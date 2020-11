COVID-19 :

Javier Guillén (Madrid, 48 ans) reconnaît que Le Tour 2020 Il a été le plus difficile des 12 qu’il a dirigé depuis qu’il a assumé le rôle de directeur de la ronde en 2009. Depuis la pandémie a forcé restructurer le calendrier UCI, se bat pour que ce symbole du sport espagnol soit contesté. Lorsque le peloton a terminé ce dimanche à Madrid, il avait sentiment de soulagement, mais il ne veut pas entendre parler d’une autre édition dans ces conditions de mesures sanitaires strictes qui, bien que nécessaires, ont volé une partie de l’essence.

-Depuis que La Vuelta a débuté le 20 octobre, vous n’avez fait que répéter que vous deviez aller «jour après jour» dans une course entourée par la situation sanitaire. Le test est terminé et sans points positifs parmi les cyclistes. Quel équilibre faites-vous?

-Tout d’abord, une grande satisfaction et un grand soulagement. Et le sentiment que si les choses sont bien faites d’un point de vue sanitaire, de nombreux projets peuvent être réalisés. Je pense que les bulles nous ont appris que des mesures telles que porter un masque, garder une distance, ne pas avoir de relations sociales excessives… fonctionnent. La bulle du peloton de La Vuelta a suivi cette dynamique, envoyant un message très positif et un exemple à la société.

-Le tour le plus difficile?

-Avec la différence. Et que les choses ont bien été faites. Mais la clé pour y parvenir a été la responsabilité personnelle des coureurs et des équipes. Cela a été le secret. L’organisation a très peu de mérite, car tout ce que nous pourrions faire aurait été inutile sans cette responsabilité. Et oui, c’était la Vuelta la plus difficile, dont nous avons appris beaucoup de choses … mais nous ne voulons pas recommencer dans ces conditions. Jamais. Nous avons hâte de ne plus appliquer ces mesures. Ce dont nous avons besoin, c’est de la normalité. Mais dans cette situation critique, le cyclisme s’est repris et a fait un grand pas en avant.

– Y a-t-il eu un moment où vous avez pensé que La Vuelta n’avait pas atteint Madrid?

– A aucun moment je n’ai eu cette pensée … au-delà du fait qu’il est logique d’y penser et que beaucoup de gens y ont pensé. Il y a eu des moments très difficiles, qui restent au sein de l’organisation. Aussi des moments où nous avons dit: «Oh mon Dieu, comment allons-nous gérer cela…». Mais il est également vrai que nos principales préoccupations étaient doubles: d’une part, la situation épidémiologique des bulles; et de l’autre, comment nous rencontrions l’état des communautés autonomes. Les résultats des tests ont montré l’état de la bulle, et vis-à-vis des communautés, tous nos remerciements car, bien que consciente et compréhensive avec les mesures qui ont dû être prises, La Vuelta a su se développer. Je pense aussi que La Vuelta a été à la hauteur de la tâche.

“Nous avons vécu les jours de test et de PCR avec agitation et incertitude”

-Comment est-ce qu’un directeur d’un grand fait l’expérience de ces fameux examens de santé que supposaient les jours de repos?

-Avec de l’agitation et de l’incertitude. Dans cette loterie, peu importe qui est à blâmer. S’il y a des points positifs, la course est compromise, cela montre que quelque chose a échoué et, en plus de cela, un mauvais précédent est créé pour les jours suivants. Par conséquent, tant que l’Union Cycliste Internationale ne communiquera pas, comme cela a été notre cas, que tous les contrôles sont négatifs, vous ne respirez pas facilement. Mais il n’est pas conseillé de faire une analyse triomphaliste ou exceptionnelle. Je ne pense pas que La Vuelta ait fait quelque chose d’extraordinaire, que d’autres n’ont pas fait, et notre grand exemple a été le Tour. Mais oui, un jour de congé, le réalisateur est très préoccupé par les tests. Si je disais que nous avons tout vécu calmement et du point de vue du succès, je serais une mauviette. Personne à ma place ne le vivrait jamais comme ça.

Vous, qui avez conçu cette Vuelta avant la pandémie. Qu’est-ce qui vous passait par la tête lorsque vous traversiez des ports comme Arrate, Orduña, Angliru … sans fans?

Eh bien, les gens ont un grand engagement envers la carrière et la santé. Pour le fan, la première chose à faire est de demander pardon. C’est quelque chose qui est fait pour le public. Et lui dire de ne pas venir vous voir, c’est perdre votre essence. Et puis, remerciez-le, car en tant que société, nous avons donné l’exemple. Cette Vuelta a un excellent message et un exemple social, tant du public que des équipes et des coureurs.

– En essayant de voir le côté positif, cette Vuelta en automne a montré une Espagne différente, des paysages très frappants. Que pensez-vous du débat qui s’est ouvert sur la question de savoir si La Vuelta doit retarder ses dates et en profiter?

