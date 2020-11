COVID-19 :

La journaliste Cristina Saavedra, présentatrice de l’édition nocturne du service d’information La Sexta, a explosé sur les réseaux sociaux après avoir appris quelle est, sans aucun doute, l’actualité de la semaine. Et c’est que l’expédition Fuenlabrada s’est rendue à La Corogne pour jouer la 42e journée de LaLiga SmartBank contre Deportivo tout en sachant que quatre membres de l’équipe avaient été testés positifs pour le coronavirus.

Les quatre infections du COVID-19 sont restées dans la capitale tandis que le reste des troupes s’est rendu dans la ville galicienne. Bien que l’équipe ait subi les tests PCR correspondants avant le voyage, tous se sont rendus à La Corogne sans connaître les résultats des tests. Une fois sur place, on savait que huit personnes de l’expédition avaient été testées positives, la réunion ne pouvait donc pas être contestée. Malgré les circonstances, LaLiga s’est poursuivie avec le reste des matchs de la journée unifiée; une décision qui n’a pas été bien accueillie par les supporters et qui a condamné le Deportivo à la relégation sans même avoir joué.

Cristina Saavedra, originaire de La Corogne et fan de l’équipe de la ville, a montré sa grande indignation après ce qui s’est passé puisque le déplacement de Fuenlabrada à La Corogne représentait un grand risque pour la population. Et c’est que ceux infectés par le coronavirus étaient en contact avec le personnel de l’aéroport, avec l’équipe de l’hôtel et les travailleurs où ils sont actuellement en quarantaine.

«Hôtel avec un personnel travaillant et avec les clients. Hôtel où ils sont maintenant. Et où les clients doivent-ils aller par peur? Tout va très bien, non? SINVERGUENZAS“, Le journaliste a commencé à écrire dans un fil qui est déjà viral et qui a remporté les applaudissements généraux du reste des utilisateurs.

Toutes les personnes infectées, qui sont arrivées à l’aéroport et ont été avec un équipage, se rendent dans un hôtel à La Corogne. 8 INFECTÉ. Hôtel avec personnel travaillant et avec les clients. Hôtel où ils sont maintenant. Et où les clients doivent-ils aller par peur? – Cristina Saavedra (@csaavedra_) 20 juillet 2020

Tout va très bien, non? SINVERGUENZAS. – Cristina Saavedra (@csaavedra_) 20 juillet 2020

