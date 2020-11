COVID-19 :

Ce week-end de novembre, le pays continuera de connaître une nouvelle fermeture de périmètre par les communautés autonomes, mais toutes ne seront pas affectées. Il y aura des citoyens qui pourront se déplacer librement, tant que sa destination se trouve dans l’une des communes non concernées par les restrictions. Face à une situation totalement nouvelle dans cette lutte contre le coronavirus, prendre un peu d’air ou passer un week-end plein d’activités peut engendrer des doutes. Prenez note de toutes les communautés dans lesquelles vous pourrez vous rendre ce week-end.

Voici les communautés dans lesquelles je peux me rendre ce week-end

Madrid est la communauté autonome qui cesse de fermer son périmètre cette fin de semaine. Comme l’a dit le président Díaz Ayuso, il n’effectuerait ce type de confinement que pendant les ponts. Comme pendant la semaine, les Madrilènes pourront se déplacer librement sur le territoire affecté par les restrictions. Depuis le centre de la péninsule, la capitale de l’Espagne et ses environs, vous pouvez vous rendre dans certaines communautés, mais pas toutes.

L’Andalousie restera fermée jusqu’au 23 novembre, en outre, le conseil a également limité les mouvements entre toutes les municipalités de toute la communauté, Aragon sera fermé sur tout son territoire jusqu’au 30 novembre. À cette fermeture s’ajoutent des restrictions de mobilité dans ses trois capitales provinciales (Saragosse, Huesca et Teruel). Les Asturies sont l’une des communautés fermées depuis le 28 octobre et à mobilité réduite dans les villes de Gijón, Oviedo et Avilés. Les îles Baléares maintiennent la mobilité des habitants de Manacor en raison de l’augmentation des infections, mais elles n’ont pas décrété l’isolement des îles. Les îles Canaries sont la communauté autonome avec le moins de restrictions, l’incidence du coronavirus est plus faible. Il n’y a aucune limitation de mobilité d’aucune sorte. La Cantabrie a fermé la communauté jusqu’au 18 novembre. L’exécutif cantabrique a adopté pour renforcer cette fermeture par un isolement périmétrique de toutes ses communes. Castilla-La Mancha rejoint les restrictions et ferme jusqu’au 16 novembre pour arrêter la propagation des infections. Castilla y León ont décidé de prolonger la fermeture du périmètre de leur région jusqu’au 23 novembre, il est recommandé de laisser le moins possible. La Catalogne a été l’une des premières à fermer, confinée depuis le 30 octobre, mais applique également une fermeture municipale le week-end. Les villes autonomes de Ceuta et Melilla sont fermées depuis les 30 et 29 octobre en raison de l’augmentation des cas détectés. Communauté valencienne, son président Ximo Puig a annoncé qu’il maintiendrait la fermeture du périmètre pendant une semaine supplémentaire en raison de l’évolution de la pandémie. A cette fermeture s’ajoute le confinement de 31 communes souffrant de restrictions de mobilité. L’Estrémadure est l’un des rares territoires ouverts, il peut circuler à l’exception de quinze communes de Cáceres et Badajoz et il a repoussé la phase 2 de la désescalade à six autres. La Galice est confinée au périmètre au niveau municipal, mais seules les quatre capitales, Vigo, Ferrol et Santiago de Compostela La Rioja, ont décrété la fermeture du périmètre de l’autonomie jusqu’au 29 novembre. En plus d’une restriction de mobilité à Logroño et Arnedo. Navarra a été la première communauté à avoir décrété le confinement du périmètre, du 27 octobre, il est fermé jusqu’au 18 novembre, qui pourrait être rouvert. Le Pays basque a été fermé le 27 octobre non seulement au niveau communautaire, mais aussi toutes ses communes sont confinées. La région de Murcie restera périmètre fermé jusqu’au 23 novembre, en plus des restrictions de mobilité qui affectent 45 communes.