COVID-19 :

Rien n’a été facile en 2020. Et l’un des rôles principaux en Espagne a été celui de l’armée. Lorsque Margarita Robles, ministre de la Défense, a annoncé que le 15 mars, le Opération Balmis, 1.250 professionnels de l’armée, 533 de la marine et 84 personnels de l’armée de l’air, en plus de 3% des 3.000 personnels de l’Unité militaire d’urgence (UME), étaient prêts à effectuer la première grande mission sur le territoire national qui a touché chacun des citoyens.

Peur? Oui, à un virus inconnu, pas au défi. Les forces armées ont mené plus de 17 000 actions dans plus de 2 800 sites à travers le pays. Une tâche énorme qui a touché tous ceux qui y ont participé.

Le soldat Pablo Miguel Ocaña Pastor, né à Martos (Jaén), en décembre 1997, est destiné comme carabinier dans la 9e compagnie de fusiliers mécanisés du 3e bataillon de débarquement de la brigade d’infanterie de marine “Tercio de Armada” à San Fernando (Cadix). Il est actuellement traqueur pour la section de surveillance épidémiologique (SVE) à l’occasion de la mission Baluarte. Un défi de plus de sa passion pour le Corps des Marines, le plus ancien du monde, un lieu dont il rêvait, puisqu’il voulait faire partie d’une des brigades les plus anciennes et les plus historiques, et qui a plus de prestige national et international qu’est-ce que cela apprécie unité d’élite de la marine espagnole.

Il combine sa profession militaire avec des études de dernière année de l’enseignement primaire avec une spécialisation en éducation physique à l’Université de Jaén. De plus, depuis l’âge de dix ans, il est étroitement lié au monde du football, en particulier au Club Deportivo Atlético Marteño, où il a joué pendant près de dix ans de la catégorie Benjamin à la catégorie Jeunes. Et en tant que senior, il a joué pour Martos CD et jusqu’à peu de temps avant de rejoindre le Corps des Marines, il l’a fait pour Fuensanta CF

Quelle a été votre expérience dans l’opération Balmis?

Entre les mois de mars et juin, en raison de l’opération Balmis, les différents bataillons de la Brigade d’infanterie de marine «Tercio de Armada» tournaient en périodes de service d’une semaine, menant des actions de patrouille et de désinfection à l’extérieur.

La tâche de mon bataillon consistait à désinfecter tous ces points clés des villes de la province de Cadix qui nous étaient assignées. Une fois les désinfections terminées, en coordination avec les autorités locales, nous avons effectué des patrouilles pour vérifier que tout était en ordre et que le confinement était en cours.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est de voir que les rues, toujours pleines de monde et d’activités, étaient totalement vides et silencieuses à tout moment de la journée. La population était consciente du risque et respectait majoritairement les règles de confinement.

Quelle est votre tâche dans la mission Baluarte?

Je suis actuellement affecté en tant que traqueur COVID dans la section de surveillance épidémiologique (SVE) du Tercio de Armada. La mission de notre section est la détection précoce de tous les cas compatible avec COVID-19 et surveillance épidémiologique pour suivre les cas suspects. Ma tâche est de contacter les cas d’index par téléphone (une personne qui a été testée positive pour COVID-19), renseignez-vous sur leur état de santé et découvrez les contacts proches (personnes qui ont été en contact avec le cas index). Une fois que le cas index a fourni les données de leurs contacts étroits, je les enregistre dans la base de données de la Junta de Andalucía et je les contacte pour les informer qu’ils doivent se conformer à l’isolement pendant un certain temps ainsi que plusieurs protocoles d’actions complémentaires.

Pourquoi avez-vous fait du bénévolat pour Baluarte? Quelle formation avez-vous reçue?

La raison principale était de poursuivre l’engagement de service acquis lors de l’opération Balmis. Je voulais continuer à aider autant que possible les gens qui éprouvaient des difficultés. Il avait déjà suivi une formation en santé car, en tant qu’athlète, il avait divers cours de secourisme de la Fédération royale espagnole de sauvetage et de sauveteur.

