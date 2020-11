COVID-19 :

. – Lorsque la pandémie de coronavirus a atteint son premier pic au printemps, elle a fait des ravages dramatiques sur le pays: les États ont ordonné à leurs résidents de rester chez eux pour contrôler la flambée. Les patients s’entassaient dans des hôpitaux bondés. Et des millions de personnes ont perdu leur emploi.

Aujourd’hui, six mois plus tard, il semble que l’histoire se répète, les villes ordonnant des couvre-feux, les hôpitaux atteignant leur capacité et les cas en augmentation.

À 69 967 nouveaux cas par jour, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas est au plus haut niveau depuis le début de la pandémie, portant le nombre de morts à 225 720, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Tous ces facteurs ont conduit les experts de la santé à confirmer leur prédiction de chute: la deuxième poussée redoutée du virus est là.

En conséquence, de nombreux hôpitaux doivent recourir à l’ouverture de sites alternatifs ou même «rationner» leurs soins, ce qui signifie qu’ils déterminent quels patients reçoivent les niveaux de traitement les plus élevés.

Dans l’Utah, les hôpitaux pourraient être à quelques jours d’utiliser l’âge, la santé et d’autres facteurs d’un patient pour décider qui peut rester dans des unités de soins intensifs bondées en raison d’une vague de cas de COVID-19.

«C’est une façon complexe de prendre en compte la situation, l’âge, la santé et la capacité de survie de chaque patient», a déclaré Greg Bell, président de l’Utah Hospital Association, à l’affilié de CNN, KUTV. “C’est un système de classification des patients”.

Mardi, il y avait plus de 8,6 millions de cas aux États-Unis et plus de 225 000 personnes étaient décédées, selon l’Université Johns Hopkins.

Les salons funéraires manquent d’espace

Au printemps, la ville de New York a amené des camions frigorifiques à Brooklyn pour stocker les corps, une mesure conçue pour aider les directeurs de funérailles débordés pendant la pandémie de coronavirus, ont déclaré les autorités.

Les décès avaient mis à l’épreuve la capacité des salons funéraires à suivre le nombre de funérailles et de crémations nécessaires à New York, qui était alors l’épicentre de la pandémie.

Désormais, une augmentation des cas de coronavirus à El Paso, au Texas, incite les salons funéraires à faire des plans similaires.

Une partie de cet effort, ont déclaré deux salons funéraires à CNN, consiste à installer des unités de réfrigération supplémentaires pour loger les corps si leur espace habituel ne suffit pas.

Sunset Funeral Homes à El Paso a ajouté trois unités de réfrigération de cadavres, a déclaré jeudi le directeur Christopher Lujan à CNN.

Lujan a rapporté que la plupart des décès de son entreprise sont liés au covid-19.

Le directeur général de Perches Funeral Homes, Jorge Ortiz, a déclaré à CNN qu’il avait ajouté deux autres réfrigérateurs. Son entreprise a également connu une augmentation des décès liés au COVID-19 au cours des deux dernières semaines.

«Je dirais que peut-être 15% à 20% de tous les services que nous recevons actuellement sont des cas de covid», a déclaré Ortiz.

‘Notre capacité hospitalière est vraiment saturée’

Des hôpitaux dans des États comme l’Idaho, le Texas, l’Utah et le Wisconsin ont signalé une augmentation drastique de leurs unités de soins intensifs.

Un hôpital du Wisconsin a ouvert un autre site à l’extérieur de Milwaukee et a demandé à la patiente Amanda Best, 34 ans, d’y transférer ses soins.

Best a été testé positif au COVID-19 et a également été diagnostiqué avec une double pneumonie, selon l’affilié de CNN WGBA-TV.

«C’était plutôt ‘nous avons besoin d’espace et vous êtes prêt (à partir), parce que vous êtes le plus jeune que nous ayons’ ‘, a déclaré Best à WGBA-TV. “C’est tellement mauvais en ce moment à l’intérieur des hôpitaux, et je pourrais le dire même avec les soins.”

