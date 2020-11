COVID-19 :

L’un des cyclistes qui s’est le plus démarqué en 2020 était sans aucun doute Filippo Ganna. L’Italien, 24 ans et dans les rangs d’Ineos, il a mis une saison à cadrer et a été confirmé comme meilleur contre la montre du monde: il a été champion du monde de la modalité à domicile (Imola) et a également remporté trois étapes de ce type au Giro et une autre en ligne … et en montagne. C’était ses débuts sur une grande tournée, et l’Italien a plus que prouvé qu’il pouvait remporter beaucoup plus de victoires à court terme. Après toutes ces joies, Ganna est actuellement infecté par un coronavirus et passe en revue tout ce qu’il vit dans une interview sur Tuttobiciweb.

«Pendant trois jours j’ai eu une fièvre de 39 °, la température n’a pas baissé malgré la prise de tachipyrine le matin, après le déjeuner et le soir. J’ai ressenti des fractures et tous les symptômes classiques de la grippe, pendant une semaine je n’avais ni goût ni odeur, je n’ai pas encore récupéré à 100%. Pour les odeurs j’ai fait les tests avec de l’alcool, pour les saveurs avec de la moutarde. Maintenant je commence à ressentir la douceur du miel mais quand je bois le café, je n’ai toujours pas le goût qu’il devrait avoir “, Explique Ganna à ce médium italien. Maintenant, attendez-vous à un négatif sous peu dans les prochains jours.

«Je me lève tard et je mange tard, je joue à des jeux vidéo et je regarde des séries télévisées. Lorsque le wi-fi ne fonctionne pas, je sors dans le jardin avec le chien ou je commence à cuisiner, dans la «maman de l’hôtel», il y a toujours quelque chose à apprendre », ajoute-t-il à propos de ses jours de quarantaine.. «Étant encore un virus inconnu à bien des égards, nous ne pouvons pas être sûrs qu’il n’y ait pas de suites possibles. Dès que je m’améliorerai, bien sûr, je subirai toutes les visites nécessaires avant de reprendre l’entraînement. “