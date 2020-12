COVID-19 :

LONDRES, Angleterre – Les pays européens préparent le calendrier et les critères pour démarrer le processus de vaccination de masse contre le COVID-19 qui, pour de nombreux experts, pourrait être le début de la fin de cette pandémie qui ravage le continent depuis des mois.

Bien que janvier semble le mois où la plupart des pays disposeront de flacons d’un antidote contre le coronavirus, le Royaume-Uni sera le premier en Occident à essayer d’immuniser sa population avec le vaccin développé par Pfizer-BioNTech et le fera à à partir de ce mardi.

Précisément, le Royaume-Uni, avec l’Italie, la France, l’Espagne, la République tchèque, l’Allemagne et la Belgique, sont parmi les plus durement touchés par le COVID-19 en Europe de l’Est, qui, à ce jour, a causé plus de 1,5 million de morts. dans le monde et 67 millions d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Tous devront également surmonter les défis logistiques posés par le transfert et l’administration des vaccins depuis les centres de fabrication.

LE DÉBUT DE LA FIN DE LA PANDÉMIE À PARTIR DE JANVIER

Belgique a annoncé qu’il serait prêt à lancer la campagne de vaccination le 5 janvier, volontairement et gratuitement, et envisage de vacciner d’abord les travailleurs du secteur de la santé et des soins, tels que le personnel des maisons de retraite, suivi de ceux de plus de 65 ans, par tranches d’âge et en commençant par les plus âgés.

Son voisin, Pays Bas, prévoit de lancer le processus la semaine du 4 janvier “dans le scénario le plus favorable”, bien que plusieurs organisations de santé locales considèrent ce calendrier comme “prématuré”. Au premier trimestre, 1,6 million de Néerlandais appartenant aux groupes les plus vulnérables devraient être vaccinés.

France, qui a subi une forte deuxième vague de pandémie, a droit à 15% des achats de vaccins réalisés conjointement par l’Union européenne; Il disposera de 200 millions de doses, avec lesquelles il pourra vacciner 100 millions de personnes, un chiffre supérieur aux 67 millions de Français enregistrés.

Des dizaines de dirigeants internationaux ont appelé jeudi à un accès équitable et mondial aux vaccins contre les coronavirus lors d’une réunion spéciale de l’ONU pour aborder la gestion de la pandémie.

Le gouvernement français, comme la plupart des Européens, garantit que le vaccin sera gratuit et estime que la campagne de vaccination, qui débutera plus tard ce mois-ci, coûtera 1,5 milliard d’euros (environ 1,9 milliard de dollars).

Dans le Portugal, la première phase touchera 950 000 des 10 millions d’habitants en janvier et sera plus de 50 avec des pathologies à haut risque, des usagers et du personnel des résidences, des agents de santé de première ligne et d’autres agents des services critiques.

Dans EspagneJanvier est le mois choisi pour démarrer le processus contre le virus SRAS-CoV-2, bien que la campagne de vaccination se déroulera sur des mois en trois phases. Il sera volontaire et gratuit pour une population à fort pourcentage de citoyens qui, selon les enquêtes, semblent réticents à se faire vacciner.

LA RUSSIE ET ​​SON PREMIER VACCIN NATIONAL, SPUTNIK V

La campagne de vaccination de masse de la population russe contre le coronavirus a débuté à Moscou le 5 décembre, faisant de la capitale russe la première ville du pays à utiliser le vaccin national Spoutnik V après ses tests cliniques.

Selon le gouvernement russe, quelques jours seulement après Moscou, la vaccination commencera dans d’autres villes du pays.

Les premiers à recevoir le vaccin contre le coronavirus sont les agents de santé, les enseignants et les travailleurs sociaux, entre autres groupes à risque. Dans le même temps, la vaccination contre le covid-19 a déjà commencé dans l’armée russe.

En Russie, les essais cliniques de deux autres vaccins contre les coronavirus se poursuivent également, dont l’un, EpiVacCorona, a été enregistré en novembre.

Le président Vladimir Poutine a assuré que l’une de ses filles était parmi les premières à le recevoir.