COVID-19 :

De nouveaux cas positifs de coronavirus concernent les autorités sanitaires et politiques de Miami Dade.

Les experts médicaux ont prédit une augmentation des cas positifs de COVID 19, et les chiffres actuels le confirment.

«Nous avons à nouveau un problème sérieux ici en Floride», déclare la Dre Aileen Marty, spécialiste des maladies infectieuses.

6 257 nouveaux cas et 39 nouveaux décès annoncés par le Florida Department of Health, et à ce jour, c’est le deuxième chiffre le plus élevé signalé depuis le 15 août, en une seule journée. Au niveau local, Miami Dade a signalé 1 396 nouveaux cas et Broward 803.

“Le problème que nous avons actuellement à Miami Dade est que nous avons déjà de nombreux domaines avec ce qui se dit dans la communauté anglaise”, a déclaré Marty.

Et ceci, selon le Dr Marty, est l’une des raisons de la nouvelle vague d’infections:

«Nous voulons être avec nos amis et nos familles et nous oublions que c’est une activité considérée comme la plus risquée pour déclencher une autre épidémie», a déclaré Marty.

C’est pourquoi les autorités du comté insistent sur le respect des mesures sanitaires et l’utilisation correcte des masques. Sur son compte Twitter, le maire Carlos Giménez a partagé les mesures de base pour empêcher la propagation et maintenir le couvre-feu actif.

Daniela Levine Cava, maire élue, a déclaré que le nombre de cas qui, bien que n’ayant pas encore atteint des niveaux écrasants, devait être prêté attention au système de santé et parler d’une seule voix pour abaisser ces chiffres, a déclaré une réelle augmentation.

L’une des raisons, selon le Dr Marty, qui a causé cette augmentation est à cause du soi-disant dépôt; ces personnes qui ont eu COVID sont à nouveau infectées et propagent le virus.