COVID-19 :

Depuis que la crise du COVID-19 a éclaté, la radio a plus que jamais servi de source d’information et de compagnie. Le sport s’est arrêté, mais pas les programmes sportifs comme Carousel. A La SER, l’équipe de Dani Garrido a continué d’accompagner ses auditeurs, rappelant des moments historiques du sport et donnant la parole aux fans. Le journaliste nous raconte comment s’est déroulé ce voyage sur les ondes.

Comment Carrusel reçoit-il l’actualité du prix Ondas du meilleur programme radio?

Nous étions à la radio pour préparer le carrousel des champions et nous avons fait publier la newsletter à 17h00, qui commence par la lecture des gagnants Ondas. Et c’est ainsi que nous l’avons découvert.

Diriger un programme sportif sans sport n’est pas une voie facile.

Cela a été une expérience spéciale. Il a arrêté le football, il a arrêté le sport et il a arrêté la vie. Le sport est un effet secondaire dans nos vies, surtout compte tenu de la pandémie. Là, nous avons décidé qu’il fallait aller de l’avant et revenir aux valeurs les plus essentielles de la radio. Les gens se sont tournés vers la radio pour s’informer et se divertir, et je pense que Carousel a couvert un service très important.

Comment avez-vous commencé à raconter cette saison de football inhabituelle?

L’accent continue d’être mis sur le même problème, car la situation de la pandémie est préoccupante. Et le football et le sport ne changeront pas votre vie et n’amélioreront pas votre situation, mais ils vont vous donner de la joie. Et cette distraction positive est très importante, et je pense que le sport est ce qu’il apporte. Cela ne change pas votre vie mais l’améliore à ce moment précis. Et avec cela chez Carrusel nous sommes satisfaits.

“Le sens du prix et de la reconnaissance est pour les auditeurs qui, pendant la détention, étaient le fil conducteur du programme”

Dani Garrido

Qu’est-ce qui manque le plus au football d’avant, avec la foule et le bruit?

Surtout, et c’est à qui nous dédions le prix, c’est aux auditeurs. Bien sûr, le public dans les stades nous manque, qui est la bande originale. Mais nous manquons aussi cette atmosphère qui se dégage autour du football et du sport en général. Le sens du prix et de la reconnaissance est pour les auditeurs qui pendant la garde étaient le fil conducteur du programme. Les gens nous appelaient avec des témoignages, beaucoup d’entre eux heureux, d’autres de nous mettre une boule dans la gorge, nous racontant leurs réalités, leurs expériences. Ils ont fait la radio, telle quelle. Et ce n’est pas une fausse modestie, c’est qu’elle s’est vraiment articulée autour de leurs témoignages.

Et qu’est-ce qui a le plus changé dans la manière de développer Carousel?

Eh bien, je vais vous dire quelque chose que j’espère que vous comprenez bien. Il s’est amélioré, je pense honnêtement qu’il s’est amélioré. Parce que chacun fait un effort particulier pour continuer à informer et à dire les choses telles qu’elles sont. Il est vrai que chacun de nous est dans un endroit différent. Certains sur leur lieu de travail, un autre à la maison. Mais le sentiment qui s’est produit entre nous est plus familier. Nous nous sommes beaucoup mieux connus grâce à ces trois mois au cours desquels nous avons parlé de cinéma, de gastronomie, de théâtre, de divertissement, de séries… Nous avons retrouvé les meilleurs moments de l’histoire du sport espagnol et nous nous sommes beaucoup mieux connus. Et puis, les artistes de ce film sont nos techniciens du son, qui nous permettent de donner notre qualité habituelle depuis chez nous ou où que nous soyons. Le sentiment est qu’il s’est amélioré.

L’incapacité d’aller dans les stades ou de regarder les matchs à la télévision pousse-t-elle les fans à se rapprocher de la radio?

La radio revient. Cela a toujours été important. L’importance de Carrusel augmente parce que les gens ne peuvent pas aller dans les stades, et la situation économique de nombreuses familles les empêche de payer pour une plate-forme de télévision ou même de descendre au bar parce qu’elles ne le peuvent pas à cause des restrictions. Pour cette raison, les carrousels sont maintenant beaucoup plus consacrés à la narration, à la narration de choses. Nous devons mettre un accent particulier, pour cela, nous avons les meilleurs narrateurs, en racontant absolument tout ce qui se passe.