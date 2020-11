COVID-19 :

Comme cela s’est produit avec de nombreux hommes d’affaires espagnols, la crise provoquée par le coronavirus a frappé l’entreprise Javier Sastre: «Travailler sur n’importe quel élément de communication visuelle, aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur, on parle toujours de panneaux de façade, avec ou sans éclairage elle, signes intérieurs. Toutes sortes d’éléments sur lesquels vous souhaitez envoyer un message ou vous souhaitez donner des informations. Dans les véhicules aussi ». La société SG a dû se réinventer à la recherche de nouveaux produits et canaux après la quasi disparition de ses clients. «Nous avons ajouté à nos produits des produits de protection contre les coronavirus tels que des écrans, des vinyles de signalisation», explique l’homme d’affaires.

La nécessité d’ouvrir de nouveaux métiers Lorsque le coronavirus était à son plus haut sommet, il a poussé Javier Sastre à prendre une nouvelle direction dans son entreprise: «Nous avons dû nous réinventer car les ventes étaient totalement nulles. Sur le marché qui restait ouvert, compte tenu de la demande de certains produits que nous pouvions commercialiser, comme les cloisons en méthacrylate, les vinyles signalétiques, les masques faciaux … Avec cela, nous nous sommes réinventés car nous n’avions jamais rien fait de tout çaMais c’était un type de produit qui pouvait convenir à notre entreprise.

Sastre s’est appuyé sur la technologie pour accompagner la nouvelle étape: «Nous avons fait des actions de marketing digital, nous avons envoyé des informations à nos bases clients et nous avons réussi à économiser surtout ces premiers mois de mars, avril et mai, nous avons pu économiser un peu avec ça, eh bien que le coup était moins grâce à ces choses ».

Futur incertain

La situation est encore complexe, car ils ont dû réaliser un ERTE dans l’entreprise pour des pertes d’environ 40%. Les projections futures sont incertaines, mais Sastre exprime: «J’espère que tout revient à la normale et j’y fais confiance et cela prendra du temps, mais j’imagine qu’il y aura une période sans aucun doute difficile qu’il faudra assumer et être au pied du canyon pour pouvoir être quand tout redeviendra comme avant».

Depuis la fin de l’incarcération, cet homme d’affaires dit que «petit à petit nous nous sommes améliorés et nous devons encore revenir à la situation antérieure, mais nous progressons». Les conseils qu’il donne à tous les entrepreneurs dans une situation similaire se résument en deux mots “Patience et dévouement”. Selon Sastre, c’est la seule recette possible pour le moment.

L’incertitude causée par crise sanitaire et l’absence d’horizon précis fait prendre conscience à Javier Sastre qu ‘”il existe d’autres secteurs qui ne peuvent probablement pas fabriquer ou vendre aucun de ces produits spéciaux qui sont à zéro”. Bien que vous souhaitiez être optimiste, vous estimez que le contexte vous permet simplement d’être sensé.