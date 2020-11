COVID-19 :

“Cette semaine seulement, nous avons reçu plus de 5 000 e-mails, sans compter les tweets, commentaires et messages sur les réseaux sociaux”, avoue le porte-parole de Royal Caribbean, Jonathon Fishman. C’est la réponse logique à la proposition faite par la chaîne, de réaliser des croisières simulées simplement pour montrer qu’elles peuvent être effectuées avec toutes les mesures de sécurité et sans contagion.

La plupart des grandes compagnies de croisière ont annulé leurs voyages jusqu’à la fin de l’année, et même aux États-Unis, ils étaient interdits bateaux de croisière jusqu’à récemment dans ses eaux, mais la restriction a déjà été levée. En réalité, les Centers for Disease Control and Prevention déclarent que «naviguer pendant une pandémie est une activité intrinsèquement risquée».

Ainsi, afin de redémarrer leur activité, ces centres affirment dans leur cadre légal ou réglementaire que avant de retourner à la mer, ils doivent faire des «voyages simulés» dans le but de «reproduire les conditions de navigation à bord du monde réel». Par exemple, le premier navire de croisière à revenir, le Seadream 1, a connu une épidémie de cinq points positifs parmi ses passagers, dans un test, qui montre la nécessité de tester les mesures.

Barrage de volontaires pour Royal Caribbean

«Royal Caribbean compte parmi les clients les plus fidèles de l’industrie des croisières, et nous sommes ravis de leur intérêt pour participer à nos voyages d’essai simulés », a déclaré Fishman à CNN Travel.

Cependant, il n’est pas tout à fait clair que ce sera gratuit, car ils pourraient même être payés ou l’inverse et contribuer aux dépenses. Fishman lui-même a reconnu qu’il y avait “de nombreux détails à régler pour que l’expérience de chacun à bord soit aussi sûre et agréable que possible” et que “Il n’y a toujours pas de dates à annoncer”.

Malgré cela, et le risque posé par le voyage avec le coronavirus extrêmement actif, des milliers de bénévoles ont déjà exprimé leur désir de participer et ne pas rater l’occasion. Royal Caribbean a déjà créé la page Facebook Volunteers of the Seas dans lequel offrir.

Exigences et conditions du voyage

Tout le monde ne peut pas participer à ces croisières. Pour commencer, Les volontaires doivent avoir l’âge légal, c’est-à-dire au moins 18 ans, et doivent confirmer qu’ils ne souffrent d’aucun problème de santé qui les rend plus vulnérables au coronavirus. De même, ils doivent être informés par écrit qu ‘«ils participent à une simulation de protocoles de santé et de sécurité non testés et non testés» et que «naviguer pendant une pandémie est une activité intrinsèquement risquée».

Les croisières auront les spectacles et les activités qu’elles effectuent normalement pour que le test soit réaliste, et même les exercices seraient faits comme si quelqu’un était testé positif, comme la quarantaine ou le confinement. Ces chaînes ce qu’ils ne peuvent pas promettre aux volontaires pour les convaincre, c’est un emploi futur ou des récompenses.

Avant le voyage il doit être confirmé que toutes les exigences et tous les protocoles ont été respectés, c’est-à-dire ce qui a été fait tests aux membres d’équipage et que des mesures telles que hygiène des mains, masque, distanciation sociale, ou tester les passagers et l’équipage chaque fois qu’ils embarquent et débarquent.

De même, une fois la croisière simulée terminée, un rapport doit être soumis et les centres de contrôle et de prévention des maladies susmentionnés rendront un verdict, être en mesure d’accorder le certificat de navigation conditionnel COVID-19 ou d’informer du besoin de simulations supplémentaires.