Comme le reste de mes camarades de classe Section de la surveillance épidémiologique (SVE) J’ai suivi cet été le cours de pistage COVID-19, dispensé par la Direction générale du recrutement militaire et de l’éducation du ministère de la Défense. Pendant le cours, en plus des techniques et procédures de suivi des emplois, ils nous ont appris tout ce qui concerne la protection des données, la confidentialité, la surveillance des mineurs et des personnes ayant des difficultés de communication.

Vous avez eu plus d’un appel curieux, pouvez-vous nous en dire un?

On a raconté une anecdote à tous les éléments de la section, de celui qui pense lui jouer une blague à celui qui pense que vous essayez de lui vendre quelque chose. Cela m’est arrivé lors d’une connexion téléphonique avec un contact proche. Le numéro qui apparaissait dans la base de données était la mère de la personne que vous recherchiez. Quand je me suis identifié comme un soldat du Corps des Marines, la mère est devenue nerveuse et a rapidement remis le téléphone à son fils, en disant: “voilà mon garçon, le chef du Corps des Marines vous appelle.” Pendant un moment, ils ont pensé qu’il faisait du recrutement plutôt que du suivi COVID.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans les opérations Balmis et Baluarte?

Les expressions d’affection et d’appréciation lors de l’opération Balmis étaient continues, ce qui rendait difficile la mise en évidence d’un moment ou d’une expérience spécifique. Chaque intervention était pleine d’une émotion particulière car dans tous les endroits, ils recevaient très bien le Corps des Marines. Bien que la meilleure récompense pour un militaire soit la satisfaction intime du devoir accompli, la vérité est que toute manifestation d’appréciation est toujours une source de motivation et un encouragement tout particulier. Un jour, alors que nous nous déployions dans le Gare routière de Sanlúcar de Barrameda, ils nous ont accueillis avec des applaudissements et des marques de gratitude… et grâce au système de sonorisation, ils ont joué l’hymne de l’infanterie marine. Imaginez à quel point nous étions fiers à ce moment-là.

De Baluarte je souligne la connexion et l’empathie que vous générez avec les personnes que vous contactez ainsi que son immense gratitude de savoir que derrière le téléphone, il y a des gens qui veillent à sa santé et à son bien-être. Mes études d’enseignant m’ont aidé à assimiler de manière naturelle et logique la situation que nous vivons et ainsi pouvoir la transmettre de manière didactique aux personnes avec lesquelles je contacte en tant que tracker.

L’opération Balmis a-t-elle changé la perception qu’a la société de ses forces armées?

Je suis convaincu que la participation des forces armées à Balmis, mettant toutes ses capacités au service des citoyens, a été très bien accueillie par l’opinion publique. A ce jour, toutes les missions des Forces Armées se déroulaient hors du territoire national, leur visibilité était donc faible. Travailler au jour le jour dans nos villes a donné beaucoup de visibilité à notre travail, démontrant également la flexibilité et la capacité des forces armées à mener à bien toute tâche qui leur est confiée.

Et maintenant, dans l’autre sens, comment avez-vous vu ce qui se passait en tant que militaire?

Vous avez vu qu’il y avait de l’incertitude et de la peur face à l’inconnu puisque la situation vécue ressemblait plus au scénario d’un film de science-fiction qu’à quelque chose de réel. En tant que militaires, nous sommes habitués aux situations changeantes, donc l’adaptation aux protocoles de sécurité était facile, sans doute facilitée par une forte prise de conscience du risque du virus … mais pour beaucoup de gens, c’était vraiment difficile.

D’un autre côté, je pense Il ne faut pas oublier les héros anonymes qui montraient leurs visages depuis le début: personnel de santé, personnel de nettoyage, employés de supermarchés, gardiens de résidences, transporteurs, gardiens de sécurité, policiers, chauffeurs de bus ou de train … la liste ce serait sans fin.

