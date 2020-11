COVID-19 :

La Communauté de Madrid, comme elle l’a fait avec les ponts précédents, sera fermée sur le périmètre en décembre. Bien sûr, cette fois, ce sera pour plus de jours. Plus précisément, la fermeture sera de 10 jours: de 00h00 le vendredi 4 décembre à 00h00 le lundi 14, comme annoncé par le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero .

«La mobilité autour de ce large pont avec tant de vacances est si grande que par précaution nous prenons une mesure chirurgicale, car il ne s’agit de fermer que ces jours-là », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse hebdomadaire pour mettre à jour les mesures contre la transmission de Covid-19.

Zapatero a également déclaré que le couvre-feu est toujours en vigueur de 00h00 à 6h00, et a exhorté “à éviter tout mouvement inutile”, ainsi qu’à garder une distance de sécurité, à utiliser correctement le masque, à se laver les mains “constamment” et à ventiler “correctement “Endroits fermés.

«Nous sommes à un moment critique et nous voulons être très prudents car cette route sera encore longue“, A prévenu Zapatero, qui a souligné que pour la première fois dans la deuxième vague, l’incidence cumulée à 14 jours tombe en dessous de 300, alors qu’elle se situe à 297, signe que la Communauté de Madrid est” sur la bonne voie “.

Il a également mentionné d’autres chiffres «encourageants», tels que réduction des cas positifs de 65,21% par rapport au pic maximum, ainsi que la diminution de 43,4% des patients hospitalisés dans le service par rapport au pic maximum et de 23,7% de ceux admis en réanimation, «très important» diminue mais pas Ils leur permettent de se détendre, «loin de là» de se faire confiance.

«Nous demandons encore une fois au peuple de Madrid pour cet effort et nous le faisons parce que nous voulons diminuer encore l’incidence cumulée, parce que nous voulons protéger les citoyens et parce que nous voulons arriver à Noël dans les meilleures conditions », a-t-il affirmé.

Fermetures pendant des jours

La présidente de la Communauté, Isabel Díaz Ayuso, s’est opposée aux fermetures de périmètre plus de jours que nécessaire lorsque l’état d’alarme a été décrété et il a choisi de ne les faire qu’aux moments où la mobilité était élevée. Ainsi, le gouvernement régional a décrété la fermeture du pont Todos los Santos, dans lequel un million de voyages ont généralement lieu, et de La Almudena.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a fini par céder à la demande de la Communauté mais a indiqué qu’à l’avenir, si une fermeture inférieure à celle établie dans le décret de l’état d’alarme était souhaitée, elle devrait d’abord être communiquée au gouvernement central.

Au cours de cette semaine, le vice-président, Ignacio Aguado, et le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, n’ont pas avancé la décision mais ont montré des partisans de agir “prudemment”.

Mesures pour Noël

Zapatero a souligné que “Vous devez faire cet effort” de “continuer à baisser le plus possible la transmission, notamment en vue de l’arrivée de Noël”.

La Communauté de Madrid «finalise» la stratégie continuera à affronter Noël et il attendra avant de le communiquer aux décisions prises au sein du groupe de travail mis en place au sein du Conseil interterritorial du système national de santé.

“Nous allons attendre les décisions du Conseil interterritorial avant de faire avancer la stratégie”, a déclaré Zapatero, qui a indiqué que ce groupe de travail recherche un “Recommandations homogènes” et que ceux-ci «complètent» le travail effectué par l’Exécutif régional.

Madrid abaisse le seuil des restrictions

D’autre part, le ministère de la Santé de la Communauté de Madrid a décidé d’abaisser le seuil par lequel les restrictions chirurgicales aux mouvements sont appliquées à 400 cas pour 100000 habitants, ce qui implique que les zones de santé de base (ZBS) d’Alcobendas, Fuenlabrada et la capitale seront concernées par les mesures à partir de lundi.

Ce sont les nouvelles zones de santé de base qui sont confinées, celles qui ne le sont plus et celles qui perdurent.

Zones de santé de base limitées à partir du lundi 30 novembre:

Vicálvaro: Vicálvaro-Artilleros

Ville linéaire: Elipa

Fuenlabrada: Cuzco, Castilla la Nueva et Alicante

Alcobendas: La Moraleja

Zones qui ne sont plus confinées ou fermées:

Coslada: Barrio del Puerto et le docteur Tamames

Chamartín: Núñez Morgado

Parla: Peintres

Latina: Porte de l’ange

Tétouan: Villamil

Fuencarral- El Pardo: Vierge de Begoña

Ils restent confinés dans la capitale madrilène:

Chamberí: Guzmán le Bon

Pont Vallecas: Entrevías, Puits de Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira et Numancia

Ville linéaire: Daroca

Moratalaz: Pavones et Vandel

Tetuan: Infanta Mercerdes

Ils restent confinés au reste de la Communauté:

Majadahonda: Cerro del Aire et Oliva Valley

Collado Villalba: station Collado Villalba, Sierra de Guadarrama et Collado Villalba

Morata de Tajuña

Manzanares del Real: El Boalo

Villarejo de Salvanés

Rucher d’oreille: Rucher d’oreille

Pozuelo de Alarcón: San Juan de la Cruz

Colmenar Viejo: Colmenar Viejo Norte

Chinchon

Moralzarzal

Villaconejos

San Martin de Valdeiglesias

Pelayos de la Presa

Alpedrete

Galapagar