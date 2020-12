COVID-19 :

Ce dimanche la campagne de vaccination contre le coronavirus commence en Espagne. Les premières doses arrivent dans les communautés autonomes et les premières personnes à se faire vacciner seront un homme âgé et un travailleur de la résidence Los Olmos à Guadalajara.

Le «remède» tant attendu arrive en moins de 48 heures, mais les infections rebondissent dans certaines communautés. Le vaccin arrive le 27 décembre et ce sera quelques jours plus tard que l’on pourra vérifier avec précision l’effet des mesures adoptées pour les fêtes et si elles ont servi à empêcher la redoutable troisième vague.

Jusqu’à lundi, la Santé ne proposera pas de nouvelles données sur l’incidence du coronavirus, qui pour l’instant est de 262,79 cas pour cent mille habitants, avec 12662 nouveaux positifs et 126 décès supplémentaires, selon les derniers chiffres mondiaux disponibles.

Quoi qu’il en soit, ce vendredi, certaines communautés ont rendu leurs données publiques, comme la Catalogne, qui a ajouté 2958 nouvelles infections et 49 décès dus au covid-19 au cours des dernières 24 heures, bien que la vitesse de propagation ait de nouveau chuté pour le cinquième jour consécutif. et le nombre de patients admis a diminué.

Cependant, le risque d’épidémie dans cette communauté, qui mesure le taux de croissance potentiel de l’épidémie, a augmenté de 10 points à 345, un risque extrême.

Au Pays basque également, le taux d’infections à la covid-19 a repris et a déjà atteint 5,7 pour cent, avec 410 nouveaux infectés.

En Aragon, la situation est plus compliquée. En fait, 359 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés dans cette communauté, 215 de plus qu’un jour auparavant. Parmi ces nouveaux, 272 correspondent à la province de Saragosse.

Et les îles Baléares continuent d’être la communauté avec la plus forte incidence cumulée de coronavirus au cours des 14 derniers jours, avec 474 cas (lundi, il était de 406), contre la moyenne espagnole de 262 cas.

Au contraire, la Galice a ajouté 370 infections le dernier jour, 81 de moins que la veille, et réduit la pression des soins hospitaliers. Il semble également que la situation en Andalousie s’améliore, où le taux d’occupation des lits diminue.

Le vaccin arrive

Des données en tout cas qui continuent d’être inquiétantes dans tout le pays, désormais en attente avant l’arrivée des premières doses du vaccin, qui demain “atterriront” dans l’entrepôt que la société pharmaceutique Pfizer possède à Guadalajara.

Escorté par les forces de sécurité de l’État depuis la frontière, le vaccin atteint l’Espagne en même temps que les autres pays de l’Union européenne.

Au cours des douze prochaines semaines, notre pays recevra au total 4 591 235 doses du médicament de Pfizer pour vacciner 2 295 638 personnes. Des expéditions hebdomadaires de quelque 350 000 doses de vaccins arriveront chaque lundi.

Et le premier à être vacciné en Espagne contre le coronavirus sera une personne âgée et un travailleur de la maison de retraite Los Olmos, dans la capitale Guadalajara, dimanche prochain à 8h30.

Précisément, les compagnies aériennes font face à la plus grande opération logistique de l’histoire avec le transfert du vaccin contre le coronavirus à 8 milliards de personnes dans plus de 200 pays et territoires, mais elles ont un besoin urgent de restauration de la connectivité pour assurer le succès de l’opération. .

Rafael Schvartzman, vice-président régional pour l’Europe de l’Association du transport aérien international (IATA), a expliqué cela à Efe, qui a clairement indiqué que l’industrie du transport aérien était très familière avec le transport de médicaments et de vaccins.

Schvartzman estime que bon nombre des restrictions qui ont été mises en place en ces temps de pandémie doivent être revues si le transport des vaccins doit être accéléré et effectué de la manière la plus efficace.

Noël à la maison

Il est encore trop tôt pour savoir si les recommandations et mesures adoptées par les communautés autonomes pour empêcher les fêtes de Noël de propager davantage le virus.

Pour le moment, dans les rues, du moins dans celles de la Communauté de Madrid, la tranquillité a régné la veille de Noël, comme l’indique l’équilibre des services d’urgence et qui peut donner un indice sur la réalisation des mesures.

Ainsi, les appels au 112 dans cette communauté ont chuté de 41% par rapport à la veille de Noël 2019. Dans un pourcentage plus élevé, il y a eu les attaques et les bagarres, les accidents de la circulation et les intoxications à l’alcool.

«On ne se lasse pas de répéter ce Noël, à la maison; Ne bougeons pas et nous sommes avec la famille la plus proche ». Le ministre de la Santé, Salvador Illa, l’a réitéré dans un entretien avec Efe, dans lequel il a apprécié le travail des autonomies pour arrêter l’augmentation des cas, puisqu’elles agissent “correctement”.

Et s’il estime que l’Espagne est prête à affronter «ce qui doit venir», il insiste sur le fait que ce qu’il faut faire avant tout, et là où «il faut mettre l’accent et l’effort», c’est éviter que les infections n’augmentent considérablement.