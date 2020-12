COVID-19 :

Des boîtes pleines de vaccins Moderna contre COVID-19, le deuxième approuvé aux États-Unis, ont commencé à quitter ce dimanche des installations où elles étaient stockées pour les hôpitaux et d’autres régions du pays pour commencer la distribution demain.

L’arrivée de ce deuxième vaccin intervient alors que les cas continuent de monter en flèche aux États-Unis et que les hôpitaux de certains États, comme la Californie et le Texas, sont sur le point de s’effondrer.

OVATIONS ET APPLAUDISSEMENTS

Malgré la triste réalité, le début du transport des vaccins de Moderna a été accueilli par des ovations et des applaudissements à l’intérieur des entrepôts où il avait passé les dernières heures.

Les camions ont quitté les entrepôts gardés par un dispositif de sécurité solide, intégré entre autres par des véhicules du US Marshals Corps.

De plus, des télévisions locales diffusent l’arrivée des remorques avec les vaccins vers les centres de distribution aérienne des opérateurs logistiques FedEX et UPS à Louisville (Kentucky) et Memphis (Tennessee), d’où le sérum voyagera en avion vers différents états pour accélérer son Distribution.

FedEx a annoncé tôt dimanche dans un communiqué le début de cette phase de transport et expliqué que ses camions avaient déjà quitté certaines des installations du géant américain McKesson, dédiées à la distribution de médicaments.

Dans les entrepôts de McKesson, les travailleurs ont passé samedi et dimanche à emballer les vaccins dans des boîtes réfrigérées.

Ces boîtes, qui contiennent chacune 100 doses et doivent être stockées à des températures de -20 degrés Celsius, prévoient de voyager par avion et par voie terrestre vers 3800 points dans le pays au cours de la semaine prochaine, une tâche qui incombe à la fois à FedEX et à UPS. .

L’opération logistique actuelle conçue par le Pentagone pour livrer le vaccin à 3800 points aux États-Unis est beaucoup plus grande que celui qui a été organisé le week-end dernier pour distribuer le vaccin de la société pharmaceutique Pfizer à 636 points, le premier approuvé par les autorités américaines et qui a commencé à être distribué cette semaine.

Le vaccin de Moderna doit être administré en deux doses à 28 jours d’intervalle et a une efficacité de 94,1%.

Le professionnel assiste les patients dans la zone de soins intensifs.

Vendredi soir, la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme qui réglemente la commercialisation des médicaments aux États-Unis, a autorisé la distribution et l’utilisation du vaccin de Moderna.

On s’attend à ce que la semaine prochaine, 5,9 millions de doses de vaccin Moderna et 2 millions supplémentaires de vaccin Pfizer soient distribuées dans tout le pays, ce qui augmente considérablement la capacité des États-Unis à vacciner leurs agents de santé, qui ont la priorité pour le recevoir.

L’objectif est que les injections de Moderna commencent le plus tôt possible, ce qui pourrait arriver “très probablement” lundi matin, a déclaré dimanche à CNN Moncef Slaoui, principal conseiller de l’opération Warp Speed, organisée par CNN. la Maison Blanche et le Pentagone pour accélérer la campagne de vaccination.

“Nous attendons avec impatience ce nouveau vaccin. Il sera un peu plus facile à distribuer car il ne nécessite pas une température aussi basse que Pfizer”, a expliqué Slaoui.

L’infirmière, qui travaille dans l’unité de soins d’urgence d’un hôpital du Tennessee, a eu le vertige en parlant aux journalistes dix minutes après avoir été vaccinée et est tombée au sol. Cependant, après avoir récupéré, elle a dit qu’elle avait une prédisposition à s’évanouir lorsqu’elle ressent une douleur comme cela s’est produit cette fois avec la pression de l’injection dans son bras.

Ce sérum nécessite une température de -70 degrés Celsius et ne peut être conservé que cinq jours à la température standard des réfrigérateurs, soit 4 degrés. Pendant ce temps, le vaccin de Moderna a besoin de -20 degrés et dure 30 jours dans des réfrigérateurs, ce qui facilite son transport, en particulier dans les zones rurales.

Pour l’instant, les agents de santé ont la priorité lorsqu’ils reçoivent le vaccin; Mais, ce lundi, les deux plus grandes chaînes de pharmacies du pays, CVS et Walgreens, commenceront à distribuer le sérum Pfizer à ceux qui vivent ou travaillent dans des établissements dédiés aux soins médicaux de longue durée, tels que des maisons de retraite ou des centres pour la population. handicapés.

L’autorisation d’un deuxième vaccin contre le COVID-19 intervient au pire moment de la pandémie aux États-Unis, avec plus de 17,7 millions d’infections et près de 316000 décès, plus que tout autre pays en termes absolus, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.