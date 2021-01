COVID-19 :

Dossier vers le Dakar de la pandémie. Comme toujours en ces temps troublés, le premier succès est que a été réalisé sans complications majeures, surmonter même une fermeture de frontière qui nous a fait craindre le pire quelques jours avant qu’il ne commence. L’Arabie saoudite s’impose comme un scénario idéal pour ce concours, même si l’organisation ASO doit s’efforcer de définir une visite au goût du général, de nombreux pilotes se sont à nouveau plaints d’une vitesse excessive et c’est une mauvaise question pour la sécurité. À partir de l’édition 2021, je resterais avec plusieurs noms propres, protagonistes qui, pour une raison ou une autre, ont retenu l’attention générale. Le premier d’entre eux, Peterhansel. Vainqueur en voitures qui réalise un exploit qui peut être évalué dans les statistiques, mais surtout par la façon dont tu comprends un défi qui vous semble taillé sur mesure. Carlos Sainz figure de l’autre côté de la pièce, à côté de Lucas Cruz ils ont rencontré un mur de difficultés de navigation capable de dépasser sa vitesse manifeste. Et n’oublions pas Nani Roma, qui avec une nouvelle voiture et copilote a montré la solvabilité de la grand du désert, Sa performance est très louable.

Entre les motos que nous prenons une autre énorme déception avec Joan Barreda, le nième. Il semblait que cette année, oui, il avait l’air plus concentré et convaincu que jamais, mais un retrait nous laisse à nouveau le miel sur nos lèvres. Il est incompréhensible que un pilote de son talent et de son expérience présente un disque si discret sur le Dakar, un de ces cas où la capacité ne se traduit pas par des résultats. Que dire de Laia Sanz, dur comme un rocher, inébranlable, capable de surmonter toutes les difficultés. De retour à la ligne d’arrivée, ce qui était important, satisfait de son exploit mais mécontent d’un type de tournée où vous n’êtes pas à l’aise. Sensationnel Lorenzo Santolino, cavalier d’enduro prestigieux qui s’adapte à cette spécialité avec succès et frappe à la porte de l’une des équipes importantes: avec un meilleur vélo, faites attention à son potentiel. Et je clôture cette revue, dans laquelle des personnalités importantes manquent sans aucun doute, avec Cristina Gutiérrez; après avoir manqué de voiture, il a réenrôlé la limite de temps dans les poussettes pour confirmer que mérite de continuer à grandir dans la spécialité. Si vous gagnez déjà par étapes, pourquoi ne pas aspirer à plus …