COVID-19 :

Selon certains experts, en Espagne, nous venons de passer le pic de cette deuxième vague de rassemblements contre les coronavirus, mais d’autres ne le voient pas de cette façon. Quoi qu’il en soit, la situation est passée de mère et nous devons prendre mesures radicales car il n’y a pas encore de vaccin. En Andalousie, ils l’ont déjà fait, et bien qu’il n’y ait pas de confinement aussi sévère que celui de mars dernier, oui, de nouvelles mesures strictes ont été adoptées pour les 2 prochaines semaines.

Fermeture par phases et communes

L’Andalousie décrétera du 00h00 le mardi 10 novembre et jusqu’au 23 du même mois La fermeture de toutes les activités non essentielles à partir de 18h00 prolongera le couvre-feu de 22h00 à 7h00 et confinera toutes les communes de la communauté, dont il ne sera possible d’entrer et de sortir que de manière justifiée. Hier, la présidente de l’Andalousie, Juanma Moreno, a annoncé et détaillé les activités essentielles qui continueront d’être autorisées:

– Établissements de vente au détail d’aliments, de boissons et de produits de première nécessité

– Centres de santé

– Services sociaux et socio-sanitaires

– Centres ou cliniques vétérinaires

– Optique et produits orthopédiques et hygiéniques

– Librairies et papeteries

– Vente de carburant

– Le Contrôle Technique des Véhicules (ITV

– Services de livraison à domicile

– Se réveille

– Auto-écoles

– Coiffeurs

– Centres sportifs pour l’activité physique en plein air

– Soupes populaires et autres établissements de distribution et de livraison de nourriture.

Et c’est que toute l’Andalousie est au niveau d’alerte maximum en raison de l’incidence de la pandémie sauf 109 communes des districts sanitaires du nord de Cordoue; Poniente, Levante et Alto Almanzora à Almería; Campo de Gibraltar; et Guadalhorce et Málaga, qui se poursuivent au niveau 3 avec des mesures préventives et des niveaux de capacité différents du reste de la communauté.

Carte interactive de Covid

Afin de «fournir des informations plus précises au public», la Junta de Andalucía a créé une carte interactive appelée «mapaCOVID.es» dans laquelle les mesures actuelles dans chaque commune peuvent être consultées à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile.

La carte est divisé en provinces et municipalités, et cliquez simplement sur celui que vous vivez, ou recherchez-le dans la barre de gauche, pour savoir dans quelle phase se trouve votre municipalité. Il a également une légende avec des couleurs différentes pour voir d’un coup d’œil comment la situation est dans toute l’Andalousie.

Dans la colonne de gauche, vous avez 3 annonces: haut, moyen et basou, et chacun résume les mesures adoptées et ce qui peut et ne peut pas être fait, par exemple, quelles sont les restrictions concernant les bars et restaurants de la commune où vous habitez, quelles situations sont à haut risque, lesquelles ils sont bas, que vous puissiez ou non aller à la gym, au parc avec les enfants, etc. Il vous suffit de revoir chacune des activités de chaque colonne pour la voir. Voici ses divisions:

Activités à haut risque

Piscines à usage collectif Discothèques, lieux de vie nocturne Cérémonies civiles Lieux où se déroulent les jeux et paris Célébrations après les cérémonies religieuses ou civiles Réveils, enterrements et cérémonies funéraires Résidences étudiantes Installations sportives conventionnelles et non conventionnelles (comprend les gymnases ainsi que les académies de danse) Établissements de loisirs: installations de loisirs pour enfants, centres de loisirs pour enfants et attractions de foire Peñas, associations gastronomiques, associations de loisirs ou établissements similaires et culturels Fêtes, festivals, pèlerinages et autres activités festives populaires ou traditionnelles Hospitalité et restaurants (y compris les hôtels) Activités à risque moyen

Résidences de loisirs et de jeunesse Monuments, complexes culturels et enclaves Utilisation des espaces communs des hôtels et des hébergements touristiques Salons taurins populaires et festivités Marchés extérieurs publics ou privés Organisation de congrès, réunions, réunions d’affaires, conférences, foires commerciales et autres événements Musées, collections de musées et salles d’exposition Transports publics et parcs métropolitains Archives, bibliothèques et centres de documentation Établissements d’activités zoologiques, botaniques et géologiques Navigation récréative Activité de chasse Pêche Camping et camps de jeunes Cinémas, théâtres, auditoriums, établissements spéciaux pour festivals, cirques de tentes et espaces similaires, ainsi que dans les lieux de plein air et autres lieux et établissements dédiés aux événements publics et aux spectacles Reste des transports Établissements commerciaux Activités à faible risque

Plages Parcs, jardins, terrains de jeux et aires de loisirs avec accès public extérieur Activités dans les académies, les auto-écoles et les centres privés des centres d’éducation et de formation non réglementés Activités de tourisme actif et de la nature Activités des guides touristiques Activités éducatives environnementales, visites ou activités guidées aux espaces naturels