. – Belma Requejo, 80 ans, du comté de Los Angeles, est coincée chez elle avec son mari de 83 ans et deux autres parents âgés.

Ils attendent un vaccin contre le coronavirus. Chaque jour pendant une semaine, sa fille Maria, qui vit dans la même maison avec ses deux enfants, a tenté d’accéder au site Web du comté pour prendre rendez-vous. Et à chaque fois, ils disent à Maria qu’il n’y a pas de disponibilité.

Pendant ce temps, Covid-19 a dévasté votre section fortement peuplée de Long Beach; La semaine dernière, la maladie a coûté la vie à un voisin.

“Je ne peux même pas marcher dans le parc, j’ai peur”, a déclaré Requejo. “Nous sommes entourés de covid.”

Alors que Covid-19 continue de balayer le pays et que de nouvelles variantes posent la menace d’une transmissibilité accrue, la campagne urgente pour vacciner les Américains a été d’une lenteur frustrante.

Plus tôt ce mois-ci à Fort Myers, en Floride, des personnes âgées ont fait la queue une nuit devant un bureau de santé local pour avoir une chance de recevoir leur vaccin contre le coronavirus. À Phoenix, des problèmes informatiques ont poussé les travailleurs de la santé à traverser l’État vers des sites de vaccination éloignés.

De nombreux États, dont New York, la Caroline du Sud, Hawaï et la Floride, ont dû annuler ou retarder des milliers de rendez-vous de vaccination.

Bien que les raisons des trébuchements varient d’un État et d’un comté à l’autre, les principales causes se résument à deux problèmes: les pénuries d’approvisionnement et les tailles d’expédition imprévisibles, disent plus d’une douzaine d’experts et de responsables de la santé qui se sont entretenus avec CNN.

Pendant ce temps, les responsables de la santé des États et locaux craignent que les pénuries d’approvisionnement ne permettent aux personnes qui ont reçu une dose du vaccin de recevoir la deuxième et dernière dose à temps.

Certains attribuent le cauchemar logistique à l’absence d’un message central de l’opération Warp Speed, l’initiative fédérale visant à vacciner les Américains.

“Il semble que le plan fédéral s’est arrêté aux frontières des États et que les États s’attendaient à ce que le plan fédéral s’arrête dans les bras du peuple”, a déclaré à CNN le Dr Amy Compton-Phillips, directrice clinique du système de santé Providence, qui comprend 51 hôpitaux.

“Je pense qu’avoir un plan fédéral arrêterait absolument le genre d’approche des” Hunger Games “pour chaque État, chaque comté se battant pour son propre ensemble de règles”, a déclaré Compton-Phillips.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait l’intention d’augmenter la vaccination dans les semaines à venir.

Six semaines après le déploiement, 23,5 millions d’injections ont été administrées, selon un tracker des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le taux de vaccination s’est accéléré. Jusqu’à la semaine dernière, les États-Unis administraient environ 462 000 doses par jour. Cela est passé à près d’un million la semaine dernière.

Mardi, le coordinateur Covid de Biden, Jeff Zients, a informé les gouverneurs dans un appel que les allocations de vaccins covid-19 pour les États augmenteraient de 16% à partir de la semaine prochaine, selon une source bien informée.

Et l’administration a annoncé que, bien qu’elle reste engagée, pour l’instant, à administrer 100 millions de doses dans les 100 premiers jours, une moyenne de 1 million par jour, elle augmentera l’approvisionnement hebdomadaire, augmentera la transparence et achètera des vaccins supplémentaires aux deux. entreprises avec des vaccins en circulation, Pfizer et Moderna.

Le but du plan est de vacciner complètement 300 millions d’Américains d’ici la fin de l’été et d’obtenir l’immunité collective, dans laquelle le pourcentage de la population vaccinée est si élevé que la transmission de personne à personne devient peu probable.

La demande de vaccins dépasse l’offre

Mais l’expert en vaccins Peter Hotez dit que pour obtenir l’immunité collective d’ici l’été, les États-Unis auront besoin de 3 millions de doses par jour.

Notant les nouvelles variantes dangereuses, Hotez a déclaré que le temps presse, soulignant que les vaccins autres que les deux versions utilisées doivent être homologués rapidement.

“La variante semble s’accélérer et fait peur à tout le monde, moi y compris”, a déclaré Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine au Texas.

Les deux fabricants de vaccins, Pfizer et Moderna, disent qu’ils sont sur la bonne voie pour fournir au gouvernement fédéral 200 millions de doses chacun d’ici le 31 juillet, comme indiqué dans leurs contrats.

«La production et les déploiements ne sont pas linéaires et nous avons expliqué que nous avons réussi à augmenter nos rendements de production au fil du temps», a déclaré un porte-parole de Moderna.

Pourtant, la réalité quotidienne granulaire de l’introduction des vaccins dans les bras des gens a été un cauchemar logistique pour de nombreux prestataires à travers les États-Unis.

Les responsables de la Louisiane disent qu’ils pourraient vacciner plus de gens sans un problème majeur et répandu.

“Nous sommes simplement limités par l’offre que nous recevons”, a déclaré le Dr Joseph Kanter, principal responsable de la santé de l’État et médecin en chef du département de la santé de l’État. «Il y a simplement beaucoup plus de demande que ce qui est disponible en vaccins. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont éligibles et veulent le vaccin que le vaccin que nous devons administrer.