-J’ai vu une belle Espagne, un pays merveilleux en marron et or, plein de contrastes. Pour moi, cela a également été une découverte. Sur le chemin de La Covatilla, par exemple, tout le parcours était entre bosquets et c’était impressionnant. Quant à ce débat, il est réglé: La Vuelta, en été.

“L’étape du Tourmalet aurait également pu être modifiée par la météo”

-Quant à la météo, a-t-elle été l’autre grande préoccupation quotidienne? Avez-vous regardé le ciel tous les matins?

-Regarde le ciel, non. Ce que je faisais chaque matin, c’était d’appeler mon météorologue de chevet, qui me tenait informé quotidiennement. C’est un de mes amis intimes que j’ai littéralement eu en feu. Bien que le temps ne puisse pas être changé, les choses peuvent être prévues. Par exemple, dans l’étape du Tourmalet, aujourd’hui on peut déjà dire qu’on avait une prévision pour la modifier en raison de la météo. Si le gouvernement français ne nous avait pas refusé l’entrée, c’est peut-être la météo qui nous aurait obligés à la changer. À La Covatilla, nous avions également un plan B à cause du vent, mais à aucun moment il n’a été activé. Nous savions à l’avance que ce serait possible de le faire.

-C’était une belle étape, mais l’épine du Tourmalet est restée. Également des Pays-Bas et du Portugal. Quand verrons-nous la course entrer dans ces pays?

-Dans le cas néerlandais, quand ils veulent. Le Tourmalet, dès le retour de La Vuelta par les Pyrénées, car la relation que nous entretenons avec les autorités de cette région est extraordinaire. Si vous êtes venu voir la scène Formigal! Cette étape règne doit être faite le plus tôt possible.

-Avez-vous imaginé un développement de carrière aussi passionnant? Que diriez-vous aux cyclistes qui y ont joué?

-Que nous serons éternellement reconnaissants. Ils ont honoré leur sport comme jamais auparavant. D’abord, à cause de l’engagement qu’ils ont acquis avec la situation sanitaire, et si à cela s’ajoute le spectacle sportif qu’ils ont donné, en novembre, en fin de saison, par mauvais temps, avec une situation sociale si compliquée … C’était un spectacle seulement.

-Mais ils étaient sur le point de lui donner une aversion avec ce «miniplant».

-Comme c’était un ‘miniplant’, je le prends comme une anecdote. Et avec cela, je ne veux pas minimiser la réclamation. Les plantes sont une ressource très sérieuse, qui peut causer beaucoup de dégâts. Il faut faire des demandes et donner des avis avec du temps et du bon sens. Vous ne pouvez pas changer une décision des délégués syndicaux de cette manière. Cela dit, cela a été personnalisé à Chris Froome, un ami de cette course et cette course est un ami de Chris Froome. Nous avons parlé, nous l’avons rencontré et il nous a donné son avis. Mais dans une course aussi compliquée et avec de si grands obstacles, maintenant c’est encore une anecdote.

“Le fan doit être pardonné et remercié”

-Que pensez-vous de Primoz Roglic? En deux ans, il est déjà devenu l’un des étrangers les plus importants de l’histoire de La Vuelta et ses paroles avec la race et l’organisation ont été très affectueuses.

-Roglic doit être remercié pour une chose: il a terminé deuxième du Tour et, un mois plus tard, il a remporté La Vuelta. Cela montre que vous pouvez concourir pour le Tour et venir à La Vuelta pour le conquérir. Je lui suis très reconnaissant de le prouver. L’histoire de cette course s’est méritée et avec deux victoires d’affilée, ce n’est pas très à la mode, et cette dernière avec quatre victoires d’étape.

-C’est presque le moins, mais … qu’en est-il des audiences?

-Extraordinairement bien. À La Covatilla, plus de 2 150 000 spectateurs. Et il est vrai que la proposition du tracé influence, mais le public leur donne le chemin de la course des cyclistes. Ils ont été accro dès le premier jour, je pense que cette année, on a beaucoup parlé de La Vuelta.

-Quelle étape de cette Vuelta restera à jamais dans la mémoire de son directeur?

-De cette année? Toutes! À cause de notre souffrance, celle de Formigal et la dernière partie de celle de Puebla de Sanabria. Pour la satisfaction? À La Covatilla, j’ai passé un bon moment, comme un fan qui adore le cyclisme. Mais je pense que c’était dans le premier, quand j’ai vu qu’après avoir quitté Irún, on pouvait monter à Arrate sans problèmes publics, vide, celui qui m’a le plus marqué. Celui qui m’a dit que cette Vuelta pouvait atteindre Madrid et remplir les engagements pris avec les autorités.

-La Vuelta 2021 … Comment allez-vous commencer à vous préparer, avec Covid ou sans Covid?

-Sans Covid. Et si, malheureusement, la maladie est toujours présente l’année prochaine, nous espérons qu’elle le sera avec une situation épidémiologique bien meilleure que celle actuelle. Nous voulons une Vuelta 2021 avec toute la normalité.