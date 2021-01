COVID-19 :

Cruche d’eau froide pour la saison cycliste 2021. Et cela n’a pas encore commencé. La Défi de Majorque, premier test du calendrier européen, il reste reporté en raison de la pandémie. L’augmentation significative des cas positifs de COVID-19 dans les îles Baléares rend le développement du test impossible, depuis la phase 4 dans laquelle il est ne permet pas la célébration d’événements avec une participation de plus de cinquante personnes.

«Nous regrettons profondément d’avoir dû prendre cette décision, mais la situation actuelle nous oblige à mener cet exercice de responsabilité qui donne la priorité à la santé de toutes les composantes de la course. A partir d’aujourd’hui, nous mettrons toutes nos détermination à pouvoir effectuer la course entre le 13 et le 16 mai et ainsi pouvoir célébrer les 30 ans de la course comme elle le mérite », a déclaré Manuel Hernández, directeur de la course, dans le communiqué officiel publié par le Challenge.

Ainsi, la saison sera vide à la fin du mois de janvier, plus précisément entre les 28 et 31 jours où l’événement devait être organisé. Malgré le protocole de sécurité minutieux présenté par l’organisation, les autorités sanitaires n’ont pas considéré possible d’effectuer le test avant les nouvelles restrictions qui entreront en vigueur du mardi 12 au 26 prochain ce qui laisse l’organisation sans capacité de réaction une fois cette période écoulée. Sans aucun doute, un revers pour le bon roster d’équipes qui participent habituellement chaque année avec l’intention de commencer leur réglage en compétition.