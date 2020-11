COVID-19 :

5 choses: 100000 cas de Covid-19 en 24 heures 2h30

. – Les États-Unis ont signalé plus de 121 000 infections jeudi, battant le record de cas quotidiens qu’ils avaient établi à peine 24 heures plus tôt.

Le sombre décompte intervient après le record de mercredi de plus de 100000 cas, qui était la première fois que les États-Unis atteignaient un nombre d’infections à six chiffres. Cela signifie qu’en seulement deux jours, le pays a signalé plus de 220 000 tests positifs, portant le total de la semaine dernière à plus de 660 000 nouveaux cas de virus.

Alors que les cas augmentent à travers le pays, le nombre d’Américains hospitalisés augmente également, avec plus de 53 000 patients aux États-Unis, selon le Covid Tracking Project. Et les médecins ont averti qu’à mesure que ces chiffres augmenteraient, une augmentation des décès suivrait.

Dans le Midwest, où les communautés ont été particulièrement touchées et les épidémies ne font que s’aggraver, les hospitalisations ont augmenté “suite à l’augmentation des cas dans la région, qui s’est considérablement accélérée”, a indiqué le projet dans un article de blog jeudi. Jeudi.

“Les décès signalés dans le Midwest sont également en hausse, plusieurs semaines après l’augmentation des cas dans cette région”, indique le projet.

Plus de 234 900 Américains sont morts depuis le début de la pandémie et une prévision conjointe publiée jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis prévoit que 31 000 personnes supplémentaires pourraient perdre la vie dans les prochaines années. deux semaines et demie.

Au Nouveau-Mexique, où les responsables de la santé tirent la sonnette d’alarme depuis des semaines à propos d’une crise du COVID-19, le nombre quotidien de décès liés au COVID-19 a atteint un niveau record. Les hospitalisations ont grimpé de 260% le mois dernier, a déclaré la gouverneure Michelle Lujan Grisham. Les responsables de la santé ont ajouté qu’ils s’attendaient à manquer de lits d’hôpitaux généraux “dans quelques jours”.

Le gouverneur a déclaré que l’État “n’allait pas dans la bonne direction”. Et il a exhorté les résidents à suivre les directives de santé publique conçues pour ralentir la propagation du virus.

“Si nous ne les faisons pas, des décisions plus drastiques seront prises et nous aurons un novembre horrible et un décembre terriblement mauvais”, a-t-il déclaré.

‘Il y en a partout’

Le Nouveau-Mexique est l’un des 38 États au moins qui signalent plus de nouvelles infections au COVID-19 que la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Seuls deux États américains, l’Alabama et le Tennessee, vont dans la bonne direction.

Dans le Minnesota, les responsables de la santé ont signalé plus de 3 900 nouveaux cas jeudi. C’est le total quotidien le plus élevé de l’État et le troisième jour consécutif, les cas d’un jour ont atteint un nouveau record.

Dans l’Utah, où les responsables de l’État se font l’écho des avertissements depuis des semaines, les 2 807 nouveaux cas jeudi ont battu un record quotidien.

Le gouverneur, Gary Herbert, a qualifié ces chiffres de «nouvelles décourageantes». Il a prédit que l’État continuerait à voir «cette augmentation spectaculaire, à moins que nous ne modifions et ne modifions notre comportement».

Pendant ce temps, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a mis en garde contre la propagation dans la communauté, l’État ayant également signalé un nombre record de cas de COVID-19 jeudi.

“Il est partout, nous ne pouvons pas nous en cacher, nous ne pouvons pas le fuir”, a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse. “Le risque de contracter ce virus dans chaque comté est bien réel.”

Et les rassemblements sociaux comme les mariages, les funérailles et les fêtes privées contribuent à alimenter la propagation du virus, a-t-il déclaré.

“Cela devrait vous effrayer, car cela s’est tellement répandu dans votre ville natale”, a ajouté DeWine. «Ça s’est juste passé.

LIS: Nouveau record de cas quotidiens de covid-19 aux États-Unis: plus de 120 000 en une seule journée

Les nouvelles restrictions d’État ciblent les rassemblements

Le virus étant désormais endémique dans les communautés américaines, plusieurs dirigeants d’État ont fait pression pour que de nouvelles mesures contribuent à ralentir la propagation.

Dans le Connecticut, de nouvelles mesures entreront en vigueur vendredi, imposant de nouvelles limites aux restaurants, aux cérémonies religieuses et aux espaces événementiels. Le gouverneur a également annoncé des restrictions plus strictes sur les rassemblements privés jeudi, qui se dérouleront pendant la période des fêtes de Thanksgiving.

Les responsables de la santé publique à travers le pays ont désigné les réunions comme l’un des principaux moteurs des poussées de covid-19. Et le gouverneur, Ned Lamont, a également recommandé plus tôt cette semaine que les résidents restent à la maison entre 22 h et 5 h du matin pour limiter la socialisation.

La gouverneure du Rhode Island, Gina Raimondo, a annoncé de nouvelles restrictions qui entreront en vigueur dimanche. Ils comprennent un avis de séjour à la maison qui durera de 22 h 00 à 5 h 00 en semaine et débutera à 22 h 30 les vendredis et samedis.

«Je demande une conformité volontaire», a déclaré Raimondo, qui a annoncé le nouvel avis en réponse à l’augmentation des infections.

De plus, à partir de dimanche, tous les restaurants, gymnases et installations de loisirs doivent fermer à 22 h en semaine et à 22 h 30 les vendredis et samedis, a déclaré Raimondo, tandis que les restaurants ne peuvent rester ouverts que plus tard. pour emporter.

Le gouverneur a également déclaré que la principale source de propagation du virus était les rassemblements tels que les grandes fêtes à la maison.

S’ils ne s’arrêtent pas, “je serai de retour dans deux semaines avec un ordre de verrouillage”, a déclaré le gouverneur.

Ben Tinker, Sheena Jones, Melissa Alonso et Kay Jones de CNN ont contribué à ce rapport.