Comment avez-vous vécu le moment où l’on vous a dit que l’opération Balmis commençait?

Malgré le fait que nous étions déjà en état d’alerte depuis quelques jours et que le danger du coronavirus était diffusé par les médias, il a fallu attendre J’ai vu aux infos l’intervention du ministre de la Défense quand j’ai réalisé que la chose était très sérieuse. Lorsqu’il a rendu compte de la disponibilité des forces armées et Il a fait une mention spéciale de l’UME et du Marine Corps pour combattre le COVID-19, Je savais que c’était une question de temps pour recevoir des ordres de déploiement dans l’opération. Peu de temps après, j’ai reçu l’appel de mon commandement supérieur. Me voir inclus dans la liste avait des sentiments mitigés. D’un côté, j’étais excité d’apprendre que j’allais participer à une opération très importante pour notre pays et de l’autre, une certaine incertitude parce que je ne savais pas vraiment à quoi nous devions faire face.

De votre rôle de tracker, cela ne vous donne-t-il pas envie de dire à ceux qui ne respectent pas les règles “Assez déjà, nous jouons tous beaucoup”?

A partir des données que je manipule sur mon lieu de travail et des appels de trace que je fais, je suis très conscient de la situation. Pour ceux qui ne respectent pas les protocoles de sécurité, je veux leur expliquer et leur montrer ce que nous vivons… et que nous jouons beaucoup. Avec leur irresponsabilité et leur engagement nul, ils affectent de nombreuses personnes, en particulier les plus vulnérables. Personne n’est en sécurité. Nous pouvons tous tomber malades ou faire tomber les autres malades, donc réduire le risque de contagion est l’engagement de tous.

Le soldat Ocaña dans le patio Lope de Figueroa. Guillermo Alvarez Carrasco

C’est ainsi que la vie dans la caserne a changé

Comment la pandémie a-t-elle affecté votre routine sportive quotidienne?

La vérité qui affecte de manière directe depuis la pratique sportive, à la fois en équipe et individuellement, a été réduite. Avec l’application de mesures préventives, la formation et les méthodes ont changé pour les réaliser. Au début, il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter à tous ces changements, mais la discipline militaire aide toujours psychologiquement à surmonter les difficultés de ce genre.

Les régimes alimentaires ont également subi quelques changements, mais pour le mieux, car nous sommes plus conscients de l’importance d’une alimentation saine afin que, en cas de contracter le virus, nous ayons de plus grandes défenses.

Quant à mes entraînements quotidiens, ils ont également dû beaucoup changer. D’aller à une salle de sport et de courir dans la caserne et seul, je suis allé à une routine d’exercices fonctionnels axée sur améliorer la mobilité et l’endurance. J’ai commencé à travailler dans des disciplines crossfit comme les tabatas, le “chaque minute en une minute” (EMOM) ou le plus grand nombre de répétitions en une minute (AMRAP). Je l’ai abordé comme des entraînements de haute intensité, ce qui m’a aidé à maintenir non seulement l’endurance physique mais aussi la force.

Comment changez-vous le sport quasi-professionnel pour la vie d’un Marine?

Ce n’était pas facile, la vérité, car il y a eu de nombreuses années de dévouement au football dans différentes catégories, ligues et clubs. Mais j’ai dû choisir un avenir professionnel et depuis que j’étais petit, je voulais être là où je suis aujourd’hui, dans le Corps des Marines, alors j’ai dû «raccrocher mes bottes».

Cela ne veut pas dire que je ne manque pas le football, être fédéré, m’entraîner plusieurs fois par semaine … et l’effervescence des matchs du week-end. L’épine est coincée là. Je n’exclus pas de revenir dans l’armée dans les rangs de n’importe quel club, mais d’une manière plus détendue. Les blessures sont toujours présentes et, parce que mon travail passe avant tout et exige beaucoup de dévouement et d’efforts physiques, il faut être prudent.