également de surprendre à nouveau ses partisans avec une nouvelle robe pour l’occasion. Et il l’a fait à nouveau. Elle a opté pour une robe douillette avec une surprise plus tard montrant un tablier très sexy signé Pedro del Hierro.

Mais le Madrilène n’a pas été seul dans la boîte du Porte du Soleil réservé au canal principal de Atresmedia, mais ce sera un autre des visages bien connus de la chaîne qui l’accompagnera dans cette année marquée par la pandémie de la coronavirus.

Alberto Chicote répète les carillons

Un an de plus sera Alberto Chicote Il a accompagné Cristina Pedroche lors d’une nuit magique comme le Chimes. Le chef lui-même a admis qu’être de nouveau à la Puerta del Sol “faisait partie des cloches les plus excitantes et les plus prometteuses” de sa vie.

«Nous vivons dans une parenthèse qui a commencé le 13 mars 2020 et nous pensons qu’elle se fermera enfin en 2021. Tôt ou tard, mais franchir cette étape jusqu’en 2021, c’est comme commencer à compter vers la fin“, a exprimé le propre cuisinier.

De cette façon, le collaborateur de télévision et le chef ont répété, pour la cinquième année consécutive, la conduite des Carillons pour dire au revoir à cette 2020 atypique et accueillir une 2021 qui devrait être bien meilleure.

Le salaire que vous facturez

Cristina Pedroche ne repartira pas les mains vides, comme tous les professionnels qui travaillent sur la nuit la plus excitante et émouvante de l’année. La présentatrice a un contrat de chaîne dans lequel ses cloches sont reflétées et incluses, auquel elle a été fidèle au cours des sept dernières années.