COVID-19 :

NEW YORK – Les États-Unis ont commencé à préparer les premières doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech samedi, un jour après que le régulateur des médicaments a approuvé son utilisation d’urgence, inaugurant une phase complexe qui tentera d’effectuer les premières inoculations à plusieurs millions de personnes à partir de lundi.

Les États-Unis sont le sixième pays, après l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni, à autoriser l’utilisation du vaccin Pfizer et de l’allemand BioNTech, qui a montré dans des essais cliniques avec 44000 volontaires une efficacité de 95% contre le COVID-19[FEMININE

Dans le cadre de l’accord entre Pfizer et le gouvernement des États-Unis, dans le cadre de l’opération Warp Speed ​​pour obtenir des produits thérapeutiques contre covid en un temps record et qui a consacré plus de 10 milliards de dollars au vaccin anticovide, la société pharmaceutique fournira 100 millions de doses de son vaccin Mars gratuit pour les Américains.

“Aujourd’hui, c’est le jour J. C’est le jour où la mission commence. Dans le passé, c’était le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale et maintenant ce sera le début de la fin de la pandémie”, a déclaré le général Gus Perna lors d’une conférence de presse. , le militaire qui a dirigé la planification de la distribution des vaccins dans tout le pays dans le cadre de l’opération historique Warp Speed ​​(Faster than light, en espagnol).

Perna a assuré que les premiers vaccins atteindraient certains des quelque 600 points de vaccination établis par les États lundi matin et depuis lors, une “cadence de distribution constante” des vaccins sera maintenue pour atteindre 40 millions de doses à la fin de ce mois.

“En ce moment (les vaccins) sont emballés et commenceront à partir demain matin (dimanche) des usines de fabrication”, a ajouté l’homme en uniforme.

Juliana Monsalve a l’information.

L’attention ce samedi était sur les usines Pfizer du Michigan et du Wisconsin, où les premiers camions ont été vus qui devront transporter les congélateurs ultra-froids qui maintiennent le sérum à des températures de 94 degrés Fahrenheit en dessous de zéro.

Les hôpitaux des 50 États ont déjà préparé les coffres de congélation où ils stockeront une partie des 2,9 millions de doses qui devraient être distribuées au cours de la première semaine et qui iront en premier aux détenus et aux travailleurs des maisons de retraite.

Le processus complexe a été décrit à grands traits vendredi dans un message du président Donald Trump à la nation et nécessite une collaboration entre Pfizer – qui a créé des boîtes ultra-froides avec la technologie de suivi GPS et le contrôle de la température -, les grands opérateurs logistiques Les Américains Fedex et UPS, les forces armées, les responsables de la santé publique et enfin les hôpitaux et les pharmacies qui administreront les injections.

Un message circulant sur Facebook prétend à tort que le CDC a averti que la technologie utilisée dans les vaccins COVID-19 modifierait l’ADN des gens et provoquerait également un effet «zombie» sur ceux qui les reçoivent, mais le CDC n’a pas lancé cette alerte. .

Le défi logistique est encore plus grand si l’on tient compte du fait qu’au bout de trois semaines une deuxième injection doit être administrée pour garantir l’immunité qui a été enregistrée dans les essais cliniques.

Ce premier lot de vaccins ne devrait pas être suffisant pour tous les États, qui ont le pouvoir de distribuer au sein des groupes prioritaires créés par les Centers for Disease Control (CDC), bien que l’on s’attende à ce que la semaine prochaine il soit inclure le candidat de la société pharmaceutique Moderna dans l’ensemble des immunisations autorisées.

Des États comme New York espèrent vacciner tous leurs résidents et employés dans les maisons de retraite pour le reste de l’année, pour procéder immédiatement après à l’injection de personnel médical et d’urgence qui sont en première ligne de la lutte contre cette pandémie qui a fait près de 300 000 morts dans ce pays, plus que dans n’importe quel autre pays du monde.

La question se pose compte tenu de l’imminence de l’approbation d’un vaccin contre le coronavirus.

En parallèle, les centres médicaux et pharmacies qui participeront à la campagne de vaccination ont lancé une course pour être bien approvisionné en glace sèche, seringues, alcool, pansements et même médicaments pour répondre à d’éventuelles crises anaphylactiques telles que celles enregistrées dans les premiers jours de vaccination. au Royaume-Uni.

«Nous veillons à maintenir la chaîne du froid à tout moment et à respecter les directives de gestion des CDC. Dans le passé, nous avons pu maintenir cette chaîne du froid dans les zones rurales ou dans des endroits complexes comme l’Afrique et nous pensons que cela fonctionnera complications majeures », a déclaré le Dr Peter Marks, chef du comité qui a approuvé le vaccin, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Le directeur de la Food and Drug Administration (FDA, pour son acronyme en anglais), Stephen Hahn, a déclaré qu’ils travaillaient “aussi vite que possible, mais la principale priorité est de maintenir l’intégrité du processus scientifique”.

Hahn a reconnu qu’il pouvait y avoir des doutes et des inquiétudes concernant le vaccin, mais a assuré que tout le processus d’approbation a été fait de manière transparente et rigoureuse.

Le chef de la FDA a été critiqué hier par Trump pour sa lenteur à l’approbation du vaccin Pfizer et, selon les médias américains, le président l’a menacé de licenciement.

La semaine prochaine, la FDA examinera la demande d’autorisation du vaccin de Moderna. Si cette société pharmaceutique rejoint l’opération de distribution, les quantités de doses disponibles pour faire face à la pandémie et la facilité de leur transport augmenteront considérablement.