COVID-19 :

“Seul l’État obtient ses revenus par la contrainte, en menaçant de lourdes sanctions ceux qui refusent de remettre leur part”, Murray Rothbard

Il y a 70 ans, le psychologue Salomon asch a mené une expérience sur le comportement humain qui a montré que nous sommes capables de nier consciemment les preuves, avec la seule intention de rester en phase avec d’autres individus. La peur d’être l’élément discordant d’un groupe pose les fondations du syndrome de Salomon, une pathologie qui nous conduit à essayer d’éviter de nous démarquer de l’environnement social qui nous entoure, et à nous mettre d’innombrables obstacles pour ne pas atteindre nos objectifs, en essayant bien sûr de ne pas sortir du chemin commun établi que suit la majorité de la population, ce que j’appelle l’effet troupeau!

Le syndrome de Salomon est un autre exemple de la réalité de la société d’aujourd’hui, la même qui tend malheureusement à condamner les individus qui réussissent et qui ont du talent. Et bien sûr, derrière tout cela, il y a l’envie, dirigeant la vie avec ses fils invisibles et nourrissant l’une des plus grandes peurs de l’être humain: se démarquer, se démarquer et se différencier des autres. Ce qui nous donne une paralysie du progrès très dangereuse, car quand on s’habitue à ne jamais obtenir ce que l’on veut, on finit par ne même pas savoir ce que l’on veut, et c’est le point qui vous laisse indiscutablement hors du jeu.

Et en parlant d’être impeccable dans notre prise de décision, je ne peux pas vous nier une certaine dichotomie interne en réfléchissant aux différentes actualités qui ont marqué la dernière semaine boursière. D’une part, les marchés boursiers suivent un processus de rotation cyclique, dopé par la continuité des mesures monétaires et des stimuli budgétaires disproportionnés «non conventionnels», malgré le désastre sanitaire d’une deuxième vague, qui, comme certains l’ont prédit, est bien pire que la première.

Heureusement, cette deuxième souche de covid-19 est moins mortelle que la précédente, bien que plus contagieuse. Le retour à un confinement sévère de pays comme le Royaume-Uni est contrecarré par l’autorisation d’urgence des vaccins de Moderne et Pfizer, et l’avancée de AstraZeneca et J&J, entre autres. Ce fait est encore paradoxal au regard de ce que défendent mes principes économiques, et c’est ma foi déclarée dans le capital privé sur le comportement de groupe de la société et bien sûr, l’ostentation du pouvoir. Quelqu’un pense-t-il vraiment qu’il a la capacité de décider sur des millions de citoyens?

Je ne peux pas nier que la démocratie est une grande avancée par rapport à d’autres types d’ordre social, mais elle n’est pas parfaite et elle est surfaite. Nous le savons bien en Espagne, où notre loi électorale désuète nous ravit avec un phénomène moins démocratique: les partis de la coalition décident plus que le parti minoritaire vainqueur. Un gouvernement de concentration ne serait-il pas plus logique, dans lequel l’autorité est répartie proportionnellement à l’examen final? Ici, il semble que la seule chose importante soit d’entrer au pouvoir, de resserrer suffisamment les rouages ​​pour que nous souffrions, indépendamment du soutien social, et de prier. Il est évident que lorsqu’un projet naît confronté et divisé en morceaux, l’essence d’un projet commun est perdue, et il se concentre sur la tentative de construire en détruisant l’authentique, basé sur l’imposition, les menaces et le boycott.

Je me répéterai ad nauseam: n’acceptez pas les critiques constructives de quelqu’un qui n’a rien construit! Et ici le nœud du problème est centré, ce que nos politiciens irresponsables n’ont pas réussi à contenir avec une injection de dépenses publiques qui implique un augmentation de la dette publique plus de 20% de tout le PIB de la zone euro a été réalisé grâce aux investissements et aux capitaux privés. La magie? Non! Cela s’appelle une économie de marché libre.

Cela dit, je suis bien conscient que je suis l’antithèse du syndrome de Salomon, et croyez-moi qu’il n’est pas facilement surmonté dans cette société, ainsi que certains mangeurs difficiles me diront que les sociétés pharmaceutiques ont reçu des subventions publiques pour accélérer l’enquête. et le développement, et d’ici je vous avance que je trouve des astuces ridicules sous forme de jeux si on les compare avec la plus grande mobilisation de ressources de l’histoire, même au-dessus du Plan Marshall après la seconde guerre mondiale, que nos dirigeants médiocres ont maintenant menée avec notre argent.

Cela m’amène à me demander quel serait le coût d’une mobilisation de ressources pour effectuer des tests massifs et des confinements précis utiles? Isoler les personnes isolées est plus efficace et moins coûteux que d’isoler une nation entière, détruisant le tissu productif et sans effet sur le but d’éviter la contagion. Et le fait est que l’effet des mesures de détection actuelles est si ridiculement absurde que quand on vous dit que vous êtes asymptomatique, les 15 jours de risque sont déjà passés. Alors ça va!

Une fois de plus, l’inefficacité de la réglementation et l’arrogance de croire que quiconque a le pouvoir a les connaissances exactes pour résoudre les problèmes qui comptent vraiment pour nous en tant que citoyens sont démontrées. Von Mises nous a appris l’importance de l’action humaine dans les processus de créativité des entreprises, et si un gouvernement n’est pas capable de céder généreusement le pouvoir à ses rivaux, formant un gouvernement moins divisé et plus représentatif, comment pourra-t-il résoudre le problème? problemón qui nous est tombé dessus? Eh bien, en aucun cas, puisque l’union vers un objectif commun est la seule chose qui transforme un défi en une incitation pour qu’il nous mène à l’action, qui est le principal stimulant du capitalisme de marché libre.

La réalité est qu’en neuf mois, nous avons réussi à créer une nouvelle façon de vacciner la pire pandémie de notre génération, une étape sans précédent dans notre histoire, peut-être au niveau de la pénicilline de Flamand, quelque chose que nous pouvons encore remercier le capitalisme. Cependant, l’autre réalité qui obscurcit notre héritage est de continuer à insister pour décerner les médailles de la solution à ces personnes irresponsables qui ont non seulement échoué à prévenir les infections avec des mesures absolument stériles (je me réfère aux données), mais qui ont également réussi ces même 9 mois détruisent notre tissu commercial et s’endettent, rien de moins! l’État providence de toute une génération.

Bien comprendre les faits et évaluer correctement leurs conséquences est sans aucun doute la seule opportunité que nous ayons en tant que société de prendre conscience que dans cette situation, l’État tentera d’utiliser cette catastrophe sanitaire pour accroître sa part de pouvoir déjà élevée. Comme j’ai dit Rothbard«Papa Estado» tire ses revenus de la coercition, menaçant de châtiments graves ceux qui ne renoncent pas à leur part, par le biais des impôts. À quoi j’ajouterais, et c’est légal! Quelque chose qui nous place évidemment dans une situation de désavantage essentiel, sachant que la petite facture que l’État devra payer après cet effondrement est la plus importante de tous les temps, ce qui m’oblige à vous avertir qu’une nouvelle l’enfer fiscal nous attend au coin de la rue. Regardez mes amis, regardez … Les gens font des choses très étranges quand ils sont malheureux.

Gisela Turazzini, PDG fondatrice, Blackbird Bank