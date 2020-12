COVID-19 :

Première vaccination dans l’État de New York 5:20

. – Le vaccin Pfizer et BioNTech contre COVID-19 approuvé il y a quelques jours fait lentement son chemin aux États-Unis. Ceux qui attendent avec impatience leur tour doivent se méfier des escroqueries dangereuses et de la désinformation sur la distribution des vaccins.

Plusieurs organisations gouvernementales ont mis en garde contre les escrocs qui promettent l’accès au vaccin en échange d’informations personnelles sensibles. Ils ont également mis en garde contre les entreprises vendant de faux traitements promettant de guérir ou de prévenir la covid-19.

“Le FBI a reçu des plaintes d’arnaqueurs utilisant l’intérêt public dans les vaccins covid-19 pour obtenir des informations personnellement identifiables et de l’argent par le biais de divers stratagèmes”, a écrit le FBI dans un communiqué à CNN.

Le bureau a déclaré à CNN qu’il prévoyait de rester vigilant alors que “les escrocs continuent d’exploiter la pandémie COVID-19 à des fins personnelles”.

Pendant ce temps, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) s’efforce d’arrêter la vente de médicaments covid-19 non approuvés et la Federal Trade Commission (FTC) a envoyé des lettres d’avertissement à sept entreprises qui vendent des produits avec des «allégations scientifiquement infondées» pour soigner les personnes infectées.

“La vente de faux vaccins et d’autres traitements n’est probablement que l’une des nombreuses façons dont les escrocs tenteront de profiter du lancement du vaccin”, a averti le Better Business Bureau (BBB) ​​dans un communiqué de presse. “Méfiez-vous des messages de phishing qui tentent de vous inciter à partager vos mots de passe et vos informations personnelles”, a-t-il ajouté.

Ce que les gens peuvent faire pour se protéger des escroqueries liées aux vaccins et du covid-19

Lorsque l’intérêt et l’incertitude sont combinés, les escroqueries sont probables. La pandémie en est un parfait exemple.

“Ce n’est certainement pas surprenant”, a déclaré à CNN la porte-parole nationale du BBB Katherine Hutt. “En fait, il y a quelques semaines, au moment où il semblait que le vaccin allait sortir, nous avons commencé à avertir les gens de ces escroqueries.”

Le BBB a une liste de conseils pour que les gens identifient ces escroqueries. Ils incluent la consultation de votre médecin personnel, l’ignorance de tout appel demandant une «action immédiate» et la double vérification des données que vous recevez avec des informations provenant de sources d’information fiables.

Alors qu’il y aurait 2,9 millions de doses de vaccin aux États-Unis, le nombre est loin de ce qui est nécessaire pour une distribution de masse, d’autant plus que chaque personne a besoin de deux doses. En outre, certains groupes tels que les travailleurs de la santé et ceux des établissements de soins de longue durée auront la priorité sur la population générale.

“Parce que nous savons que tout le monde ne pourra pas le recevoir tout de suite, il y a aussi le problème des pénuries”, a déclaré Hutt. «(Les escrocs) vont essayer de vous faire prendre une décision sur-le-champ, ils vous diront que si vous n’agissez pas aujourd’hui, vous perdrez l’opportunité. Ils vous demanderont de prendre une décision avant que vous n’ayez le temps d’y réfléchir », a-t-il ajouté.

Les escroqueries pandémiques ne sont pas nouvelles

Alors que la nouvelle d’un vaccin conduira inévitablement à de nouvelles escroqueries, les projets néfastes liés à la pandémie ont déjà posé problème.

Depuis le début de la pandémie, la FTC a reçu plus de 20 000 plaintes émanant de SMS et d’appels automatisés proposant des kits de test, des traitements factices et une aide liée à la pandémie. Il y a également eu plus de 4 000 rapports d’escroqueries d’animaux de compagnie pendant la pandémie.

Les escrocs s’accrochent souvent à tout ce qui est digne d’intérêt, a noté Hutt.

“Nous savons que les escrocs sont très doués pour prêter attention aux nouvelles ou à tout ce dont les gens parlent de la culture pop”, a-t-il déclaré. «Avec la loi sur les soins abordables, nous avons vu de nombreuses escroqueries liées à cela. Nous avons vu des gens demander des informations ou dire que s’ils ne les donnaient pas maintenant, ils perdraient leur assurance. (Les arnaques) sont très d’actualité, en fonction de ce qui se passe dans le monde », a-t-il expliqué.

En fin de compte, la meilleure façon de se faire vacciner contre ces programmes prédateurs est de rester informé.