Image de balise Cristina Pedroche Il a avoué à travers ses réseaux sociaux qu’il des doutes sur les carillons de ce 2020. Certains doutes vont de la présentation de la cérémonie comme elle l’a fait ces dernières années, à la robe que vous choisiriez pour cette occasion.

Le collaborateur de «Zapping» a choisi les ‘histoires’ de Instagram pour envoyer un message à ses followers, commentant qu’elle est nerveuse, à la fois pour son anniversaire et pour Chimes de cette année: «C’est une année compliquée, atypique, mauvaise. Les carillons arrivent et les nerfs arrivent. Cette année, ce sont des nerfs d’insécurité, j’ai peur; Je me sens très étrange. “

La situation concernant la pandémie de coronavirus a semé le doute sur les festivités de cette fin d’année, ainsi que sur la célébration, puisque les infections continuent d’augmenter de jour en jour en Espagne, et cela a fait douter le collaborateur de La Sexta: “C’est un rêve de donner les carillons et de dire au revoir à l’année avec vous tous, mais j’ai des doutes sur la nécessité de les présenter“.

Des doutes sur sa robe

Concernant sa robe, Cristina Pedroche s’est également montrée sincère, admettant qu’elle ne savait pas si elle devait changer de façon de s’habiller: «Je pense Je peux porter une robe plus sobre, mais ça cesserait d’être moi. Mais Je ne veux pas que quiconque se sente offensé non plus parce qu’à ce moment-là j’ai essayé de «célébrer la vie ou de passer à autre chose» », a-t-il expliqué.

Une mention pour ceux qui vous critiquent

“D’un autre côté, je pense qu’il y a des gens qui s’amusent en me voyant ce soir-là, critiquer ou ne pas critiquer, mais nous amènerions déjà les gens à penser à autre chose. C’est aussi dur pour moi. C’est une année difficile pour tout le monde»Conclut Pedroche.