COVID-19 :

“Je t’en supplie. Porter un masque. Faites-le pour vous-même, pour vos voisins “Joe Biden a demandé aux Américains dans son premier discours après avoir déclaré sa victoire électorale. Le président élu, qui n’entrera en fonction que le 20 janvier 2021, a averti que le pays allait faire face à «un hiver très sombre» et que l’utilisation de cette protection est moyen le plus efficace maintenant même attaquer le virus“Et aussi” le moyen le plus rapide que nous ayons retrouver la normalité».

Depuis des mois, l’utilisation du masque aux États-Unis est devenue un bataille politique, car Donald Trump a refusé de l’utiliser pendant des mois, ne le portant que quelques fois, bien qu’à une occasion il ait déclaré que le porter était une action «patriotique». De même, de nombreux responsables de la Maison Blanche n’ont pas respecté cette mesure, ni la distance de sécurité recommandée par les autorités, lors des rassemblements massifs que Trump a proposés au cours de sa campagne. Maintenant, Biden, qui s’est apparemment conformé aux mesures sanitaires, a affirmé que porter un masque “n’est pas un acte politique, c’est un moyen de récupérer notre pays». «Peu importe pour qui vous avez voté, quel est votre parti ou vos opinions, nous pouvons sauver des milliers de vies si vous le mettez », at-il ajouté.

Nouveau comité d’experts

Les États-Unis, pays du monde le plus durement touché par la pandémie, ont dépassé le chiffre de 10 millions d’infections par COVID-19 et plus de 244 000 personnes sont décédées maladie, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. En outre, Biden a prédit que le pays pourrait “perdre plus de 200 000 vies dans les mois à venir” jusqu’à ce que les vaccins contre le virus commencent à être largement distribués.

Face à cette situation, le président a annoncé que sa première mesure sera de créer un nouveau comité d’experts pour contrôler la pandémie. C’est un groupe de travail qui sera composé de 13 experts médicaux, parmi lesquels l’ancien directeur de la Food and Drug Administration David Kessler, le professeur de l’Université de Yale Marcella Nunez-Smith Oui Zeke Emanuel, ancien conseiller de l’administration du président Barack Obama (2009-2017). Avec cette équipe d’experts, Joe Biden affirme qu’il entend mettre fin au manque de contrôle de l’ère Trump par un méthode «fondée sur la science».

Le président élu Biden a promis de veiller à ce que les décisions de santé publique soient éclairées par des experts en santé publique. Nous tenons cette promesse. Aujourd’hui, nous avons annoncé un comité consultatif COVID-19 pour fournir des conseils scientifiques pour naviguer dans cette pandémie: https://t.co/z0nuAkWPcu pic.twitter.com/524nqj4IKJ – Transition présidentielle Biden-Harris (@ Transition46) 9 novembre 2020

Le président élu a également révélé que son plan comprend la garantie du accès gratuit aux tests de dépistage, résoudre le problèmes d’équipement de protection individuelle (EPI), ainsi que de fournir des recommandations claires, cohérentes et fondées sur des données probantes sur la façon de faire face à la pandémie. Il est particulièrement important pour l’équipe de Biden de faire veux dire atteindre le écoles, aux Petite entreprise et les des familles.

Prudent avec le vaccin

Biden a prononcé son discours juste après la pharmacie Pfizer annoncer que son vaccin avait un 90% efficace, au-dessus de ce qui est exigé par les régulateurs américains, qui prédit une autorisation d’urgence rapide pour le rendre accessible au public. “C’est une super nouvelle”, a-t-il déclaré à cet égard. Cependant, il a voulu se montrer prudent car «même s’il est approuvé, il faudrait des mois pour être massivement disponible“Et a averti que” la fin de la bataille contre le virus est encore dans des mois. “

Pour cette raison, «les Américains devront continuer à compter sur la masque, la distance sociale, le suivi des contacts, le lavage des mains et d’autres mesures pour rester en sécurité jusqu’à l’année prochaine », a-t-il expliqué.