De même, dans l’ouest, l’Association des hôpitaux de l’Utah a averti dimanche que le rationnement des soins pourrait être à quelques jours. Le gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, a déclaré lundi que “les hôpitaux commençaient à se remplir”, ajoutant que 20% des patients en soins intensifs étaient des patients COVID-19.

«Nous avons vu, au cours des dernières semaines, que notre système de soins de santé est à son apogée», a déclaré la Dre Angela Dunn, épidémiologiste d’État. “Je ne sais plus quoi faire.”

Dans l’Idaho, les hôpitaux refusent d’accepter les transferts ou sont très sélectifs sur les patients à héberger, selon la société médicale Kootenai Health.

La flambée à El Paso a laissé les hôpitaux et les unités de soins intensifs de la région à pleine capacité.

«Nous avons eu des pics importants au point où la capacité de notre hôpital est vraiment épuisée. Nous sommes probablement au bout de notre corde là-bas », a déclaré le maire d’El Paso Dee Margo à Ana Cabrera de CNN dimanche soir. “Ce n’est pas bon ici.”

L’augmentation a tellement affecté le comté que la Division de la gestion des urgences du Texas (TDEM) a créé un site de soins alternatifs à El Paso pour étendre la capacité des hôpitaux avec des lits d’hôpitaux supplémentaires, du matériel médical et du personnel. , selon un communiqué publié samedi par le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

“Le site de soins alternatifs et les unités médicales auxiliaires réduiront la pression exercée sur les hôpitaux d’El Paso car nous maîtrisons la propagation du COVID-19 dans la région”, a déclaré Abbott.

Dans le Dakota du Nord, l’augmentation du nombre de cas a forcé la Garde nationale à changer 50 soldats qui suivaient des contacts étroits pour informer les personnes testées positives, a noté le département de la santé de l’État.

Les responsables du Dakota du Nord permettent désormais aux personnes dont le test est positif d’informer leurs contacts étroits.

«Une forte augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines a exercé une pression sur les équipes de recherche des contacts aux niveaux national et local, entraînant des arriérés dans le traçage et un arriéré de cas positifs qui n’ont pas encore été attribués. à un enquêteur », a rapporté la semaine dernière le ministère de la Santé du Dakota du Nord.

Nouvelles restrictions pour réduire la propagation

Pour lutter contre la propagation du virus dans tout le pays, certains responsables soutiennent l’idée d’un mandat national de port de masque.

«Un mandat peut être expressément limité aux deux prochains mois», a écrit le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis. “L’inconvénient permettrait au pays de préserver la capacité des soins de santé et de maintenir plus d’écoles et d’entreprises ouvertes.”

Certaines villes adoptent déjà de nouvelles restrictions pour réduire la propagation.

La montée subite d’El Paso a également incité les responsables de la ville à instituer un couvre-feu de deux semaines dans le but d’atténuer la propagation du virus.

Le couvre-feu s’étendra de 22 heures à 5 heures du matin et est entré en vigueur dimanche, a déclaré le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego. Ceux qui ne respectent pas les ordonnances risquent une amende de 250 $ US pour ne pas porter de masque et de 500 $ US pour ne pas avoir suivi l’ordonnance, a déclaré Samaniego.

Chicago a également institué un couvre-feu corporatif et interdit les grands rassemblements sociaux. Les entreprises non essentielles devront désormais fermer à 22 heures, un couvre-feu entré en vigueur vendredi, selon la mairesse Lori Lightfoot.

Les bars sans licence de vente au détail de produits alimentaires ne pourront à aucun moment servir les clients à l’intérieur. Et tous les établissements qui servent de l’alcool à consommer sur place doivent mettre fin au service à 21 h

La ville demande également aux habitants de Chicago d’éviter les rassemblements sociaux de plus de six personnes et de mettre fin à tous les rassemblements sociaux avant 22 heures.

Hollie Silverman, Gregory Lemos, Holly Yan, Artemis Moshtaghian, Gisela Crespo, Omar Jimenez, Leah Asmelash, Joe Sutton, Roxanne Garcia, Raja Razek, Scottie Andrew et Melissa Alonso ont contribué à ce rapport.