À l’intérieur du stade Mercedes-Benz d’Atlanta, le centre de vaccination de masse pourrait vacciner jusqu’à 2 000 personnes par jour. Mais lundi, il n’avait que 150 rendez-vous.

«Nous préservons les rendez-vous pour le nombre de doses disponibles», a déclaré Sarah Apatov, une volontaire qui administrait des doses, à CNN.

Les responsables de la santé en Géorgie ont déclaré qu’ils déployaient le vaccin le plus rapidement possible. Le Dr Lynn Paxton, directrice de la santé du district de Fulton County, a déclaré que son équipe avait la capacité de vacciner 50 000 personnes par semaine, mais qu’elle avait dû se contenter d’environ 10 000 personnes.

“Nous devons être très judicieux dans la façon dont nous planifions nos rendez-vous”, a-t-il déclaré. “Et la chose importante que je veux que tout le monde sache, c’est que nous n’accumulons en aucun cas ces doses de vaccins.”

Les expéditions imprévisibles rendent la planification difficile

Certains responsables ont déclaré à CNN que la taille des expéditions de doses qu’ils avaient reçues était en décalage avec les attentes, paralysant leurs efforts pour planifier correctement.

«Ce que le gouvernement fédéral a dit qu’il allait faire, à savoir attribuer des vaccins aux États et leur donner une idée du nombre de doses qu’ils recevraient en fonction de la taille de leur population, cela ne semble pas en soi pour même travailler comme ils l’ont dit », a déclaré Jen. Kates, vice-président senior et directeur de la politique mondiale de santé et de VIH à la Henry J. Kaiser Family Foundation.

“Les États, les comtés et les installations n’ont aucune prévisibilité ou visibilité sur le nombre de doses qu’ils vont recevoir, que ce soit dans une semaine ou deux ou même le mois prochain”, a déclaré Kates.

Compton-Phillips, de Providence Health, a déclaré que les problèmes de planification avaient obligé les hôpitaux à refuser même les personnes de 65 ans et plus atteintes de maladie cardiaque.

“Nous disons: ‘Nous sommes désolés, mais nous n’avons pas de vaccin pour vous aujourd’hui et nous ne savons pas vraiment ce que sera notre approvisionnement et nous ne savons pas quand nous pourrons vous le donner’,” “A déclaré Compton-Phillips. “C’est donc une position vraiment délicate.”

Lori Tremmel Freeman, de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes, qualifie la situation de «monde d’incertitude».

«Cela devient un énorme problème lorsqu’ils essaient de planifier des cliniques de vaccination de masse, des cliniques en libre-service, des horaires pour tous ces groupes prioritaires et … vraiment faire avancer les choses», a-t-il déclaré.

Dans l’État de Washington, un changement surprise dans les plans obligera probablement des milliers de résidents à rechercher un nouvel emplacement pour recevoir leur deuxième dose.

«Nous avions une clinique au centre-ville de Seattle qui fonctionnait depuis deux semaines et effectuait plus de 2 200 vaccinations par jour», a déclaré Compton-Phillips de Providence. “Nous avons entendu la semaine dernière que notre allocation serait réduite de 90% afin qu’ils puissent prendre la même quantité de vaccin que l’État et le distribuer… Comment allons-nous faire en sorte que tout le monde reçoive la deuxième dose?”

Utilisation de réserves de deuxième dose

Certains fonctionnaires sont tellement frustrés par la pénurie d’approvisionnement qu’ils exploitent des réserves de seconde dose.

La semaine dernière, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a ordonné aux fournisseurs «d’utiliser tous les vaccins Moderna et Pfizer dont ils disposent, y compris ceux désignés comme deuxièmes doses à utiliser comme premières doses cette semaine». La directive s’applique aux personnes de plus de 70 ans.

“Les temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires”, a déclaré Polis lors d’une conférence de presse le 19 janvier.

De même, dans l’Utah, les responsables redésigneront les secondes doses pour les personnes qui ne se sont pas présentées pour les recevoir dans la semaine en tant que premières doses.

À New York, le maire Bill de Blasio a déclaré que Biden devrait ordonner aux gouvernements de tout le pays de réaffecter immédiatement les secondes doses en tant que premières doses.

«Commencez à les utiliser dès maintenant», a-t-il déclaré sur MSNBC, ajoutant que rester assis et attendre avec eux là-bas «n’a pas de sens».

Un ancien responsable de l’administration Trump, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison du manque d’autorisation de commenter publiquement, a déclaré que les États qui souhaitent un taux d’approvisionnement plus prévisible peuvent résoudre le problème en stockant le vaccin pendant trois à quatre semaines.

“Mais je ne pense pas non plus que les services de santé publique des États ou locaux aiment ça, parce que l’objectif est de faire sortir le vaccin le plus rapidement possible”, a déclaré le responsable. “Donc, dans cet environnement où les doses sont envoyées en dehors du calendrier, il y a une incertitude inhérente.”

Drew Griffin, Nelli Black, Scott Bronstein, Yahya Abou-Ghazala, Benjamin Naughton et Casey Tolan de CNN ont contribué à ce rapport.