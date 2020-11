COVID-19 :

David Ruiz Atiega (Logroño, 1985) est un Espagnol qui s’est aventuré en 2018 pour tenter sa chance dans le football chinois. Après avoir été gardien de but dans des catégories inférieures d’équipes telles que Saragosse, Alavés ou Logroñés, entre autres, il a reçu une offre d’un club chinois pour prendre en charge la coordination de la zone des gardiens de but.

Juste un mois avant que la pandémie n’éclate en Chine, il est parvenu à un accord avec le Ever Bright FC (2e division), qui appartient à la ville de Shijiazhuang (Hebei). Pour des raisons familiales, il a dû rentrer en Espagne et n’a pu rentrer que quelques jours auparavant dans le pays d’origine du coronavirus. Maintenant, de Chine, il assiste à As pour faire connaître la situation chinoise actuelle.

Tout d’abord, comment le football est-il là et s’il parvient à se développer pour se rapprocher le plus possible de l’Europe?

Le football en Chine évolue et se développe à pas de géant. Le gouvernement chinois a promu et promu le football en tant que sport et dispose des installations nécessaires à sa pratique. La qualité des joueurs et des gardiens de but, en technique individuelle, est extraordinaire. Ils travaillent également très dur pour que chacun ait les conditions de la pratique sportive, où la Chine, tant dans le football de base que dans le football professionnel, s’améliore dans la tactique collective, ils comprennent le jeu et les différentes modifications qui peuvent être générées dans un match.

De plus, des compétitions provinciales sont organisées, ce que je considère comme les plus importantes, et permettent ainsi de concourir et non de s’entraîner uniquement. En ce sens, il doit encore s’améliorer pour correspondre à l’Europe, mais je suis convaincu qu’avec les efforts, les sacrifices et le travail quotidien qui seront accomplis à l’avenir, il pourra ressembler à l’Europe dans une large mesure.

Je crois comprendre que vous êtes arrivé en 2018, comment a été vécue l’épidémie de pandémie là-bas et comment cela a-t-il affecté le football et vous en particulier?

La pandémie m’a attrapé en Espagne, car quelques jours avant la Fête du Printemps, je devais rentrer pour des raisons familiales. Cela a beaucoup affecté, car comme en Espagne, ils avaient un confinement strict pendant près de trois mois et il était fermé en interne et en externe. Au fur et à mesure que la situation s’améliorait, ils se sont progressivement ouverts aux étrangers et aux nationaux avec des mesures strictes pour que le virus ne revienne pas.

Il y a quelques jours j’ai pu rentrer en Chine après presque 10 mois en Espagne, et après deux tests en Espagne (sérologique et PCR), quand je suis arrivé en Chine après des mesures de sécurité extrêmes pendant le vol j’ai dû effectuer deux autres tests (PCR nasale et la bouche). Ils nous placent dans des hôtels pour faire la quarantaine obligatoire de 14 jours, dans laquelle, nous ne pouvions pas quitter la chambre, seulement pour sortir pour les repas qui étaient laissés sur une chaise à la porte, nous devions boire deux fois par jour la température, et un jour avant la fin de la quarantaine, ils ont fait deux autres tests (sérologiques et buccaux). Une fois que nous avons les négatifs des tests respectifs, le gouvernement nous transfère aux gares ou à l’aéroport pour atteindre notre destination.

Une fois que j’arrive à Shijiazhuang, le gouvernement provincial me met en quarantaine pendant sept jours de plus, et une fois cette quarantaine terminée, je peux mener une vie normale. Bien entendu, le club n’est pas autorisé à entrer dans les installations avant d’avoir passé 28 jours en Chine.

Maintenant que vous êtes en quarantaine, après avoir voyagé en Espagne en janvier, qu’est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée en Chine maintenant?

Ce qui m’a le plus surpris, ce sont les mesures de sécurité, même si je suis déjà venu avec des informations de mon club et d’amis qui vivent ici. De plus, une fois dans le pays, le gouvernement et les autorités sanitaires nous ont traités de manière exemplaire.

Comment sont les mesures qui existent actuellement dans le pays pour lutter contre le virus?

La mesure la plus importante est la connaissance que la population a du virus et le devoir social de l’éradiquer. Actuellement, le virus dans toute la Chine est éradiqué, à l’exception de certains cas isolés qui arrivent sur les vols. D’après ce que je sais des nouvelles d’ici, la personne qui arrive infectée ou avec des anticorps se rend directement à l’hôpital pour avoir un suivi. En outre, le gouvernement a des mesures dans les musées, les hôtels, les gares ou les aéroports, les espaces publics ou les événements sportifs dans lesquels l’utilisation d’un masque est obligatoire.

Est-il vrai que vous pouvez vous passer de masque dans la rue?

C’est vrai, dans toute la Chine, il est possible de se passer du masque, car il y a une conscience sociale avec le masque, car il est utilisé quotidiennement par toute la population à d’autres fins comme la pollution de l’environnement ou pour éviter de propager la grippe ou d’autres maladies.

Quelle est selon vous la principale raison pour laquelle la Chine a réussi à contrôler le virus bien avant l’Europe ou l’Amérique?

La principale raison de l’éradication du virus en Chine a été la fermeture totale par terre, mer et air. Tant qu’ils ne l’ont pas fait contrôler, ils n’ont permis à personne d’entrer dans le pays avec la plus grande population au monde. De plus, le dépistage massif de la population à travers des tests et des quarantaines.

Comment passez-vous la quarantaine et quelles mesures devez-vous prendre?

Je le passe à étudier le chinois, à faire de l’exercice, à préparer le développement méthodologique pour la formation, à parler à ma famille … J’ai été formé à partir de la quarantaine d’Espagne, même si parfois c’est accablant et stressant.

Que vous dit le club et que vous dit votre famille?

Du Club ils nous donnent la tranquillité d’esprit nécessaire pour que lorsque nous pouvons développer notre travail, cela se fasse de manière efficace et dans les meilleures conditions.

Ma famille au début dans cette expérience avait, comme moi, les doutes d’être dans un pays lointain, avec une autre langue un peu inconnue, une culture différente … Mais à partir du moment où nous valorisons entreprendre cette expérience sportive Ils m’ont soutenu jour et nuit et ont rendu mon séjour ici très facile. De plus, j’ai eu la chance qu’une partie de la famille ait pu me rendre visite.

Quand parle-t-on de normalité absolue en Chine et que dit-on de l’arrivée du vaccin?

En ce sens, on ne parle pas de normalité absolue, car elle existe déjà, bien qu’avec de petites nuances. Ici en Chine, jusqu’à présent, trois vaccins sont en cours de développement. Grâce aux enfants et adolescents que j’ai formés à Xi’an, je sais qu’ils sont vaccinés. Dans mon club actuel pour le moment aucun des gardiens de but n’est vacciné, mais on en dira d’autres au fil des mois, puisque l’intention affichée par le gouvernement est de vacciner toute la population à long terme.