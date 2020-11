COVID-19 :

Se mettre en position. Ils sont à la maison en attente d’un appel. Lorsqu’il arrive, il est informé qu’il a une réunion de travail importante le même soir, à 21h00. La réunion a lieu à Herning (Danemark) et vous habitez à Amsterdam. Vous n’avez pas d’autre choix que de voler littéralement si vous voulez être à l’heure. C’est arrivé à Davy Klaassen, faux positif au coronavirus lundi et négatif mardi, avec juste le temps de se présenter au stade Midtjylland et d’aider son équipe lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Bienvenue dans la nouvelle normalité.

“J’attendais toute la journée. Pendant un moment, j’ai pensé que cela n’allait pas arriver, alors j’ai mis quelque chose comme ça et je me suis assis sur le canapé. Et l’appel est venu. Je suis immédiatement devenu nerveux, j’ai demandé à quelqu’un de me conduire à l’aéroport dès que possible, puis ils ont réussi à nous transporter directement de l’aéroport au stade. J’étais plus nerveux que dans n’importe quel autre jeu. »C’est ainsi que le protagoniste de l’histoire des heures avant le match, plein d’incertitude et de pression, a raconté sur le site officiel de l’Ajax.

Entrer dans le football, on peut dire qu’il est arrivé (à l’heure), a vu et gagné. Il ne pouvait pas être un partant, mais il est entré dans la niche pour essayer d’étouffer l’élan local, un Midtjylland qui sentait le sang après avoir réduit les distances et était sur le point de coûter une aversion à l’équipe ajacied. Finalement, Le but précoce d’Antony et celui de Tadic, ainsi que le vétéran de Klaassen et les arrêts de sauvegarde d’Onana ont réussi à éteindre la flamme de l’illusion éclairé par Dreyer dans le 17 ‘de la première partie. 1-2 et trois points qui, s’ils n’étaient pas arrivés, auraient compliqué la marche d’Amsterdam à travers la première compétition continentale.

La réunion, au-delà de 90 minutes n’a pas été facile. Et, en plus du milieu de terrain néerlandais de 27 ans, cinq autres coéquipiers étaient des faux positifs lors des tests précédents qui ont abouti à onze cas au total: Onana, Gravenberch, Tadic, Stekelenburg et Zakaria Labyad. Le club a surpris le résultat lundi, puisque, dans certains cas, le virus était déjà passé en août. Peu à peu, ils ont rejoint la concentration, arrivant à l’heure, les trois premiers (ils ont été autorisés à voyager aux frais du résultat du deuxième test), pour faire partie des onze de départ.

Ceux de Ten Haag, pleins de jeunesse, ont donné un véritable échantillon de maturité et Ils sont placés avec quatre points, malgré les obstacles sanitaires, égalé avec Atalanta: grâce au coup porté par les Italiens aux mains de Liverpool (0-5), remarquable leader du groupe, avec neuf points. Le jeu restera une anecdote pour Klaassen et les autres de ses compagnons, mais ce ne sera sûrement pas la dernière histoire de ce genre qui ne dévoile pas la nouvelle normalité.