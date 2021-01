COVID-19 :

Le 41e tour à vélo de la région de Murcie, prévue les 12 et 13 février, a été reporté en raison du coronavirus au week-end des 21 et 22 mai, selon l’organisateur des courses cyclistes du club de Murcie, responsable du seul événement sportif international dans cette communauté.

“Il est déjà certain que nous n’organiserons pas le test en février car il ne peut et nous avons demandé au Conseil du cyclisme professionnel de pouvoir le faire ce week-end de mai et nous ne pensons pas qu’il y aura des problèmes pour que cela se produise “, indique Francisco Guzmán, directeur général de l’épreuve de Murcie. Ce conseil transmettra la demande reçue à l’Union Cycliste Internationale (UCI) et la Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC). Si les dates sont confirmées, elle aura lieu après les manches des Asturies, Madrid et Majorque, également prévues pour mai, et coïncidera avec le Giro d’Italia, cela fera que certains des coureurs qui allaient être à Murcie tomberont de l’affiche.

«C’est inévitable, même si le principal pour ceux d’entre nous qui l’organisons est qu’il y ait une course et qu’elle ne doit pas être perdue dans cette année difficile pour tout le monde. Nous voulons continuer cet événement un an de plus et bien qu’il soit dommage de devoir modifier les plans, c’est ce que nous devons faire, en tenant compte du fait qu’il y a d’autres questions qui sont plus importantes que le sport », déclare Guzmán.

16 équipes de la catégorie World Tour avaient déjà confirmé leur présence et il allait avoir l’une des participations les plus importantes dans l’histoire de cette épreuve, qui désormais “souffrira, bien sûr, car le Giro attirera beaucoup de coureurs, mais il n’y avait plus de dates disponibles. Nous voulons que tout le monde vienne. Murcie, avec Alejandro Valverde à la barre, car ce sera sûrement sa dernière année en tant que professionnel, et lui rendre l’hommage qu’il mérite dans son pays, même si cela dépendra de son calendrier. Luis León Sánchez, Rubén Fernández, José Joaquín Rojas et Miguel Ballesteros, qui a signé pour Electro Hiper Europa », commente-t-il.

Il indique également que toutes les municipalités qui ont manifesté leur intérêt à être le point de départ ou l’objectif «voient bien le changement» et «continuent de montrer leur soutien», ainsi que Banco Sabadell, sponsor principal, et la Direction générale des sports de la communauté autonome, dont la présence est essentielle pour maintenir un budget d’environ 200 000 euros.