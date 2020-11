COVID-19 :

Cuba continue de travailler sur son premier vaccin non injectable et nasal, lors des essais cliniques de vaccins Souverain 01 et Souverain 02. Il y a quelques jours, le Centre de Génie Génétique et Biotechnologie (CIGB) remis la documentation requise aux autorités réglementaires pour l’enregistrement du premier vaccin candidat développé par cette institution.

Malgré le blocus économique des États-Unis contre l’île, On s’attend à ce que d’ici la fin de cette année, le pays des Caraïbes développe quatre vaccins. L’un de ces projets se concentre sur la vaccination nasale car le virus provoque des pathologies respiratoires et sa propagation se fait à travers les cellules épithéliales nasales.

Le Centre de génie génétique et de biotechnologie de Cuba (CIGB) a fourni la documentation pour évaluer son premier vaccin candidat contre Covid-19 et après son analyse, elle a été approuvée par l’autorité de régulation. – CIGBCuba (@CIGBCuba) 3 novembre 2020

Cuba a déjà un autre vaccin nasal

Pour cette raison, l’immunisation nasale favorise le développement d’une réponse dont le but est d’empêcher la contraction de la maladie, l’apparition de colonisation virale et la transmission du pathogène. Ce n’est pas la première fois qu’un remède similaire est développé, depuis depuis 2015, Cuba a un vaccin enregistré contre l’hépatite B qui est appliqué par voie nasale.

Ce candidat est basé sur une protéine du virus de l’hépatite B, produit sous forme de particules dans les bactéries et les levures. Ainsi, le vaccin les usages la plate-forme de sous-unité fabriqué à partir de protéines spécifiques obtenu avec des méthodes biotechnologiques capables de stimuler le système immunitaire.

Évaluation

Après remise de la documentation par le CIGB Pour inscrire votre premier candidat vaccin, la prochaine étape est pour vous évaluez-le à autorité de régulation des médicaments, équipements et dispositifs médicaux (CECMED) de Cuba.